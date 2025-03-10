Desku

desku.io

Desku є лідером у сфері підтримки клієнтів на основі штучного інтелекту та спеціалізується на рішеннях, розроблених для галузей електронної комерції та SaaS. Компанія прагне трансформувати сектор обслуговування клієнтів, зосередившись на підвищенні ефективності, розширеному досвіді користувачів і надійності корпоративного рівня. Пропозиції від Desku * Автоматизація на основі штучного інтелекту: керовані AI чат-боти Desku та утиліти автоматизації значно зменшують навантаження на підтримку. * Спільна папка вхідних повідомлень: Desku пропонує блискавичну, зручну папку вхідних повідомлень із підтримкою штучного інтелекту, оптимізовану для сучасних команд підтримки. * База знань: Desku надає просту у створенні базу знань, щоб надати клієнтам можливості самообслуговування. * Чат у реальному часі: функція чату в реальному часі Desku дозволяє безперебійно спілкуватися з клієнтами в реальному часі. Чому компанії довіряють Desku * Платформі довіряють понад 1000 агентів підтримки та 350 компаній. * Desku допомагає зменшити кількість запитів у службу підтримки до 50%. * Компанія сприяє зниженню витрат на підтримку на 40%. Можливості інтеграції – Desku дозволяє безперешкодно інтегрувати існуючі інструменти для підвищення продуктивності команди. Платформа підтримує понад 30 інтегрованих додатків і пропонує спеціальні дії на основі даних клієнтів у реальному часі.