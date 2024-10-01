Магазин вебзастосунків
Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для аналізу кадрів - Найпопулярніші застосунки - Велика Британія
Програмне забезпечення для аналітики кадрів дозволяє фахівцям з кадрів збирати та аналізувати дані, допомагаючи їм визначати ключові показники робочої сили. Ці інструменти об’єднують дані про бізнес і співробітників, щоб оцінити вплив відділу кадрів на загальну ефективність бізнесу. Компанії використовують програмне забезпечення для аналізу кадрів, щоб точно визначити неефективність, спрогнозувати продуктивність і покращити організацію робочої сили. Пропонуючи інформацію, необхідну для управління людським капіталом, ці інструменти допомагають підвищити рентабельність інвестицій компанії. Прогнозні функції програмного забезпечення для аналітики кадрів дають керівництву зрозуміти, як політика та структурні зміни можуть вплинути на моральний дух і продуктивність працівників. Крім того, ці інструменти можуть інформувати фахівців з кадрів про потенційний вплив культурних змін на робочому місці на продуктивність. Деякі інструменти HR-аналітики також пропонують функції для спрощення процесу найму та визначення кандидатів, які добре відповідають культурі компанії. Хоча деякі комплекти управління персоналом і основні рішення для управління персоналом включають аналітичні можливості, вони не зосереджені виключно на аналітиці персоналу.
Запит на новий застосунок
HiBob
hibob.com
bob HRIS — це платформа управління персоналом, яка допомагає динамічним компаніям виявляти найкраще у своїх співробітниках. Наше програмне забезпечення для управління персоналом унікальне, інтуїтивно зрозуміле та розумне
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now — це єдиний комплексний хмарний HR-пакет, який адаптується до вашого способу роботи. Створений на основі єдиної бази даних, ADP Workforce Now включає в себе управління людськими ресурсами, нарахування заробітної плати, переваги, управління талантами, керування часом і працею, навча...
Rippling
rippling.com
Rippling надає підприємствам єдине місце для управління персоналом, ІТ та фінансами — у всьому світі. Він об’єднує всі системи робочої сили, які зазвичай розкидані по компанії, як-от нарахування заробітної плати, витрати, пільги та комп’ютери. Вперше в історії ви можете керувати й автоматизувати кож...
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox, визнана Gartner однією з найпопулярніших платформ HCM в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, є хмарною HRMS нового віку. За підтримки Sequoia, Lightspeed і Endiya Partners, Darwinbox забезпечує досвід HR-техніки понад 900 тисяч співробітників у 350+ глобальних підприємствах.
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce — це універсальна HR-платформа для найкращого досвіду роботи співробітників. Це централізоване рішення для оптимізації процесів управління персоналом на кожному етапі життєвого циклу співробітника. Наша місія – допомогти бізнесу: - спростити HR-процеси; - будувати високопродуктивну культ...
Polinode
polinode.com
Polinode дозволяє імпортувати, збирати та аналізувати мережеві дані. За допомогою Polinode Networks ви можете завантажувати будь-які мережеві дані в хмару Polinode, де ви можете взаємодіяти з ними, візуалізувати та аналізувати.
Personio
personio.de
Personio — це комплексне програмне забезпечення для управління персоналом, яке допомагає розкрити потенціал ваших співробітників, даючи вам змогу керувати кожним етапом життєвого циклу співробітника. Наше програмне забезпечення оптимізує, як ви набираєте, адаптуєте, керуєте, розвиваєте та оплачуєте ...
ChartHop
charthop.com
ChartHop виконує місію створення здорової прозорості в організаціях, щоб співробітники та організації процвітали. Динамічна платформа для роботи з людьми, ChartHop об’єднує та візуалізує дані про людей, щоб розширити можливості організацій за допомогою розуміння, узгодження та дій. Платформа ChartHo...
ClearCompany
clearcompany.com
Допомагаючи майже 3000 організаціям набирати, нарощувати, визнавати та утримувати співробітників. З 2004 року комплексна платформа керування талантами ClearCompany дає змогу тисячам компаній максимізувати таланти, надаючи людям можливості на кожному етапі шляху співробітників. ClearCompany об’єднує ...
Worksy
worksy.io
Worksy — це комплексне програмне забезпечення для управління персоналом для середніх і великих організацій. Наші доступні рішення включають основні інструменти управління, такі як нарахування заробітної плати, робочий час і відвідуваність співробітників, відпустки, претензії, продуктивність, підбір ...
flair HR
flair.hr
flair — це комплексне рішення для кадрів і підбору персоналу, яке вносить структуру та простоту в складні процеси, пов’язані з людьми — локальні, глобальні, віддалені чи офісні. Він має всі функції, необхідні HR-командам для покращення досвіду роботи та особистого життя в організації. flair охоплює ...
WorkStep
workstep.com
Для роботодавців: програмне забезпечення WorkStep допомагає компаніям наймати та утримувати свою першорядну робочу силу по всьому ланцюжку постачання. Для тих, хто шукає роботу: мережа вакансій для людей, які виготовляють, доставляють, завантажують, ремонтують і виконують роботу. Взятися на роботу. ...
Hireology
hireology.com
ATS від Hireology об’єднує все, що вам потрібно, щоб залучити, найняти та залучити вашу найкращу команду, на одній платформі та розроблено з урахуванням вашої галузі. Підвищуйте впізнаваність бренду, автоматизуйте процес найму, надсилайте текстові та електронні листи кандидатам і зменшуйте ризик за ...
Winningtemp
winningtemp.com
Наша платформа успіху команди допомагає вам створювати успішні команди та здорові організації, прислухаючись до кожного окремого співробітника та надаючи лідерам відповідні ідеї та дії, які дають чіткі, вимірювані результати. Ми звільняємо час, щоб ваші керівники могли зосередитися на тому, що дійсн...
Flowtrace
flowtrace.io
Ми допомагаємо вам зрозуміти та оптимізувати роботу у вашій компанії. Ви отримаєте більш продуктивну робочу силу, зацікавлених працівників, а клієнти отримають послуги, на які заслуговують. Ми надаємо комплексне уявлення про потік інформації та відносини вашої організації, щоб ви могли створити біль...
Culture15
culture15.com
Culture15 — це аналітична платформа HR, яка використовує поведінку працівників для діагностики поточної культури організації. Ми змушуємо команди лідерів «визначати» свою культуру, незалежно від того, чи хочуть вони бути гнучкими, інноваційними чи наголошувати на різноманітності та включеності, наша...
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic надає інструменти управління людьми та ефективністю для компаній, що розвиваються. Наша запатентована технологія поєднує сигнали залученості та вигоряння в одну оцінку StayFactor™. У поєднанні з нашим графіком аналізу організаційної мережі (ONA) ви маєте все, що вам потрібно, щоб розвива...
DreamTeam
dreamteam.io
Універсальний кадровий центр для малого та середнього бізнесу, який спрощує складні людські процеси за допомогою найшвидшої, найбільш гнучкої та безмежної HR-платформи. DreamTeam дозволяє вам відновити повний контроль і видимість над процесами, що збільшуються людьми, з розрізненими даними. Ми звіль...
Sysarb
sysarb.se
Майже 20 років Sysarb підтримує справедливі робочі місця по всьому світу. Визнана лідером у цій галузі, Sysarb використовує дані, технології та досвід для сприяння рівності в оплаті праці, тим самим сприяючи утриманню талантів, збільшенню залученості до працевлаштування та зниженню юридичних ризиків...
Natural HR
naturalhr.com
Natural HR — це хмарне рішення для управління персоналом і розрахунку заробітної плати для компаній, що розвиваються, із понад 100 співробітниками. Наш комплексний пакет включає основну базу даних кадрів, самообслуговування, підбір персоналу, управління продуктивністю, час і відвідуваність, витрати,...
Progression
progression.co
Визначайте та вимірювайте кар’єрний ріст у вашій організації за допомогою Progression — платформи номер один для розвитку кар’єри. З Progression ви можете: - створювати та візуалізувати кар'єрні рамки за години, а не місяці, за допомогою шаблонів і штучного інтелекту - створювати прості звички, які ...
Omni HR
omnihr.co
Omni — це комплексне програмне забезпечення для управління персоналом, яке переосмислює підхід компаній до управління співробітниками. Їхня місія зрозуміла: надати сучасним компаніям змогу розвивати зацікавлені та високоефективні команди. Omni, створена для цілісної підтримки всього життєвого циклу ...
Worknice
worknice.com
Чудове програмне забезпечення для кадрів – на 100% розроблено, виготовлено та підтримується в Австралії. Використовуйте гнучку та інтуїтивно зрозумілу HR-платформу, щоб оптимізувати свої HR-системи та структурувати дані для досягнення великих результатів. Worknice може похвалитися найкращим на ринку...
Knoetic
knoetic.com
Отримайте цілісне уявлення про те, що важливо для ваших співробітників, розкривши інформацію про DEI, відхід, найм, компенсацію тощо.
Sympa
sympa.com
Sympa — це повне, повністю настроюване програмне забезпечення для управління персоналом, яке дозволяє вам зосередитися на своїх співробітниках і розумному прийнятті рішень. Ознайомтеся з нашим рішенням і замовте безкоштовну демонстрацію.
Prodoscore
prodoscore.com
Prodoscore — це неінвазивне та орієнтоване на співробітників рішення для візуалізації даних і моніторингу продуктивності співробітників, яке створює видимість щоденної цифрової взаємодії. Пропонуючи практичну інформацію, що ґрунтується на даних і засвоюється за лічені секунди, Prodoscore тримає кері...
Diversio
diversio.com
Платформа Diversio допомагає посилити зусилля DEI шляхом вимірювання, відстеження та покращення досвіду кожного співробітника в рамках нашої Inclusion Framework™. Такі компанії, як Unilever, Guusto, Deloitte, Hudson's Bay Company та Danone, довіряють Diversio розвитку корпоративної культури. Diversi...
HRCast
hrcast.io
HRCast — це програмне забезпечення для планування та аналітики персоналу. Програмне забезпечення консолідує кадри, заробітну плату, бухгалтерію та інші відповідні джерела даних у об’єднану базу даних для аналізу. HRCast дозволяє користувачам створювати, порівнювати та об’єднувати різні сценарії план...
Stratigens
stratigens.com
Stratigens — це відзначений нагородами програмний додаток, який надає інформацію про стратегічні рішення. Наша місія полягає в тому, щоб допомогти компаніям поєднати робочу силу та робоче місце, щоб вони приймали рішення на основі даних, швидкі та економічно ефективні. Stratigens — це єдиний програм...
Orgnostic
orgnostic.com
Orgnostic — це платформа аналітики персоналу для стратегічних керівників відділу кадрів. Ми допоможемо вам пов’язати ваші розрізнені кадрові та фінансові дані, провести опитування на вершині та отримати відповіді на критичні запитання про ваших людей та організацію.
LiveRem
liverem.com
LiveRem — це платформа порівняльного аналізу HR-інсайтів у реальному часі. Заснована в 2024 році, LiveRem підключається безпосередньо до систем нарахування заробітної плати та кадрів, щоб забезпечити постійний перегляд інформації про кадри та порівнювати її з рештою ринку. LiveRem допомагає клієнтам...
Rhabit Analytics
rhabitanalytics.com
Rhabit знімає біль із залучення співробітників, розвитку лідерства та управління продуктивністю, поєднуючи прості у використанні мобільні технології та організаційну психологію, щоб забезпечити відгук, який подобається всім. Організації отримують вигоду від красивих, повністю настроюваних інформацій...
eqtble
eqtble.com
Перетворення даних про людей. Увімкнути бізнес-рішення. eqtble дає змогу аналітикам стати вирішувачами проблем замість того, щоб нескінченно обробляти числа. Об’єднайте дані з традиційних джерел відділу кадрів, фінансів, продажів тощо для єдиної аналітики.
Visier
visier.com
Мета Visier — відкрити людську правду про вашу робочу силу та зробити внесок у краще майбутнє. Visier було засновано, щоб зосередитися на тому, що важливо для ділових людей: відповідати на правильні запитання, навіть на ті, які люди можуть не знати, що поставити. Питання, які формують бізнес-стратег...