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Консалтингові фірми, що спеціалізуються на кадровій аналітиці, пропонують підприємствам спеціалізовану аналітичну підтримку для покращення важливих бізнес-операцій. Ці консультанти, озброєні глибоким розумінням кадрової аналітики, пропонують свіжі перспективи та рішення, які можуть вислизати від внутрішнього персоналу. Як правило, компанії залучають консультантів з кадрової аналітики для збору та ретельного аналізу даних, щоб підвищити ефективність і скоротити витрати. Поєднуючи бізнес-метрики з інформацією про персонал, ці експерти виявляють неефективність, прогнозують продуктивність і вдосконалюють структуру робочої сили. Їхні безцінні знання дозволяють компаніям ефективно керувати своїми людськими ресурсами, підвищуючи рентабельність інвестицій. Крім того, вони скеровують керівництво щодо того, як політика та структурні зміни вплинуть на моральний стан і продуктивність. Як правило, консультанти з кадрової аналітики тісно співпрацюють із головним спеціалістом з кадрів, відділом кадрів або безпосередньо з персоналом.
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