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Програмне забезпечення служби підтримки
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Програмне забезпечення служби підтримки - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення служби підтримки — це інструмент, призначений для організації запитів, пов’язаних із обслуговуванням, і відповідей на них із внутрішніх і зовнішніх джерел. Запити клієнтів можна надсилати через різні канали, такі як електронна пошта, телефон або соціальні мережі. Команди обслуговування клієнтів використовують ці інструменти для оптимізації процесів підтримки та отримання інформації про залучення клієнтів на всіх комунікаційних платформах.

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot — це платформа для управління продажами, маркетингом та обслуговуванням клієнтів, що включає CRM та інструменти для автоматизації бізнес-процесів.

Intercom

Intercom

intercom.com

Intercom - платформа для обслуговування клієнтів, що забезпечує автоматизацію комунікацій та підтримку через чат. Підтримує інтеграцію і управління даними клієнтів.

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Zendesk - це платформа для обслуговування клієнтів, яка об'єднує різні канали комунікації та автоматизує робочі процеси за допомогою AI.

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

Zoho Desk - це програма для управління підтримкою клієнтів через різні канали зв'язку, включаючи телефон, електронну пошту та соціальні мережі.

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Freshdesk - це платформа підтримки клієнтів, що консолідує запити з різних каналів та автоматизує процеси для покращення обслуговування.

ConnectWise Manage

ConnectWise Manage

connectwise.com

ConnectWise Manage - це платформа для управління бізнесом для компаній, що надають технологічні послуги, включаючи автоматизацію, управління проектами та обслуговування клієнтів.

Gorgias

Gorgias

gorgias.com

Gorgias- це платформа обслуговування клієнтів для електронної комерції, що інтегрує кілька каналів зв'язку та автоматизує процеси підтримки.

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral Contact Center — це багатоканальне рішення для взаємодії з клієнтами, що включає голосовий зв'язок та понад 30 цифрових каналів.

Chatwoot

Chatwoot

chatwoot.com

Chatwoot - це рішення з відкритим кодом для підтримки клієнтів, що дозволяє взаємодіяти з ними через різні канали з єдиного інтерфейсу.

Help Scout

Help Scout

helpscout.com

Help Scout - це програмне забезпечення для підтримки клієнтів, яке об'єднує електронну пошту та онлайн-чат, спрощуючи взаємодію команд з клієнтами.

JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall - платформа для бізнес-комунікацій, що дозволяє здійснювати дзвінки, надсилати SMS, автоматизувати процеси та інтегруватися з CRM в 70+ країнах.

Tidio

Tidio

tidio.com

Tidio — платформа для обслуговування клієнтів, що пропонує чат, чат-ботів та підтримку AI для бізнесу різного розміру.

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

Teamwork - платформа для управління проектами, що допомагає планувати, відстежувати та керувати проектами командно.

Atera

Atera

atera.com

Atera - це платформа для управління ІТ-послугами, що забезпечує моніторинг, управління, автоматизацію та підтримку на одній інтерактивній панелі.

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow - хмарна платформа для управління бізнес-процесами, що автоматизує обслуговування ІТ, клієнтів та HR, адаптуючись до потреб організацій.

Zammad

Zammad

zammad.com

Zammad - система управління квитками для служб обслуговування клієнтів, що забезпечує багатоканальну підтримку та автоматизацію процесів.

Appy Pie

Appy Pie

appypie.com

Appy Pie - це платформа без коду для створення додатків, веб-сайтів, чат-ботів та автоматизації бізнес-процесів з використанням інтерфейсу перетягування.

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay - це універсальне CRM-програмне забезпечення для продажів, маркетингу та підтримки клієнтів, що допомагає підприємствам управляти та автоматизувати свій бізнес.

Crisp

Crisp

crisp.chat

Crisp — платформа для багатоканальної підтримки клієнтів, яка дозволяє бізнесам взаємодіяти з клієнтами через чат, CRM та автоматизацію.

LiveChat

LiveChat

livechat.com

LiveChat - платформа для обслуговування клієнтів, яка дозволяє вести онлайн-чат, аналізувати дані та інтегруватися з іншими інструментами для покращення комунікації.

Helpwise

Helpwise

helpwise.io

Helpwise - платформа для управління обслуговуванням клієнтів через різні канали комунікації, включаючи електронну пошту, чат та соціальні мережі.

ConnectWise Home

ConnectWise Home

connectwise.com

ConnectWise Home — це додаток для управління ІТ-послугами, що інтегрується з іншими продуктами ConnectWise для моніторингу, безпеки та автоматизації процесів.

LeadDesk

LeadDesk

leaddesk.com

LeadDesk- це хмарна платформа для кол-центрів, що підтримує продажі та обслуговування клієнтів, дозволяючи ефективно управляти дзвінками та контактами.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr - це платформа для управління взаємодією з клієнтами через 30+ цифрових каналів, яка використовує AI для підвищення продуктивності агентів та аналітики.

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

Emplifi — це платформа для управління досвідом клієнтів, яка об'єднує маркетинг, обслуговування та електронну торгівлю через різні канали комунікації.

Vtiger

Vtiger

vtiger.com

Vtiger - це хмарне CRM-рішення для управління продажами, маркетингом та обслуговуванням клієнтів, яке надає 360-градусний огляд інформації про клієнтів.

TeamSupport

TeamSupport

teamsupport.com

TeamSupport - це програмне забезпечення для управління обслуговуванням клієнтів після продажу, яке покращує задоволеність клієнтів і знижує відтік.

Insightly

Insightly

insightly.com

Insightly - це платформа CRM для управління клієнтськими відносинами, продажами та маркетингом, що дозволяє компаніям організувати та автоматизувати свої бізнес-процеси.

Front

Front

front.com

Front - це платформа обслуговування клієнтів, що централізує комунікацію та співпрацю команд, полегшуючи вирішення запитів та аналітику взаємодій.

Octadesk

Octadesk

octadesk.com

Octadesk - платформа для управління взаємодією з клієнтами, автоматизації завдань та аналізу даних для підвищення ефективності обслуговування.

Agile CRM

Agile CRM

agilecrm.com

Agile CRM - це інтегрована платформа управління клієнтами, яка автоматизує маркетинг, продажі та обслуговування, спрощуючи взаємодію з клієнтами.

HelpCrunch

HelpCrunch

helpcrunch.com

HelpCrunch — це платформа для спілкування з клієнтами, яка об'єднує інструменти для підтримки, маркетингу та продажів у різних каналах.

HelpDesk

HelpDesk

helpdesk.com

HelpDesk - це онлайн-система управління запитами клієнтів, що централізує всі комунікації та дозволяє ефективно вирішувати проблеми через єдину платформу.

Groove

Groove

groovehq.com

Groove – платформа підтримки клієнтів, що спрощує комунікації та управління робочими процесами для команд через єдиний інтерфейс.

Gladly

Gladly

gladly.com

Gladly - програма для обслуговування клієнтів, що централізує взаємодію на всіх каналах, дозволяючи компаніям надавати персоналізовані послуги.

Trengo

Trengo

trengo.com

Trengo - це платформа для управління взаємодією з клієнтами, що дозволяє спростити комунікацію через кілька каналів з одного інтерфейсу.

eDesk

eDesk

edesk.com

eDesk - це платформа підтримки клієнтів для електронної комерції, що централізує запити, автоматизує процеси та полегшує обслуговування на різних каналах.

Pylon

Pylon

usepylon.com

Pylon - платформа для управління обслуговуванням клієнтів, що дозволяє компаніям ефективно керувати запитами клієнтів через різні канали.

Spiceworks

Spiceworks

spiceworks.com

Spiceworks - це безкоштовний інструмент для управління ІТ-підтримкою, який допомагає організаціям ефективно обробляти запити клієнтів та спрощує командну співпрацю.

Re:amaze

Re:amaze

reamaze.com

Re:amaze - платформа для обслуговування клієнтів, що об'єднує комунікації через чат, електронну пошту, SMS та соціальні мережі для бізнесу.

Creatio

Creatio

creatio.com

Creatio - всебічна платформа без коду для автоматизації робочих процесів і CRM, що покращує взаємодію з клієнтами та ефективність бізнесу.

CloudCC

CloudCC

cloudcc.com

CloudCC - це CRM платформа, що пропонує автоматизацію маркетингу, управління продажами та сервісами, а також гнучкі рішення для конкретних галузей.

Rasayel

Rasayel

rasayel.io

Rasayel - платформа для B2B продажів через WhatsApp, що надає інструменти для управління повідомленнями, автоматизації та інтеграції з CRM.

ProProfs

ProProfs

proprofs.com

ProProfs - це платформа для створення навчальних матеріалів, опитувань і тестів, що допомагає покращити навчання та підтримку клієнтів.

Kustomer

Kustomer

kustomer.com

Kustomer – CRM платформа для обслуговування клієнтів, що використовує AI для автоматизації запитів і покращення досвіду користувачів через різні канали спілкування.

LiveAgent

LiveAgent

liveagent.com

LiveAgent – програмне забезпечення для підтримки клієнтів, яке об'єднує живий чат, електронну пошту і соціальні медіа в одному інтерфейсі.

Helpmonks

Helpmonks

helpmonks.com

Helpmonks - платформа для спільного управління електронною поштою, що покращує командну співпрацю та організацію роботи через спільні вхідні скриньки.

Capacity

Capacity

capacity.com

Capacity — платформа автоматизації підтримки, що використовує ШІ для зменшення навантаження на команди через автоматизацію запитів і комунікацій.

SolarWinds

SolarWinds

solarwinds.com

Пакет Help Desk Essentials поєднує Solarwinds® Web Help Desk і Dameware Remote Support для автоматизації завдань IT-підтримки та управління запитами.

Loop Email

Loop Email

intheloop.io

Loop Email - це спільна пошта для команд, що допомагає організувати всі вхідні комунікації в одному вікні та забезпечити зручність співпраці.

Apptivo

Apptivo

apptivo.com

Apptivo - це хмарна платформа бізнес-додатків для управління продажами, маркетингом, бухгалтерією та підтримкою клієнтів, доступна за однією ціною.

Khoros

Khoros

khoros.com

Khoros - це платформа для управління соціальними медіа, яка допомагає брендам організувати маркетингові кампанії та аналізувати їхню ефективність.

Watermelon

Watermelon

watermelon.ai

Watermelon - платформа для автоматизації спілкування з клієнтами за допомогою AI чат-ботів, не вимагає програмування.

Acquire

Acquire

acquire.io

Acquire надає підприємствам цифрові інструменти для покращення обслуговування клієнтів, включаючи спільний перегляд, чат-боти, живий чат та відеодзвінки.

Dixa

Dixa

dixa.com

Dixa - платформа обслуговування клієнтів, що поєднує спілкування, маршрутизацію запитів та аналітику, забезпечуючи ефективну підтримку через різні канали.

Hiver

Hiver

hiverhq.com

Hiver - це платформа для комунікації та співпраці в Gmail, що полегшує управління електронною поштою та покращує підтримку клієнтів.

LabiDesk

LabiDesk

labidesk.com

LabiDesk – програмне забезпечення для центру підтримки з кількома каналами: база знань, спільна пошта, HelpWidget, чат. Допомагає керувати запитами клієнтів.

DevRev

DevRev

devrev.ai

DevRev - платформа для компаній SaaS, що інтегрує команди розробки, підтримки та менеджменту для покращення співпраці та автоматизації процесів.

Plumsail

Plumsail

plumsail.com

Plumsail - інструмент для автоматизації обробки документів і форм, забезпечує генерацію документів, маніпуляцію з PDF та інтеграцію з Microsoft 365 і SharePoint.

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