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Програмне забезпечення для управління установами догляду вдома оптимізує адміністративні та фінансові завдання, управління доглядом за пацієнтами та координацію терапії для постачальників послуг удома. Ці агенції надають кваліфіковану та некваліфіковану, а також короткострокову та довгострокову допомогу безпосередньо вдома у пацієнтів. Дипломовані медсестри, терапевти, помічники, соціальні працівники та кейс-менеджери можуть використовувати це програмне забезпечення для вдосконалення бізнес-операцій, централізації робочих процесів, оптимізації планування та спрощення процесів виставлення рахунків. Деякі параметри програмного забезпечення можуть включати мобільні програми для доглядальників для доступу до розкладів і записів пацієнтів під час руху, і хоча функції CRM для потенційних клієнтів і продажів можуть бути доступними, вони не є необхідними.
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ShiftCare
shiftcare.com
ShiftCare - зручна платформа для управління послугами підтримки, яка спрощує документообіг та підвищує ефективність надання персоналізованої допомоги.
GEOH
geoh.app
GEOH допомагає агентствам домашнього догляду ефективно управляти практиками та фінансами, залишаючись у межах державних норм.
Billiyo
billiyo.com
Billiyo - це програмне забезпечення для управління здоров'ям на дому, яке об'єднує медичну billing, бізнес-операції та клінічну документацію в одному хмарному рішенні.
FirstVisit
firstvisitsoftware.com
FirstVisit — це платформа для управління домашнім доглядом, яка допомагає агенціям відстежувати час роботи, графіки, документування та інші аспекти бізнесу.
CareTime
caretime.us
CareTime - це хмарне рішення для управління домашнім доглядом, що спрощує планування, документування відвідувань та управління часом для організацій догляду.
FieldWorker
fieldworker.ai
FieldWorker — це програмне забезпечення для управління справами соціальної роботи, яке спрощує координацію та відстеження результатів у наданні догляду на дому.
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