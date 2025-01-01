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Програмне забезпечення для управління агентством домашнього догляду
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Програмне забезпечення для управління агентством домашнього догляду - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для управління установами догляду вдома оптимізує адміністративні та фінансові завдання, управління доглядом за пацієнтами та координацію терапії для постачальників послуг удома. Ці агенції надають кваліфіковану та некваліфіковану, а також короткострокову та довгострокову допомогу безпосередньо вдома у пацієнтів. Дипломовані медсестри, терапевти, помічники, соціальні працівники та кейс-менеджери можуть використовувати це програмне забезпечення для вдосконалення бізнес-операцій, централізації робочих процесів, оптимізації планування та спрощення процесів виставлення рахунків. Деякі параметри програмного забезпечення можуть включати мобільні програми для доглядальників для доступу до розкладів і записів пацієнтів під час руху, і хоча функції CRM для потенційних клієнтів і продажів можуть бути доступними, вони не є необхідними.

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ShiftCare

ShiftCare

shiftcare.com

ShiftCare - зручна платформа для управління послугами підтримки, яка спрощує документообіг та підвищує ефективність надання персоналізованої допомоги.

GEOH

GEOH

geoh.app

GEOH допомагає агентствам домашнього догляду ефективно управляти практиками та фінансами, залишаючись у межах державних норм.

Billiyo

Billiyo

billiyo.com

Billiyo - це програмне забезпечення для управління здоров'ям на дому, яке об'єднує медичну billing, бізнес-операції та клінічну документацію в одному хмарному рішенні.

FirstVisit

FirstVisit

firstvisitsoftware.com

FirstVisit — це платформа для управління домашнім доглядом, яка допомагає агенціям відстежувати час роботи, графіки, документування та інші аспекти бізнесу.

CareTime

CareTime

caretime.us

CareTime - це хмарне рішення для управління домашнім доглядом, що спрощує планування, документування відвідувань та управління часом для організацій догляду.

FieldWorker

FieldWorker

fieldworker.ai

FieldWorker — це програмне забезпечення для управління справами соціальної роботи, яке спрощує координацію та відстеження результатів у наданні догляду на дому.

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Програмне забезпечення для управління агентством домашнього догляду - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog