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Програмне забезпечення служби підтримки — це інструмент, призначений для організації запитів, пов’язаних із обслуговуванням, і відповідей на них із внутрішніх і зовнішніх джерел. Запити клієнтів можна надсилати через різні канали, такі як електронна пошта, телефон або соціальні мережі. Команди обслуговування клієнтів використовують ці інструменти для оптимізації процесів підтримки та отримання інформації про залучення клієнтів на всіх комунікаційних платформах.
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Zendesk
zendesk.com
Zendesk - це платформа для обслуговування клієнтів, яка об'єднує різні канали комунікації та автоматизує робочі процеси за допомогою AI.
Acquire
acquire.io
Acquire забезпечує корпоративні команди цифровими інструментами, необхідними для створення найкращої взаємодії з клієнтами. Завдяки таким функціям, як безпечний спільний перегляд, чат-боти зі штучним інтелектом, живий чат і відеодзвінки, Acquire дає змогу командам завчасно вирішувати складні проблеми з продажами, обслуговуванням і підтримкою в режимі реального часу по всіх каналах. За допомогою Acquire компанії можуть постійно залучати клієнтів, мінімізуючи час вирішення та резервування. Гнучкий і масштабований пакет програмного забезпечення Acquire відповідає потребам будь-якого бізнесу в обслуговуванні клієнтів, продажах і підтримці — на будь-якому пристрої. Штаб-квартира Acquire знаходиться в Сан-Франциско. Клієнти компанії по всьому світу включають кілька брендів зі списку Fortune 500. Acquire підтримується такими групами, як Base10, S28 Capital і Fathom Capital.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM - це інтегрована платформа управління клієнтами, яка автоматизує маркетинг, продажі та обслуговування, спрощуючи взаємодію з клієнтами.
Apptivo
apptivo.com
Apptivo - це хмарна платформа бізнес-додатків для управління продажами, маркетингом, бухгалтерією та підтримкою клієнтів, доступна за однією ціною.
Appy Pie
appypie.com
Appy Pie - це платформа без коду для створення додатків, веб-сайтів, чат-ботів та автоматизації бізнес-процесів з використанням інтерфейсу перетягування.
Atera
atera.com
Atera - це платформа для управління ІТ-послугами, що забезпечує моніторинг, управління, автоматизацію та підтримку на одній інтерактивній панелі.
Capacity
capacity.com
Capacity — платформа автоматизації підтримки, що використовує ШІ для зменшення навантаження на команди через автоматизацію запитів і комунікацій.
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot - це рішення з відкритим кодом для підтримки клієнтів, що дозволяє взаємодіяти з ними через різні канали з єдиного інтерфейсу.
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise Home — це додаток для управління ІТ-послугами, що інтегрується з іншими продуктами ConnectWise для моніторингу, безпеки та автоматизації процесів.
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage - це платформа для управління бізнесом для компаній, що надають технологічні послуги, включаючи автоматизацію, управління проектами та обслуговування клієнтів.
ConvergeHub
convergehub.com
ConvergeHub - це CRM-система для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням і виставленням рахунків, що дозволяє звести всі активності з клієнтами в єдину платформу.
Creatio
creatio.com
Creatio - всебічна платформа без коду для автоматизації робочих процесів і CRM, що покращує взаємодію з клієнтами та ефективність бізнесу.
Crisp
crisp.chat
Crisp — платформа для багатоканальної підтримки клієнтів, яка дозволяє бізнесам взаємодіяти з клієнтами через чат, CRM та автоматизацію.
Dixa
dixa.com
Dixa - платформа обслуговування клієнтів, що поєднує спілкування, маршрутизацію запитів та аналітику, забезпечуючи ефективну підтримку через різні канали.
DoneDone
donedone.com
DoneDone - це додаток для управління завданнями та співпраці, який допомагає командам організовувати робочі процеси та спілкуватися ефективно.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay - це універсальне CRM-програмне забезпечення для продажів, маркетингу та підтримки клієнтів, що допомагає підприємствам управляти та автоматизувати свій бізнес.
Freshdesk
freshdesk.com
Freshdesk - це платформа підтримки клієнтів, що консолідує запити з різних каналів та автоматизує процеси для покращення обслуговування.
Front
front.com
Front - це платформа обслуговування клієнтів, що централізує комунікацію та співпрацю команд, полегшуючи вирішення запитів та аналітику взаємодій.
Gmelius
gmelius.com
Gmelius — це платформа для співпраці, що інтегрується з Gmail, автоматизує робочі процеси та полегшує управління електронною поштою для команд.
Gorgias
gorgias.com
Gorgias- це платформа обслуговування клієнтів для електронної комерції, що інтегрує кілька каналів зв'язку та автоматизує процеси підтримки.
Groove
groovehq.com
Groove – платформа підтримки клієнтів, що спрощує комунікації та управління робочими процесами для команд через єдиний інтерфейс.
HappyFox
happyfox.com
HappyFox - програмне забезпечення для служби підтримки клієнтів, яке обробляє запити через різні канали та інтегрується з бізнес-додатками.
Help Scout
helpscout.com
Help Scout - це програмне забезпечення для підтримки клієнтів, яке об'єднує електронну пошту та онлайн-чат, спрощуючи взаємодію команд з клієнтами.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch — це платформа для спілкування з клієнтами, яка об'єднує інструменти для підтримки, маркетингу та продажів у різних каналах.
HelpDesk
helpdesk.com
HelpDesk - це онлайн-система управління запитами клієнтів, що централізує всі комунікації та дозволяє ефективно вирішувати проблеми через єдину платформу.
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks - платформа для спільного управління електронною поштою, що покращує командну співпрацю та організацію роботи через спільні вхідні скриньки.
HelpSpace
helpspace.com
HelpSpace - це програмне забезпечення для організації підтримки клієнтів і управління запитами через систему квитків і базу знань.
Helpwise
helpwise.io
Helpwise - платформа для управління обслуговуванням клієнтів через різні канали комунікації, включаючи електронну пошту, чат та соціальні мережі.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot — це платформа для управління продажами, маркетингом та обслуговуванням клієнтів, що включає CRM та інструменти для автоматизації бізнес-процесів.
Insightly
insightly.com
Insightly - це платформа CRM для управління клієнтськими відносинами, продажами та маркетингом, що дозволяє компаніям організувати та автоматизувати свої бізнес-процеси.
Intercom
intercom.com
Intercom - платформа для обслуговування клієнтів, що забезпечує автоматизацію комунікацій та підтримку через чат. Підтримує інтеграцію і управління даними клієнтів.
JustCall
justcall.io
JustCall - платформа для бізнес-комунікацій, що дозволяє здійснювати дзвінки, надсилати SMS, автоматизувати процеси та інтегруватися з CRM в 70+ країнах.
Khoros
khoros.com
Khoros - це платформа для управління соціальними медіа, яка допомагає брендам організувати маркетингові кампанії та аналізувати їхню ефективність.
Kustomer
kustomer.com
Kustomer – CRM платформа для обслуговування клієнтів, що використовує AI для автоматизації запитів і покращення досвіду користувачів через різні канали спілкування.
LiveChat
livechat.com
LiveChat - платформа для обслуговування клієнтів, яка дозволяє вести онлайн-чат, аналізувати дані та інтегруватися з іншими інструментами для покращення комунікації.
Plumsail
plumsail.com
Plumsail - інструмент для автоматизації обробки документів і форм, забезпечує генерацію документів, маніпуляцію з PDF та інтеграцію з Microsoft 365 і SharePoint.
ProProfs
proprofs.com
ProProfs - це платформа для створення навчальних матеріалів, опитувань і тестів, що допомагає покращити навчання та підтримку клієнтів.
Re:amaze
reamaze.com
Re:amaze - платформа для обслуговування клієнтів, що об'єднує комунікації через чат, електронну пошту, SMS та соціальні мережі для бізнесу.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — це багатоканальне рішення для взаємодії з клієнтами, що включає голосовий зв'язок та понад 30 цифрових каналів.
Spiceworks
spiceworks.com
Spiceworks - це безкоштовний інструмент для управління ІТ-підтримкою, який допомагає організаціям ефективно обробляти запити клієнтів та спрощує командну співпрацю.
Stonly
stonly.com
Stonly - це платформа для обслуговування клієнтів, яка дозволяє створювати інтерактивні путівники та інформаційні бази для швидкого вирішення запитів.
SupportBench
supportbench.net
Supportbench — це найкраще програмне забезпечення підтримки клієнтів преміум-класу для компаній, яким потрібні передові, доступні та масштабовані рішення. Він може похвалитися такими функціями, як динамічні угоди про рівень обслуговування, база знань KCS, боти бази знань ChatGPT на основі штучного інтелекту та настроювані інформаційні панелі. Завдяки синхронізації Salesforce, розширеним порталам для клієнтів, можливостям чат-ботів і простому у використанні API, Supportbench покращує взаємодію з клієнтами, оптимізує операції підтримки та надає командам можливість отримувати корисну інформацію.
TeamSupport
teamsupport.com
TeamSupport - це програмне забезпечення для управління обслуговуванням клієнтів після продажу, яке покращує задоволеність клієнтів і знижує відтік.
Teamwork
teamwork.com
Teamwork - платформа для управління проектами, що допомагає планувати, відстежувати та керувати проектами командно.
Tidio
tidio.com
Tidio — платформа для обслуговування клієнтів, що пропонує чат, чат-ботів та підтримку AI для бізнесу різного розміру.
Trengo
trengo.com
Trengo - це платформа для управління взаємодією з клієнтами, що дозволяє спростити комунікацію через кілька каналів з одного інтерфейсу.
Vtiger
vtiger.com
Vtiger - це хмарне CRM-рішення для управління продажами, маркетингом та обслуговуванням клієнтів, яке надає 360-градусний огляд інформації про клієнтів.
Zoho Desk
zoho.com
Zoho Desk - це програма для управління підтримкою клієнтів через різні канали зв'язку, включаючи телефон, електронну пошту та соціальні мережі.
eDesk
edesk.com
eDesk - це платформа підтримки клієнтів для електронної комерції, що централізує запити, автоматизує процеси та полегшує обслуговування на різних каналах.
DevRev
devrev.ai
DevRev - платформа для компаній SaaS, що інтегрує команди розробки, підтримки та менеджменту для покращення співпраці та автоматизації процесів.
Ticksy
ticksy.com
Довідкові служби для задоволених клієнтів. Для агентів служби підтримки Ticksy – це ковток свіжого повітря та легкий вітер у використанні. Але що важливіше, це абсолютна радість для ваших клієнтів.
BoldDesk
bolddesk.com
BoldDesk — це сучасне програмне забезпечення служби підтримки, яке спрощує обслуговування клієнтів. Потужний, настроюваний і бюджетний, він дозволяє компаніям оптимізувати операції підтримки та підвищити задоволеність клієнтів. Представлено Syncfusion, постачальником програмних компонентів і фреймворків, який побудував свою репутацію як на потужності своїх продуктів, так і на якості послуг підтримки, які їх забезпечують.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi — це платформа для управління досвідом клієнтів, яка об'єднує маркетинг, обслуговування та електронну торгівлю через різні канали комунікації.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow - хмарна платформа для управління бізнес-процесами, що автоматизує обслуговування ІТ, клієнтів та HR, адаптуючись до потреб організацій.
Zammad
zammad.com
Zammad - система управління квитками для служб обслуговування клієнтів, що забезпечує багатоканальну підтримку та автоматизацію процесів.
Desku
desku.io
Desku є лідером у сфері підтримки клієнтів на основі штучного інтелекту та спеціалізується на рішеннях, розроблених для галузей електронної комерції та SaaS. Компанія прагне трансформувати сектор обслуговування клієнтів, зосередившись на підвищенні ефективності, розширеному досвіді користувачів і надійності корпоративного рівня. Пропозиції від Desku * Автоматизація на основі штучного інтелекту: керовані AI чат-боти Desku та утиліти автоматизації значно зменшують навантаження на підтримку. * Спільна папка вхідних повідомлень: Desku пропонує блискавичну, зручну папку вхідних повідомлень із підтримкою штучного інтелекту, оптимізовану для сучасних команд підтримки. * База знань: Desku надає просту у створенні базу знань, щоб надати клієнтам можливості самообслуговування. * Чат у реальному часі: функція чату в реальному часі Desku дозволяє безперебійно спілкуватися з клієнтами в реальному часі. Чому компанії довіряють Desku * Платформі довіряють понад 1000 агентів підтримки та 350 компаній. * Desku допомагає зменшити кількість запитів у службу підтримки до 50%. * Компанія сприяє зниженню витрат на підтримку на 40%. Можливості інтеграції – Desku дозволяє безперешкодно інтегрувати існуючі інструменти для підвищення продуктивності команди. Платформа підтримує понад 30 інтегрованих додатків і пропонує спеціальні дії на основі даних клієнтів у реальному часі.
Octadesk
octadesk.com
Octadesk - платформа для управління взаємодією з клієнтами, автоматизації завдань та аналізу даних для підвищення ефективності обслуговування.
Pylon
usepylon.com
Pylon - платформа для управління обслуговуванням клієнтів, що дозволяє компаніям ефективно керувати запитами клієнтів через різні канали.
SolarWinds
solarwinds.com
Пакет Help Desk Essentials поєднує Solarwinds® Web Help Desk і Dameware Remote Support для автоматизації завдань IT-підтримки та управління запитами.
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