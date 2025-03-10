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Програмне забезпечення служби підтримки
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Програмне забезпечення служби підтримки - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

Програмне забезпечення служби підтримки — це інструмент, призначений для організації запитів, пов’язаних із обслуговуванням, і відповідей на них із внутрішніх і зовнішніх джерел. Запити клієнтів можна надсилати через різні канали, такі як електронна пошта, телефон або соціальні мережі. Команди обслуговування клієнтів використовують ці інструменти для оптимізації процесів підтримки та отримання інформації про залучення клієнтів на всіх комунікаційних платформах.

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Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Zendesk - це платформа для обслуговування клієнтів, яка об'єднує різні канали комунікації та автоматизує робочі процеси за допомогою AI.

Acquire

Acquire

acquire.io

Acquire забезпечує корпоративні команди цифровими інструментами, необхідними для створення найкращої взаємодії з клієнтами. Завдяки таким функціям, як безпечний спільний перегляд, чат-боти зі штучним інтелектом, живий чат і відеодзвінки, Acquire дає змогу командам завчасно вирішувати складні проблеми з продажами, обслуговуванням і підтримкою в режимі реального часу по всіх каналах. За допомогою Acquire компанії можуть постійно залучати клієнтів, мінімізуючи час вирішення та резервування. Гнучкий і масштабований пакет програмного забезпечення Acquire відповідає потребам будь-якого бізнесу в обслуговуванні клієнтів, продажах і підтримці — на будь-якому пристрої. Штаб-квартира Acquire знаходиться в Сан-Франциско. Клієнти компанії по всьому світу включають кілька брендів зі списку Fortune 500. Acquire підтримується такими групами, як Base10, S28 Capital і Fathom Capital.

Agile CRM

Agile CRM

agilecrm.com

Agile CRM - це інтегрована платформа управління клієнтами, яка автоматизує маркетинг, продажі та обслуговування, спрощуючи взаємодію з клієнтами.

Apptivo

Apptivo

apptivo.com

Apptivo - це хмарна платформа бізнес-додатків для управління продажами, маркетингом, бухгалтерією та підтримкою клієнтів, доступна за однією ціною.

Appy Pie

Appy Pie

appypie.com

Appy Pie - це платформа без коду для створення додатків, веб-сайтів, чат-ботів та автоматизації бізнес-процесів з використанням інтерфейсу перетягування.

Atera

Atera

atera.com

Atera - це платформа для управління ІТ-послугами, що забезпечує моніторинг, управління, автоматизацію та підтримку на одній інтерактивній панелі.

Capacity

Capacity

capacity.com

Capacity — платформа автоматизації підтримки, що використовує ШІ для зменшення навантаження на команди через автоматизацію запитів і комунікацій.

Chatwoot

Chatwoot

chatwoot.com

Chatwoot - це рішення з відкритим кодом для підтримки клієнтів, що дозволяє взаємодіяти з ними через різні канали з єдиного інтерфейсу.

ConnectWise Home

ConnectWise Home

connectwise.com

ConnectWise Home — це додаток для управління ІТ-послугами, що інтегрується з іншими продуктами ConnectWise для моніторингу, безпеки та автоматизації процесів.

ConnectWise Manage

ConnectWise Manage

connectwise.com

ConnectWise Manage - це платформа для управління бізнесом для компаній, що надають технологічні послуги, включаючи автоматизацію, управління проектами та обслуговування клієнтів.

ConvergeHub

ConvergeHub

convergehub.com

ConvergeHub - це CRM-система для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням і виставленням рахунків, що дозволяє звести всі активності з клієнтами в єдину платформу.

Creatio

Creatio

creatio.com

Creatio - всебічна платформа без коду для автоматизації робочих процесів і CRM, що покращує взаємодію з клієнтами та ефективність бізнесу.

Crisp

Crisp

crisp.chat

Crisp — платформа для багатоканальної підтримки клієнтів, яка дозволяє бізнесам взаємодіяти з клієнтами через чат, CRM та автоматизацію.

Dixa

Dixa

dixa.com

Dixa - платформа обслуговування клієнтів, що поєднує спілкування, маршрутизацію запитів та аналітику, забезпечуючи ефективну підтримку через різні канали.

DoneDone

DoneDone

donedone.com

DoneDone - це додаток для управління завданнями та співпраці, який допомагає командам організовувати робочі процеси та спілкуватися ефективно.

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay - це універсальне CRM-програмне забезпечення для продажів, маркетингу та підтримки клієнтів, що допомагає підприємствам управляти та автоматизувати свій бізнес.

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Freshdesk - це платформа підтримки клієнтів, що консолідує запити з різних каналів та автоматизує процеси для покращення обслуговування.

Front

Front

front.com

Front - це платформа обслуговування клієнтів, що централізує комунікацію та співпрацю команд, полегшуючи вирішення запитів та аналітику взаємодій.

Gmelius

Gmelius

gmelius.com

Gmelius — це платформа для співпраці, що інтегрується з Gmail, автоматизує робочі процеси та полегшує управління електронною поштою для команд.

Gorgias

Gorgias

gorgias.com

Gorgias- це платформа обслуговування клієнтів для електронної комерції, що інтегрує кілька каналів зв'язку та автоматизує процеси підтримки.

Groove

Groove

groovehq.com

Groove – платформа підтримки клієнтів, що спрощує комунікації та управління робочими процесами для команд через єдиний інтерфейс.

HappyFox

HappyFox

happyfox.com

HappyFox - програмне забезпечення для служби підтримки клієнтів, яке обробляє запити через різні канали та інтегрується з бізнес-додатками.

Help Scout

Help Scout

helpscout.com

Help Scout - це програмне забезпечення для підтримки клієнтів, яке об'єднує електронну пошту та онлайн-чат, спрощуючи взаємодію команд з клієнтами.

HelpCrunch

HelpCrunch

helpcrunch.com

HelpCrunch — це платформа для спілкування з клієнтами, яка об'єднує інструменти для підтримки, маркетингу та продажів у різних каналах.

HelpDesk

HelpDesk

helpdesk.com

HelpDesk - це онлайн-система управління запитами клієнтів, що централізує всі комунікації та дозволяє ефективно вирішувати проблеми через єдину платформу.

Helpmonks

Helpmonks

helpmonks.com

Helpmonks - платформа для спільного управління електронною поштою, що покращує командну співпрацю та організацію роботи через спільні вхідні скриньки.

HelpSpace

HelpSpace

helpspace.com

HelpSpace - це програмне забезпечення для організації підтримки клієнтів і управління запитами через систему квитків і базу знань.

Helpwise

Helpwise

helpwise.io

Helpwise - платформа для управління обслуговуванням клієнтів через різні канали комунікації, включаючи електронну пошту, чат та соціальні мережі.

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot — це платформа для управління продажами, маркетингом та обслуговуванням клієнтів, що включає CRM та інструменти для автоматизації бізнес-процесів.

Insightly

Insightly

insightly.com

Insightly - це платформа CRM для управління клієнтськими відносинами, продажами та маркетингом, що дозволяє компаніям організувати та автоматизувати свої бізнес-процеси.

Intercom

Intercom

intercom.com

Intercom - платформа для обслуговування клієнтів, що забезпечує автоматизацію комунікацій та підтримку через чат. Підтримує інтеграцію і управління даними клієнтів.

JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall - платформа для бізнес-комунікацій, що дозволяє здійснювати дзвінки, надсилати SMS, автоматизувати процеси та інтегруватися з CRM в 70+ країнах.

Khoros

Khoros

khoros.com

Khoros - це платформа для управління соціальними медіа, яка допомагає брендам організувати маркетингові кампанії та аналізувати їхню ефективність.

Kustomer

Kustomer

kustomer.com

Kustomer – CRM платформа для обслуговування клієнтів, що використовує AI для автоматизації запитів і покращення досвіду користувачів через різні канали спілкування.

LiveChat

LiveChat

livechat.com

LiveChat - платформа для обслуговування клієнтів, яка дозволяє вести онлайн-чат, аналізувати дані та інтегруватися з іншими інструментами для покращення комунікації.

Plumsail

Plumsail

plumsail.com

Plumsail - інструмент для автоматизації обробки документів і форм, забезпечує генерацію документів, маніпуляцію з PDF та інтеграцію з Microsoft 365 і SharePoint.

ProProfs

ProProfs

proprofs.com

ProProfs - це платформа для створення навчальних матеріалів, опитувань і тестів, що допомагає покращити навчання та підтримку клієнтів.

Re:amaze

Re:amaze

reamaze.com

Re:amaze - платформа для обслуговування клієнтів, що об'єднує комунікації через чат, електронну пошту, SMS та соціальні мережі для бізнесу.

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral Contact Center — це багатоканальне рішення для взаємодії з клієнтами, що включає голосовий зв'язок та понад 30 цифрових каналів.

Spiceworks

Spiceworks

spiceworks.com

Spiceworks - це безкоштовний інструмент для управління ІТ-підтримкою, який допомагає організаціям ефективно обробляти запити клієнтів та спрощує командну співпрацю.

Stonly

Stonly

stonly.com

Stonly - це платформа для обслуговування клієнтів, яка дозволяє створювати інтерактивні путівники та інформаційні бази для швидкого вирішення запитів.

SupportBench

SupportBench

supportbench.net

Supportbench — це найкраще програмне забезпечення підтримки клієнтів преміум-класу для компаній, яким потрібні передові, доступні та масштабовані рішення. Він може похвалитися такими функціями, як динамічні угоди про рівень обслуговування, база знань KCS, боти бази знань ChatGPT на основі штучного інтелекту та настроювані інформаційні панелі. Завдяки синхронізації Salesforce, розширеним порталам для клієнтів, можливостям чат-ботів і простому у використанні API, Supportbench покращує взаємодію з клієнтами, оптимізує операції підтримки та надає командам можливість отримувати корисну інформацію.

TeamSupport

TeamSupport

teamsupport.com

TeamSupport - це програмне забезпечення для управління обслуговуванням клієнтів після продажу, яке покращує задоволеність клієнтів і знижує відтік.

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

Teamwork - платформа для управління проектами, що допомагає планувати, відстежувати та керувати проектами командно.

Tidio

Tidio

tidio.com

Tidio — платформа для обслуговування клієнтів, що пропонує чат, чат-ботів та підтримку AI для бізнесу різного розміру.

Trengo

Trengo

trengo.com

Trengo - це платформа для управління взаємодією з клієнтами, що дозволяє спростити комунікацію через кілька каналів з одного інтерфейсу.

Vtiger

Vtiger

vtiger.com

Vtiger - це хмарне CRM-рішення для управління продажами, маркетингом та обслуговуванням клієнтів, яке надає 360-градусний огляд інформації про клієнтів.

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

Zoho Desk - це програма для управління підтримкою клієнтів через різні канали зв'язку, включаючи телефон, електронну пошту та соціальні мережі.

eDesk

eDesk

edesk.com

eDesk - це платформа підтримки клієнтів для електронної комерції, що централізує запити, автоматизує процеси та полегшує обслуговування на різних каналах.

DevRev

DevRev

devrev.ai

DevRev - платформа для компаній SaaS, що інтегрує команди розробки, підтримки та менеджменту для покращення співпраці та автоматизації процесів.

Ticksy

Ticksy

ticksy.com

Довідкові служби для задоволених клієнтів. Для агентів служби підтримки Ticksy – це ковток свіжого повітря та легкий вітер у використанні. Але що важливіше, це абсолютна радість для ваших клієнтів.

BoldDesk

BoldDesk

bolddesk.com

BoldDesk — це сучасне програмне забезпечення служби підтримки, яке спрощує обслуговування клієнтів. Потужний, настроюваний і бюджетний, він дозволяє компаніям оптимізувати операції підтримки та підвищити задоволеність клієнтів. Представлено Syncfusion, постачальником програмних компонентів і фреймворків, який побудував свою репутацію як на потужності своїх продуктів, так і на якості послуг підтримки, які їх забезпечують.

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

Emplifi — це платформа для управління досвідом клієнтів, яка об'єднує маркетинг, обслуговування та електронну торгівлю через різні канали комунікації.

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow - хмарна платформа для управління бізнес-процесами, що автоматизує обслуговування ІТ, клієнтів та HR, адаптуючись до потреб організацій.

Zammad

Zammad

zammad.com

Zammad - система управління квитками для служб обслуговування клієнтів, що забезпечує багатоканальну підтримку та автоматизацію процесів.

Desku

Desku

desku.io

Desku є лідером у сфері підтримки клієнтів на основі штучного інтелекту та спеціалізується на рішеннях, розроблених для галузей електронної комерції та SaaS. Компанія прагне трансформувати сектор обслуговування клієнтів, зосередившись на підвищенні ефективності, розширеному досвіді користувачів і надійності корпоративного рівня. Пропозиції від Desku * Автоматизація на основі штучного інтелекту: керовані AI чат-боти Desku та утиліти автоматизації значно зменшують навантаження на підтримку. * Спільна папка вхідних повідомлень: Desku пропонує блискавичну, зручну папку вхідних повідомлень із підтримкою штучного інтелекту, оптимізовану для сучасних команд підтримки. * База знань: Desku надає просту у створенні базу знань, щоб надати клієнтам можливості самообслуговування. * Чат у реальному часі: функція чату в реальному часі Desku дозволяє безперебійно спілкуватися з клієнтами в реальному часі. Чому компанії довіряють Desku * Платформі довіряють понад 1000 агентів підтримки та 350 компаній. * Desku допомагає зменшити кількість запитів у службу підтримки до 50%. * Компанія сприяє зниженню витрат на підтримку на 40%. Можливості інтеграції – Desku дозволяє безперешкодно інтегрувати існуючі інструменти для підвищення продуктивності команди. Платформа підтримує понад 30 інтегрованих додатків і пропонує спеціальні дії на основі даних клієнтів у реальному часі.

Octadesk

Octadesk

octadesk.com

Octadesk - платформа для управління взаємодією з клієнтами, автоматизації завдань та аналізу даних для підвищення ефективності обслуговування.

Pylon

Pylon

usepylon.com

Pylon - платформа для управління обслуговуванням клієнтів, що дозволяє компаніям ефективно керувати запитами клієнтів через різні канали.

SolarWinds

SolarWinds

solarwinds.com

Пакет Help Desk Essentials поєднує Solarwinds® Web Help Desk і Dameware Remote Support для автоматизації завдань IT-підтримки та управління запитами.

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