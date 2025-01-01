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Найпопулярніші Нещодавно додані Програмне забезпечення для управління агентством домашнього догляду - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для управління установами догляду вдома оптимізує адміністративні та фінансові завдання, управління доглядом за пацієнтами та координацію терапії для постачальників послуг удома. Ці агенції надають кваліфіковану та некваліфіковану, а також короткострокову та довгострокову допомогу безпосередньо вдома у пацієнтів. Дипломовані медсестри, терапевти, помічники, соціальні працівники та кейс-менеджери можуть використовувати це програмне забезпечення для вдосконалення бізнес-операцій, централізації робочих процесів, оптимізації планування та спрощення процесів виставлення рахунків. Деякі параметри програмного забезпечення можуть включати мобільні програми для доглядальників для доступу до розкладів і записів пацієнтів під час руху, і хоча функції CRM для потенційних клієнтів і продажів можуть бути доступними, вони не є необхідними.