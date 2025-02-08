Програмне забезпечення для аналізу кадрів - Найпопулярніші застосунки - Сьєрра-Леоне

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Програмне забезпечення для аналітики кадрів дозволяє фахівцям з кадрів збирати та аналізувати дані, допомагаючи їм визначати ключові показники робочої сили. Ці інструменти об’єднують дані про бізнес і співробітників, щоб оцінити вплив відділу кадрів на загальну ефективність бізнесу. Компанії використовують програмне забезпечення для аналізу кадрів, щоб точно визначити неефективність, спрогнозувати продуктивність і покращити організацію робочої сили. Пропонуючи інформацію, необхідну для управління людським капіталом, ці інструменти допомагають підвищити рентабельність інвестицій компанії. Прогнозні функції програмного забезпечення для аналітики кадрів дають керівництву зрозуміти, як політика та структурні зміни можуть вплинути на моральний дух і продуктивність працівників. Крім того, ці інструменти можуть інформувати фахівців з кадрів про потенційний вплив культурних змін на робочому місці на продуктивність. Деякі інструменти HR-аналітики також пропонують функції для спрощення процесу найму та визначення кандидатів, які добре відповідають культурі компанії. Хоча деякі комплекти управління персоналом і основні рішення для управління персоналом включають аналітичні можливості, вони не зосереджені виключно на аналітиці персоналу.
Запит на новий застосунок
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now — це єдиний комплексний хмарний HR-пакет, який адаптується до вашого способу роботи. Створений на основі єдиної бази даних, ADP Workforce Now включає в себе управління людськими ресурсами, нарахування заробітної плати, переваги, управління талантами, керування часом і працею, навчання та аналітику, а також можливості повернення до офісу. Керувати своїми людьми ще ніколи не було так просто. ADP Workforce Now надає вам інструменти не лише для відстеження кадрової інформації, але й для того, щоб допомогти вам керувати своєю робочою силою та приймати рішення на основі даних. І, коли ви ростете, ви можете додавати необхідні вам функції. Розширте можливості всіх рівнів вашої організації за допомогою інструментів і можливостей, розроблених спеціально для того, щоб забезпечити привабливий досвід для бізнес-лідерів, менеджерів і працівників. • Все-в-одному: HR-платформа з можливістю конфігурації для ефективного керування всіма функціями управління персоналом — нарахуванням заробітної плати, персоналом, часом, талантами та перевагами — в одній базі даних. • Впевнена відповідність вимогам: наша провідна в галузі система безпеки зберігає ваші дані, а наші глибокі знання та рішення щодо відповідності допоможуть вам захистити ваш бізнес. • Простота використання: інноваційні, прості у використанні функції у вас під рукою, що полегшує роботу відповідно до ваших потреб, а також забезпечує кращий досвід для вашої робочої сили • Анотація в процесі роботи: приймайте рішення з впевненістю, на основі інформації з найбагатшої та найнадійнішої бази даних робочої сили в бізнесі. • Інтегрована та підключена екосистема: розширте свої можливості з управління персоналом за допомогою найбільшої екосистеми HR, яка легко та безпечно інтегрується з провідними сторонніми рішеннями. Легко зв’язуйтеся з важливими партнерами, такими як бухгалтери, брокери та фінансові постачальники. ЗАРПЛАТИ. Заощаджуйте час і зменшуйте кількість помилок за допомогою комплексного пакету, створеного цілеспрямовано, щоб допомогти вам керувати бізнесом і задовольнити потреби щодо відповідності.
LiveRem
liverem.com
LiveRem — це платформа порівняльного аналізу HR-інсайтів у реальному часі. Заснована в 2024 році, LiveRem підключається безпосередньо до систем нарахування заробітної плати та кадрів, щоб забезпечити постійний перегляд інформації про кадри та порівнювати її з рештою ринку. LiveRem допомагає клієнтам приймати рішення на основі даних, економити час і підвищувати ефективність витрат. Зрештою LiveRem допомагає організаціям залучати та утримувати таланти. Наразі LiveRem доступний у Новій Зеландії та Австралії, а незабаром буде доступний у Сінгапурі та Дубаї.
Worknice
worknice.com
Чудове програмне забезпечення для кадрів – на 100% розроблено, виготовлено та підтримується в Австралії. Використовуйте гнучку та інтуїтивно зрозумілу HR-платформу, щоб оптимізувати свої HR-системи та структурувати дані для досягнення великих результатів. Worknice може похвалитися найкращим на ринку користувальницьким досвідом у сфері основних відділів кадрів; спрощена адаптація, інтелектуальні документи та дотримання вимог, керування змінами співробітників, інтеграція заробітної плати, відпустки, огляди та опитування. Створено для процвітаючих команд відділу кадрів, яким потрібно вирішувати проблеми зараз і в міру появи нових.
Omni HR
omnihr.co
Omni — це комплексне програмне забезпечення для управління персоналом, яке переосмислює підхід компаній до управління співробітниками. Їхня місія зрозуміла: надати сучасним компаніям змогу розвивати зацікавлені та високоефективні команди. Omni, створена для цілісної підтримки всього життєвого циклу вашого співробітника, допомагає відділам кадрів наймати, керувати та оплачувати ваших працівників. Азії та за її межами всього за кілька кліків. З Omni ви та ваша команда більше не втрачаєте дорогоцінний час на введення даних чи адміністративні завдання, а натомість спрямовуєте його на стратегічні ініціативи та значущу взаємодію, що стимулює розвиток бізнесу.
DreamTeam
dreamteam.io
Універсальний кадровий центр для малого та середнього бізнесу, який спрощує складні людські процеси за допомогою найшвидшої, найбільш гнучкої та безмежної HR-платформи. DreamTeam дозволяє вам відновити повний контроль і видимість над процесами, що збільшуються людьми, з розрізненими даними. Ми звільняємо вашу команду від непосильної ручної роботи, одночасно сприяючи успіху відділу кадрів, задоволенню та процвітаючій культурі компанії за допомогою комплексного та легкого в налаштуванні рішення для подолання складнощів управління персоналом.
flair HR
flair.hr
flair — це комплексне рішення для кадрів і підбору персоналу, яке вносить структуру та простоту в складні процеси, пов’язані з людьми — локальні, глобальні, віддалені чи офісні. Він має всі функції, необхідні HR-командам для покращення досвіду роботи та особистого життя в організації. flair охоплює весь шлях співробітника та повністю налаштовується. Почніть зі стандартних функцій або адаптуйте кожен процес до унікальних потреб вашої організації – вибір за вами. Залучайте таланти та скорочуйте час найму за допомогою функцій рекрутингу, таких як наш конструктор сторінок кар’єри з функцією перетягування та настроювані послідовності переходів кандидатів. Перетворіть новачків-ентузіастів на лояльних прихильників бренду за допомогою персоналізованих подорожей. А також спростіть основні завдання відділу кадрів, такі як керування відсутністю, нарахування заробітної плати, перевірки ефективності, відстеження робочого часу тощо. Наше рішення побудовано на основі Salesforce, що дозволяє вам скористатися потужністю та безпекою провідної у світі платформи CRM. Але навіть якщо ви не використовуєте Salesforce, ми надамо вам доступ. Додайте своїй організації особливу атмосферу – і досягніть гармонії з персоналом.
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic надає інструменти управління людьми та ефективністю для компаній, що розвиваються. Наша запатентована технологія поєднує сигнали залученості та вигоряння в одну оцінку StayFactor™. У поєднанні з нашим графіком аналізу організаційної мережі (ONA) ви маєте все, що вам потрібно, щоб розвивати високоефективні команди, розкривати моделі внутрішньої співпраці, виявляти розбіжності та вузькі місця, а також виділяти найбільш пов’язаних і відокремлених співробітників. Завдяки Peoplelogic ви матимете всі дані та статистику, необхідні для прийняття ефективних бізнес-рішень.
Rhabit Analytics
rhabitanalytics.com
Rhabit знімає біль із залучення співробітників, розвитку лідерства та управління продуктивністю, поєднуючи прості у використанні мобільні технології та організаційну психологію, щоб забезпечити відгук, який подобається всім. Організації отримують вигоду від красивих, повністю настроюваних інформаційних панелей HR Analytics від Rhabit, а також керування обліковими записами та підтримки в беззастережних умовах. Незалежно від того, чи потрібне вам опитування щодо залученості з високим ступенем сприйняття чи потужне оцінювання лідерства, Rhabit надасть нові знання, які допоможуть вашій компанії створити високоефективну культуру, яка не переборе.
Progression
progression.co
Визначайте та вимірювайте кар’єрний ріст у вашій організації за допомогою Progression — платформи номер один для розвитку кар’єри. З Progression ви можете: - створювати та візуалізувати кар'єрні рамки за години, а не місяці, за допомогою шаблонів і штучного інтелекту - створювати прості звички, які свідчать про зростання, коли це відбувається - давати змогу вашій команді розвиватися за допомогою багатої інформації в реальному часі - залучати, мотивувати та дати змогу Ваші співробітники створюють власну кар’єру - Розблокуйте винятковий ріст співробітників у рекордно короткі терміни. Створюйте, розгортайте та підтримуйте найкращі в своєму класі навички та кар’єрні шляхи з Progression. Приєднуйтеся до тисяч команд, які сприяють справжньому зростанню співробітників і скорочують відтік уже сьогодні.
eqtble
eqtble.com
Перетворення даних про людей. Увімкнути бізнес-рішення. eqtble дає змогу аналітикам стати вирішувачами проблем замість того, щоб нескінченно обробляти числа. Об’єднайте дані з традиційних джерел відділу кадрів, фінансів, продажів тощо для єдиної аналітики.
Worksy
worksy.io
Worksy — це комплексне програмне забезпечення для управління персоналом для середніх і великих організацій. Наші доступні рішення включають основні інструменти управління, такі як нарахування заробітної плати, робочий час і відвідуваність співробітників, відпустки, претензії, продуктивність, підбір персоналу, кадрова аналітика тощо.
Culture15
culture15.com
Culture15 — це аналітична платформа HR, яка використовує поведінку працівників для діагностики поточної культури організації. Ми змушуємо команди лідерів «визначати» свою культуру, незалежно від того, чи хочуть вони бути гнучкими, інноваційними чи наголошувати на різноманітності та включеності, наша платформа дозволяє організаціям побачити, чи володіють вони цими можливостями, і якщо так, то наскільки вони сильні. Користувачі можуть створювати спеціальні можливості та відстежувати поведінку за функцією, регіоном або будь-якою іншою спеціальною сегментацією, яку вони бажають встановити. Ми використовуємо опитування, засноване на нашій власній структурі поведінки з 15 осей, яка дозволяє вам дізнатися більше про свою організацію. Ми також вважаємо, що залучення відіграє важливу роль в організаційній культурі, тому наша платформа також дозволяє організаціям продовжувати вимірювати це, але дозволити культурі вийти на передній план справді стимулює зміни.
Natural HR
naturalhr.com
Natural HR — це хмарне рішення для управління персоналом і розрахунку заробітної плати для компаній, що розвиваються, із понад 100 співробітниками. Наш комплексний пакет включає основну базу даних кадрів, самообслуговування, підбір персоналу, управління продуктивністю, час і відвідуваність, витрати, нарахування заробітної плати, звітність і аналітику. Natural HR також поставляється з настроюваними робочими процесами, які допоможуть вам автоматизувати та оптимізувати процеси, такі як адаптація та виключення. На відміну від більшості хмарних постачальників, які залишають це за вами, щоб вивчити їх програмне забезпечення, ми вважаємо, що ви заслуговуєте на більше. Для нас це більше, ніж просто надати вам технології. Ми прагнемо, щоб ви отримали максимальну віддачу від нашого рішення. Наша доброзичлива та доступна команда з успіху клієнтів прагне допомогти вам швидко налаштувати за допомогою постійного навчання та технічної підтримки.
Sysarb
sysarb.se
Майже 20 років Sysarb підтримує справедливі робочі місця по всьому світу. Визнана лідером у цій галузі, Sysarb використовує дані, технології та досвід для сприяння рівності в оплаті праці, тим самим сприяючи утриманню талантів, збільшенню залученості до працевлаштування та зниженню юридичних ризиків. Маючи понад 500 клієнтів у більш ніж 50 країнах, Sysarb робить значний вплив у сфері рівної оплати праці. Це включає надання компаніям можливості відповідати останнім вимогам
Orgnostic
orgnostic.com
Orgnostic — це платформа аналітики персоналу для стратегічних керівників відділу кадрів. Ми допоможемо вам пов’язати ваші розрізнені кадрові та фінансові дані, провести опитування на вершині та отримати відповіді на критичні запитання про ваших людей та організацію.
Stratigens
stratigens.com
Stratigens — це відзначений нагородами програмний додаток, який надає інформацію про стратегічні рішення. Наша місія полягає в тому, щоб допомогти компаніям поєднати робочу силу та робоче місце, щоб вони приймали рішення на основі даних, швидкі та економічно ефективні. Stratigens — це єдиний програмний пакет, який об’єднує глобальні дані про робочу силу та робоче місце в одному місці. Stratigens збирає мільйони точок даних про навички, міста та країни з тисяч джерел даних і робить цю інформацію легко засвоюваною, перетворюючи зовнішні дані на розвідку та ідеї. Stratigens скорочує тижні досліджень у секунди, які надаються за невелику частку вартості консультацій. Stratigens дає вам змогу інвестувати в стратегії, орієнтовані на людей, використовуючи дані для ефективного управління людським капіталом.
HRCast
hrcast.io
HRCast — це програмне забезпечення для планування та аналітики персоналу. Програмне забезпечення консолідує кадри, заробітну плату, бухгалтерію та інші відповідні джерела даних у об’єднану базу даних для аналізу. HRCast дозволяє користувачам створювати, порівнювати та об’єднувати різні сценарії планування для бюджетів і прогнозів, а також створювати звіти. Програмне забезпечення спрямоване на забезпечення співпраці між керівництвом, відділом кадрів і фінансами за допомогою аналітики та візуалізації даних про персонал.
Diversio
diversio.com
Платформа Diversio допомагає посилити зусилля DEI шляхом вимірювання, відстеження та покращення досвіду кожного співробітника в рамках нашої Inclusion Framework™. Такі компанії, як Unilever, Guusto, Deloitte, Hudson's Bay Company та Danone, довіряють Diversio розвитку корпоративної культури. Diversio дозволяє командам HR і DEI та інвесторам утримувати таланти та підвищувати продуктивність шляхом створення більш інклюзивної корпоративної культури.
Visier
visier.com
Мета Visier — відкрити людську правду про вашу робочу силу та зробити внесок у краще майбутнє. Visier було засновано, щоб зосередитися на тому, що важливо для ділових людей: відповідати на правильні запитання, навіть на ті, які люди можуть не знати, що поставити. Питання, які формують бізнес-стратегію, дають поштовх для вжиття дій і покращують бізнес-результати. Visier надає швидку та чітку інформацію про людей, використовуючи всі доступні дані про людей — незалежно від джерела. Завдяки використанню передового досвіду особи, які приймають рішення, можуть впевнено діяти. Завдяки нашим чудовим клієнтам Visier є лідером на ринку аналітики робочої сили з понад 25 000 клієнтів у 75 країнах світу. Для отримання додаткової інформації відвідайте visier.com
Polinode
polinode.com
Polinode дозволяє імпортувати, збирати та аналізувати мережеві дані. За допомогою Polinode Networks ви можете завантажувати будь-які мережеві дані в хмару Polinode, де ви можете взаємодіяти з ними, візуалізувати та аналізувати.
Knoetic
knoetic.com
Отримайте цілісне уявлення про те, що важливо для ваших співробітників, розкривши інформацію про DEI, відхід, найм, компенсацію тощо.
WorkStep
workstep.com
Для роботодавців: програмне забезпечення WorkStep допомагає компаніям наймати та утримувати свою першорядну робочу силу по всьому ланцюжку постачання. Для тих, хто шукає роботу: мережа вакансій для людей, які виготовляють, доставляють, завантажують, ремонтують і виконують роботу. Взятися на роботу. Вивчайте нові навички. Будуйте кар'єру.
Winningtemp
winningtemp.com
Наша платформа успіху команди допомагає вам створювати успішні команди та здорові організації, прислухаючись до кожного окремого співробітника та надаючи лідерам відповідні ідеї та дії, які дають чіткі, вимірювані результати. Ми звільняємо час, щоб ваші керівники могли зосередитися на тому, що дійсно важливо. Наше рішення базується на науці, базується на даних і керується штучним інтелектом, допомагаючи організаціям по всьому світу легше підвищувати залученість, знижувати рівень стресу та плинність кадрів. З одного погляду ви отримуєте загальну температуру всієї вашої організації. Це спрощує виявлення сфер, які ваші співробітники люблять або бажають розвивати, даючи вам можливість помітити виклики, перш ніж вони загостряться, і разом досягти переможних результатів.
Sympa
sympa.com
Sympa — це повне, повністю настроюване програмне забезпечення для управління персоналом, яке дозволяє вам зосередитися на своїх співробітниках і розумному прийнятті рішень. Ознайомтеся з нашим рішенням і замовте безкоштовну демонстрацію.
Rippling
rippling.com
Rippling надає підприємствам єдине місце для управління персоналом, ІТ та фінансами — по всьому світу. Він об’єднує всі системи робочої сили, які зазвичай розкидані по компанії, як-от нарахування заробітної плати, витрати, виплати та комп’ютери. Вперше в історії ви можете керувати й автоматизувати кожну частину життєвого циклу співробітника в одній системі. Візьмемо, наприклад, адаптацію. За допомогою Rippling ви можете найняти нового працівника в будь-якій точці світу та налаштувати його платіжну відомість, корпоративну картку, комп’ютер, пільги та навіть програми сторонніх розробників, такі як Slack і Microsoft 365, — і все це протягом 90 секунд.
Prodoscore
prodoscore.com
Prodoscore — це неінвазивне та орієнтоване на співробітників рішення для візуалізації даних і моніторингу продуктивності співробітників, яке створює видимість щоденної цифрової взаємодії. Пропонуючи практичну інформацію, що ґрунтується на даних і засвоюється за лічені секунди, Prodoscore тримає керівників краще поінформованими та підготовленими, водночас забезпечуючи гнучкість для працівників і відповідальність для роботодавців. Статистичні відомості допомагають організації та індивідуальному успіху. Використовуючи машинне навчання, штучний інтелект та обробку природної мови, ми вимірюємо тисячі щоденних точок активності у ваших основних бізнес-додатках, таких як CRM, офісний пакет і телефонна система, щоб надавати аналіз продуктивності. Наша власна система підрахунку балів виробляє ключові показники, які можна засвоїти за лічені секунди, тож керівники можуть приймати обґрунтовані рішення на основі даних. Наші складні алгоритми машинного навчання видають єдиний бал, що полегшує вам швидке вивчення можливостей. Давно минули часи перегляду багатьох звітів і важких розмов для виявлення проблемних областей. Впровадження займає менше 15 хвилин і не впливає на кінцевого користувача. Існує багато причин для вимірювання продуктивності співробітників, але існує дуже мало інструментів, які дійсно працюють і які легко впроваджувати та використовувати.
Personio
personio.de
Personio — це комплексне програмне забезпечення для управління персоналом, яке допомагає розкрити потенціал ваших співробітників, даючи вам змогу керувати кожним етапом життєвого циклу співробітника. Наше програмне забезпечення оптимізує, як ви набираєте, адаптуєте, керуєте, розвиваєте та оплачуєте працівників. Понад 10 000 організацій по всій Європі довіряють Personio підвищення ефективності за допомогою інноваційних функцій, таких як управління компенсаціями, служба підтримки кадрів, продуктивність і розвиток, а також опитування. У нас є понад 300 співробітників, які надають підтримку з рівнем задоволеності клієнтів на 90% і доступні понад 180 інтеграцій. Оновіть свою команду кадрів з електронних таблиць на стратегію зараз – забронюйте безкоштовну демонстрацію вже сьогодні: https://www.personio.com/webdemo/
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce — це універсальна HR-платформа для найкращого досвіду роботи співробітників. Це централізоване рішення для оптимізації процесів управління персоналом на кожному етапі життєвого циклу співробітника. Наша місія – допомогти бізнесу: - спростити HR-процеси; - будувати високопродуктивну культуру; - спростіть наймання, адаптацію, залучення працівників, відлік робочого часу, керування відпустками та перевірку ефективності. PeopleForce допомагає просувати бізнес вперед, зосереджуючись на людях, а не на процесах. Створіть зручне та приємне робоче місце.
Hireology
hireology.com
ATS від Hireology об’єднує все, що вам потрібно, щоб залучити, найняти та залучити вашу найкращу команду, на одній платформі та розроблено з урахуванням вашої галузі. Підвищуйте впізнаваність бренду, автоматизуйте процес найму, надсилайте текстові та електронні листи кандидатам і зменшуйте ризик за допомогою тестів і перевірок навичок. Понад 7500 компаній сьогодні довіряють Hireology знайти та найняти потрібних їм людей.
HiBob
hibob.com
bob HRIS — це платформа управління персоналом, яка допомагає динамічним компаніям виявляти найкраще у своїх співробітниках. Наше програмне забезпечення для управління персоналом унікальне, інтуїтивно зрозуміле та розумне
Flowtrace
flowtrace.io
Ми допомагаємо вам зрозуміти та оптимізувати роботу у вашій компанії. Ви отримаєте більш продуктивну робочу силу, зацікавлених працівників, а клієнти отримають послуги, на які заслуговують. Ми надаємо комплексне уявлення про потік інформації та відносини вашої організації, щоб ви могли створити більш продуктивну команду. Наші основні компетенції: 1. Міжкомандна та міжфункціональна співпраця 2. Час співпраці та тенденції продуктивності 3. Потік інформації та аналітика лідерів думок
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox, визнана Gartner однією з найпопулярніших платформ HCM в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, є хмарною HRMS нового віку. За підтримки Sequoia, Lightspeed і Endiya Partners, Darwinbox забезпечує досвід HR-техніки понад 900 тисяч співробітників у 350+ глобальних підприємствах.
ClearCompany
clearcompany.com
Допомагаючи майже 3000 організаціям набирати, нарощувати, визнавати та утримувати співробітників. З 2004 року комплексна платформа керування талантами ClearCompany дає змогу тисячам компаній максимізувати таланти, надаючи людям можливості на кожному етапі шляху співробітників. ClearCompany об’єднує найкращі практики на основі даних, експертний контент і спеціалізовані програмні інструменти для найму, підвищення кваліфікації, визнання та утримання співробітників, об’єднання людей і процесів для досягнення успіху в бізнесі. Максимізація талантів досягається, коли відділ кадрів має інструменти, необхідні для точного планування, бездоганного виконання ініціатив людей і цілеспрямованого формування культури — ці основні стовпи максимального використання талантів є ядром нашої платформи управління талантами.
ChartHop
charthop.com
ChartHop виконує місію створення здорової прозорості в організаціях, щоб співробітники та організації процвітали. Динамічна платформа для роботи з людьми, ChartHop об’єднує та візуалізує дані про людей, щоб розширити можливості організацій за допомогою розуміння, узгодження та дій. Платформа ChartHop’s People Operations Platform, яка пропонує новий підхід до HR, є об’єднаним джерелом даних про людей і основним пунктом дії для повсякденних програм, процесів та ініціатив. ChartHop призначений для кожного в організації: від керівників відділу персоналу та фінансів до керівників і співробітників. ChartHop добре працює з десятками платформ завдяки надійній інтеграції в стек кадрових технологій і обслуговує такі компанії, як 1Password, YipitData, BetterCloud і Starburst. ChartHop, заснований у 2019 році Яном Вайтом, підтримується Andreessen Horowitz і Cox Enterprises. Відвідайте ChartHop.com, щоб дізнатися більше, і слідкуйте за ChartHop у Twitter і LinkedIn.
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