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Найпопулярніші Нещодавно додані Програмне забезпечення служби підтримки - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення служби підтримки — це інструмент, призначений для організації запитів, пов’язаних із обслуговуванням, і відповідей на них із внутрішніх і зовнішніх джерел. Запити клієнтів можна надсилати через різні канали, такі як електронна пошта, телефон або соціальні мережі. Команди обслуговування клієнтів використовують ці інструменти для оптимізації процесів підтримки та отримання інформації про залучення клієнтів на всіх комунікаційних платформах.