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Програмне забезпечення служби підтримки — це інструмент, призначений для організації запитів, пов’язаних із обслуговуванням, і відповідей на них із внутрішніх і зовнішніх джерел. Запити клієнтів можна надсилати через різні канали, такі як електронна пошта, телефон або соціальні мережі. Команди обслуговування клієнтів використовують ці інструменти для оптимізації процесів підтримки та отримання інформації про залучення клієнтів на всіх комунікаційних платформах.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot — це платформа для управління продажами, маркетингом та обслуговуванням клієнтів, що включає CRM та інструменти для автоматизації бізнес-процесів.
Intercom
intercom.com
Intercom - платформа для обслуговування клієнтів, що забезпечує автоматизацію комунікацій та підтримку через чат. Підтримує інтеграцію і управління даними клієнтів.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk - це платформа для обслуговування клієнтів, яка об'єднує різні канали комунікації та автоматизує робочі процеси за допомогою AI.
Zoho Desk
zoho.com
Zoho Desk - це програма для управління підтримкою клієнтів через різні канали зв'язку, включаючи телефон, електронну пошту та соціальні мережі.
Freshdesk
freshdesk.com
Freshdesk - це платформа підтримки клієнтів, що консолідує запити з різних каналів та автоматизує процеси для покращення обслуговування.
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage - це платформа для управління бізнесом для компаній, що надають технологічні послуги, включаючи автоматизацію, управління проектами та обслуговування клієнтів.
Gorgias
gorgias.com
Gorgias- це платформа обслуговування клієнтів для електронної комерції, що інтегрує кілька каналів зв'язку та автоматизує процеси підтримки.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — це багатоканальне рішення для взаємодії з клієнтами, що включає голосовий зв'язок та понад 30 цифрових каналів.
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot - це рішення з відкритим кодом для підтримки клієнтів, що дозволяє взаємодіяти з ними через різні канали з єдиного інтерфейсу.
Help Scout
helpscout.com
Help Scout - це програмне забезпечення для підтримки клієнтів, яке об'єднує електронну пошту та онлайн-чат, спрощуючи взаємодію команд з клієнтами.
JustCall
justcall.io
JustCall - платформа для бізнес-комунікацій, що дозволяє здійснювати дзвінки, надсилати SMS, автоматизувати процеси та інтегруватися з CRM в 70+ країнах.
Teamwork
teamwork.com
Teamwork - платформа для управління проектами, що допомагає планувати, відстежувати та керувати проектами командно.
Tidio
tidio.com
Tidio — платформа для обслуговування клієнтів, що пропонує чат, чат-ботів та підтримку AI для бізнесу різного розміру.
Atera
atera.com
Atera - це платформа для управління ІТ-послугами, що забезпечує моніторинг, управління, автоматизацію та підтримку на одній інтерактивній панелі.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow - хмарна платформа для управління бізнес-процесами, що автоматизує обслуговування ІТ, клієнтів та HR, адаптуючись до потреб організацій.
Zammad
zammad.com
Zammad - система управління квитками для служб обслуговування клієнтів, що забезпечує багатоканальну підтримку та автоматизацію процесів.
Appy Pie
appypie.com
Appy Pie - це платформа без коду для створення додатків, веб-сайтів, чат-ботів та автоматизації бізнес-процесів з використанням інтерфейсу перетягування.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay - це універсальне CRM-програмне забезпечення для продажів, маркетингу та підтримки клієнтів, що допомагає підприємствам управляти та автоматизувати свій бізнес.
Crisp
crisp.chat
Crisp — платформа для багатоканальної підтримки клієнтів, яка дозволяє бізнесам взаємодіяти з клієнтами через чат, CRM та автоматизацію.
LiveChat
livechat.com
LiveChat - платформа для обслуговування клієнтів, яка дозволяє вести онлайн-чат, аналізувати дані та інтегруватися з іншими інструментами для покращення комунікації.
Helpwise
helpwise.io
Helpwise - платформа для управління обслуговуванням клієнтів через різні канали комунікації, включаючи електронну пошту, чат та соціальні мережі.
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise Home — це додаток для управління ІТ-послугами, що інтегрується з іншими продуктами ConnectWise для моніторингу, безпеки та автоматизації процесів.
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk- це хмарна платформа для кол-центрів, що підтримує продажі та обслуговування клієнтів, дозволяючи ефективно управляти дзвінками та контактами.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr - це платформа для управління взаємодією з клієнтами через 30+ цифрових каналів, яка використовує AI для підвищення продуктивності агентів та аналітики.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi — це платформа для управління досвідом клієнтів, яка об'єднує маркетинг, обслуговування та електронну торгівлю через різні канали комунікації.
Vtiger
vtiger.com
Vtiger - це хмарне CRM-рішення для управління продажами, маркетингом та обслуговуванням клієнтів, яке надає 360-градусний огляд інформації про клієнтів.
Insightly
insightly.com
Insightly - це платформа CRM для управління клієнтськими відносинами, продажами та маркетингом, що дозволяє компаніям організувати та автоматизувати свої бізнес-процеси.
TeamSupport
teamsupport.com
TeamSupport - це програмне забезпечення для управління обслуговуванням клієнтів після продажу, яке покращує задоволеність клієнтів і знижує відтік.
Front
front.com
Front - це платформа обслуговування клієнтів, що централізує комунікацію та співпрацю команд, полегшуючи вирішення запитів та аналітику взаємодій.
Octadesk
octadesk.com
Octadesk - платформа для управління взаємодією з клієнтами, автоматизації завдань та аналізу даних для підвищення ефективності обслуговування.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch — це платформа для спілкування з клієнтами, яка об'єднує інструменти для підтримки, маркетингу та продажів у різних каналах.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM - це інтегрована платформа управління клієнтами, яка автоматизує маркетинг, продажі та обслуговування, спрощуючи взаємодію з клієнтами.
HelpDesk
helpdesk.com
HelpDesk - це онлайн-система управління запитами клієнтів, що централізує всі комунікації та дозволяє ефективно вирішувати проблеми через єдину платформу.
Groove
groovehq.com
Groove – платформа підтримки клієнтів, що спрощує комунікації та управління робочими процесами для команд через єдиний інтерфейс.
Gladly
gladly.com
Gladly - програма для обслуговування клієнтів, що централізує взаємодію на всіх каналах, дозволяючи компаніям надавати персоналізовані послуги.
Trengo
trengo.com
Trengo - це платформа для управління взаємодією з клієнтами, що дозволяє спростити комунікацію через кілька каналів з одного інтерфейсу.
eDesk
edesk.com
eDesk - це платформа підтримки клієнтів для електронної комерції, що централізує запити, автоматизує процеси та полегшує обслуговування на різних каналах.
Pylon
usepylon.com
Pylon - платформа для управління обслуговуванням клієнтів, що дозволяє компаніям ефективно керувати запитами клієнтів через різні канали.
Spiceworks
spiceworks.com
Spiceworks - це безкоштовний інструмент для управління ІТ-підтримкою, який допомагає організаціям ефективно обробляти запити клієнтів та спрощує командну співпрацю.
Creatio
creatio.com
Creatio - всебічна платформа без коду для автоматизації робочих процесів і CRM, що покращує взаємодію з клієнтами та ефективність бізнесу.
Re:amaze
reamaze.com
Re:amaze - платформа для обслуговування клієнтів, що об'єднує комунікації через чат, електронну пошту, SMS та соціальні мережі для бізнесу.
CloudCC
cloudcc.com
CloudCC - це CRM платформа, що пропонує автоматизацію маркетингу, управління продажами та сервісами, а також гнучкі рішення для конкретних галузей.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel - платформа для B2B продажів через WhatsApp, що надає інструменти для управління повідомленнями, автоматизації та інтеграції з CRM.
ProProfs
proprofs.com
ProProfs - це платформа для створення навчальних матеріалів, опитувань і тестів, що допомагає покращити навчання та підтримку клієнтів.
Kustomer
kustomer.com
Kustomer – CRM платформа для обслуговування клієнтів, що використовує AI для автоматизації запитів і покращення досвіду користувачів через різні канали спілкування.
LiveAgent
liveagent.com
LiveAgent – програмне забезпечення для підтримки клієнтів, яке об'єднує живий чат, електронну пошту і соціальні медіа в одному інтерфейсі.
Capacity
capacity.com
Capacity — платформа автоматизації підтримки, що використовує ШІ для зменшення навантаження на команди через автоматизацію запитів і комунікацій.
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks - платформа для спільного управління електронною поштою, що покращує командну співпрацю та організацію роботи через спільні вхідні скриньки.
SolarWinds
solarwinds.com
Пакет Help Desk Essentials поєднує Solarwinds® Web Help Desk і Dameware Remote Support для автоматизації завдань IT-підтримки та управління запитами.
Loop Email
intheloop.io
Loop Email - це спільна пошта для команд, що допомагає організувати всі вхідні комунікації в одному вікні та забезпечити зручність співпраці.
Apptivo
apptivo.com
Apptivo - це хмарна платформа бізнес-додатків для управління продажами, маркетингом, бухгалтерією та підтримкою клієнтів, доступна за однією ціною.
Khoros
khoros.com
Khoros - це платформа для управління соціальними медіа, яка допомагає брендам організувати маркетингові кампанії та аналізувати їхню ефективність.
Watermelon
watermelon.ai
Watermelon - платформа для автоматизації спілкування з клієнтами за допомогою AI чат-ботів, не вимагає програмування.
Acquire
acquire.io
Acquire надає підприємствам цифрові інструменти для покращення обслуговування клієнтів, включаючи спільний перегляд, чат-боти, живий чат та відеодзвінки.
Plumsail
plumsail.com
Plumsail - інструмент для автоматизації обробки документів і форм, забезпечує генерацію документів, маніпуляцію з PDF та інтеграцію з Microsoft 365 і SharePoint.
Dixa
dixa.com
Dixa - платформа обслуговування клієнтів, що поєднує спілкування, маршрутизацію запитів та аналітику, забезпечуючи ефективну підтримку через різні канали.
LabiDesk
labidesk.com
LabiDesk – програмне забезпечення для центру підтримки з кількома каналами: база знань, спільна пошта, HelpWidget, чат. Допомагає керувати запитами клієнтів.
Hiver
hiverhq.com
Hiver - це платформа для комунікації та співпраці в Gmail, що полегшує управління електронною поштою та покращує підтримку клієнтів.
DevRev
devrev.ai
DevRev - платформа для компаній SaaS, що інтегрує команди розробки, підтримки та менеджменту для покращення співпраці та автоматизації процесів.
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