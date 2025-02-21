Програмне забезпечення служби підтримки - Найпопулярніші застосунки - Того

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення служби підтримки — це інструмент, призначений для організації запитів, пов’язаних із обслуговуванням, і відповідей на них із внутрішніх і зовнішніх джерел. Запити клієнтів можна надсилати через різні канали, такі як електронна пошта, телефон або соціальні мережі. Команди обслуговування клієнтів використовують ці інструменти для оптимізації процесів підтримки та отримання інформації про залучення клієнтів на всіх комунікаційних платформах.
Запит на новий застосунок
ConnectWise Manage
connectwise.com
Створена для компаній, які продають, обслуговують і підтримують технології, ConnectWise PSA (раніше ConnectWise Manage) є провідною платформою управління бізнесом у всьому світі. Постачальники технологічних рішень (TSP) покладаються на ConnectWise PSA для досягнення більшої підзвітності, операційної ефективності та прибутковості. Використовуючи хмару, ConnectWise PSA сприяє автоматизації бізнес-процесів, управлінню довідковою службою та обслуговуванням клієнтів, продажам, маркетингу, управлінню проектами та бізнес-аналітиці, що значно оптимізує діяльність компанії. ConnectWise PSA — це централізований центр, який надає TSP наскрізний огляд і повний контроль над їхнім бізнесом. ConnectWise PSA також надає своїм користувачам доступ до потужної мережі ідей, експертів і рішень. Ветеран індустрії технологічних послуг ConnectWise PSA вже більше 15 років є провідною платформою для управління бізнесом для технологічних компаній.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk-це сервісне рішення, що працює на AI, яке легко налаштувати, використовувати та масштабувати. Zendesk Solution працює поза коробкою, і його легко змінити у випадку змін, що дозволяє бізнесу рухатися швидше. Zendesk також допомагає підприємствам використовувати передовий AI для сервісних команд для вирішення питань клієнтів швидше та точніше. Побудований на мільярдах взаємодій CX, Zendesk AI може бути використаний у всьому досвіді послуги від самообслуговування, до агентів, адміністраторів, щоб допомогти вам розвиватися та працювати в масштабі. Zendesk надає можливість агентам інструментами, розумінням та контекстом, який їм потрібен для надання персоналізованого досвіду обслуговування на будь -якому каналі, будь то соціальні повідомлення, телефон чи електронна пошта. Zendesk об'єднує все, що потрібно сервісній команді - від персоналізованих розмов та управління міждиканальними справами, до робочих процесів, що працюють на AI, та інструментам агента, автоматизації та ринку 1200+ додатків - усі захищені під одним дахом. І наше рішення легко впровадити та коригується на льоту, звільняючи команди, які потребують цього, розробників та дорогих партнерів, щоб внести постійні зміни. У Zendesk ми виконуємо місію, щоб спростити складність бізнесу та полегшити компаніям створювати змістовні зв’язки з клієнтами. Від стартапів до великих підприємств, ми вважаємо, що розумний, інноваційний досвід клієнтів повинен бути в межах досяжності для кожної компанії, незалежно від розміру, галузі чи амбіцій. Zendesk обслуговує понад 130 тис. Глобальних брендів у безлічі галузей на понад 30 мовах. Zendesk знаходиться в штаб -квартирі в Сан -Франциско і працює офіси по всьому світу.
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot — це рішення для підтримки клієнтів із відкритим вихідним кодом, яке допомагає компаніям залучати своїх клієнтів на їхній веб-сайт, сторінку у Facebook, Twitter, Whatsapp, SMS, електронну пошту тощо. Це альтернатива з відкритим кодом Intercom, Drift, Freshchat тощо. Підключіть свого клієнта канали спілкування та спілкуйтеся зі своїми клієнтами з одного місця. Легко додавайте нових агентів до вашої системи та з легкістю вирішуйте розмови. Chatwoot також надає вам звіти в реальному часі для вимірювання продуктивності вашої команди, стандартні відповіді, щоб легко відповідати на поширені запитання, і приватні нотатки для співпраці агентів між собою.
Acquire
acquire.io
Acquire забезпечує корпоративні команди цифровими інструментами, необхідними для створення найкращої взаємодії з клієнтами. Завдяки таким функціям, як безпечний спільний перегляд, чат-боти зі штучним інтелектом, живий чат і відеодзвінки, Acquire дає змогу командам завчасно вирішувати складні проблеми з продажами, обслуговуванням і підтримкою в режимі реального часу по всіх каналах. За допомогою Acquire компанії можуть постійно залучати клієнтів, мінімізуючи час вирішення та резервування. Гнучкий і масштабований пакет програмного забезпечення Acquire відповідає потребам будь-якого бізнесу в обслуговуванні клієнтів, продажах і підтримці — на будь-якому пристрої. Штаб-квартира Acquire знаходиться в Сан-Франциско. Клієнти компанії по всьому світу включають кілька брендів зі списку Fortune 500. Acquire підтримується такими групами, як Base10, S28 Capital і Fathom Capital.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM — це повністю інтегрована система CRM із відстеженням продажів, керуванням контактами, автоматизацією маркетингу, веб-аналітикою, двосторонньою електронною поштою, телефонією, службою підтримки з чистим сучасним інтерфейсом. Завдяки Agile CRM SMB тепер можуть: * Автоматизуйте процес маркетингу, продажів і утримання клієнтів за допомогою простого та потужного редактора перетягування * Перетворюйте відвідувачів веб-сайту безпосередньо на потенційних клієнтів у CRM - виховуйте, відстежуйте та оцінюйте потенційних клієнтів автоматично на основі активності в Інтернеті чи електронної пошти * Увімкніть багатоканальний зв’язок із можливістю телефонувати, надсилати електронного листа чи твіту контакту з тієї ж сторінки * Відстежуйте поведінку клієнтів і отримуйте сповіщення в реальному часі про дії клієнтів * Керуйте заявками служби підтримки з усією історією клієнтів в одному місці * Майте детальний запис усіх деталей клієнта та історії спілкування на одній сторінці, відсортовані в хронологічному порядку * Переглядайте дані клієнтів із різноманітних інших бізнес-додатків на одній сторінці за допомогою широкої інтеграції
Apptivo
apptivo.com
Apptivo — це хмарна платформа інтегрованих бізнес-програм, розроблена для компаній будь-якого розміру та форми. Це дозволяє вам керувати майже будь-яким бізнес-завданням за допомогою програм Apptivo, від продажів і маркетингу до виставлення рахунків і підтримки, і все між ними. З Apptivo немає ціноутворення для кожної програми; ви отримуєте доступ до всієї платформи, починаючи лише з 10 доларів США на місяць за користувача. Незалежно від того, чи використовуєте ви Apptivo для окремої програми чи для керування всім бізнесом, це принесе неймовірну цінність для організації. Його програми охоплюють повний життєвий цикл клієнта: * Маркетинг: створюйте цільові списки контактів, створюйте та проводите кампанії електронною поштою та відстежуйте аналітику. * Продажі: повні можливості CRM із надійним керуванням контактами, продажами, автоматизацією та звітністю. * Служба підтримки: потужна система продажу квитків з інтеграцією електронної пошти, веб-порталом і відстеженням часу. * Управління проектами: керуйте графіками проектів за допомогою діаграм Ганта, відстежуйте час і основні етапи та виставляйте рахунок за витрачені зусилля. * Обслуговування на місцях: призначення та відправлення робочих нарядів, мобільні фотографії, фіксація часу та матеріалів, а також виставлення рахунків. * Котирування та виставлення рахунків: створюйте професійні пропозиції та надсилайте їх своїм клієнтам електронною поштою за допомогою вбудованих можливостей виставлення рахунків і періодичних рахунків-фактур. * Управління замовленнями: перетворюйте ціни на замовлення, відстежуйте запаси та доставку та виставляйте клієнту рахунок за свій продукт. * Закупівлі та ланцюг постачання: керуйте постачальниками, відстежуйте замовлення на купівлю та виставлення рахунків, а також керуйте запасами. Apptivo використовується сотнями тисяч компаній із 193 країн світу та може залучити незалежних консультантів до компаній з мільярдними капіталами. Гнучкість Apptivo є однією з трьох його основних відмінностей: доступність, гнучкість і можливості. Завдяки повному набору бізнес-додатків, доступних за єдиною ціною, він пропонує багаті та потужні функції в широкому наборі додатків, які забезпечують неперевершені можливості за їх цінністю, з найкращими у своєму класі можливостями конфігурації, які роблять систему гнучкою для будь-якого типу бізнес.
Appy Pie
appypie.com
Одна всеохоплююча платформа з усіма AI та рішеннями без коду, щоб розпочати, керувати та розвивати свій бізнес. Appy Pie має набір продуктів і послуг, які можуть допомогти будь-якому бізнесу досягти успіху в комплексній манері, використовуючи найновіші безкодові технології для мобільних додатків, веб-сайтів, чат-ботів, автоматизації, дизайну, бази знань, служби підтримки та багато іншого.
Atera
atera.com
ІТ-платформа Atera на основі штучного інтелекту дозволяє корпоративним ІТ-командам і постачальникам керованих послуг (MSP) досягати операційної досконалості в усій організації в будь-якому масштабі. Керуйте всіма своїми ІТ-операціями — від віддаленого моніторингу та керування (RMM), служби підтримки та продажу квитків до встановлення виправлень і автоматизації — на одній інтуїтивно зрозумілій інформаційній панелі. Оптимізуйте свою роботу, отримайте нагляд за ІТ-технологіями в реальному часі та підвищте щоденну продуктивність у своїй організації. Налаштуйте своє ІТ-середовище наскрізно за допомогою десятків підібраних найкращих у своєму класі рішень для безпеки, резервного копіювання та відновлення, моніторингу мережі тощо. Дізнайтеся, як AI може допомогти вам створити неперевершену ефективність ІТ. Спробуйте Atera безкоштовно протягом 30 днів або замовте демонстрацію на сайті: www.atera.com
Capacity
capacity.com
У кожній компанії є клієнти та співробітники, які потребують підтримки. Із зростанням вимог зростають і квитки, електронні листи та телефонні дзвінки, які потребують уваги, створюючи повторюваний, дорогий і болісний процес підтримки, який змушує клієнтів чекати, а команди перевантажені. Capacity — це платформа автоматизації підтримки, яка використовує практичний і генеративний штучний інтелект для відхилення квитків, електронних листів і телефонних дзвінків, щоб ваша команда могла працювати якнайкраще. Ми пропонуємо рішення для самообслуговування, допомоги агентам, кампаній і робочих процесів для понад 2000 компаній у всьому світі. Сьогодні Capacity автоматизує підтримку через чат, SMS, голосовий зв’язок, Інтернет, електронну пошту, служби підтримки тощо на одній єдиній платформі, яка базується на технології та талантах Cereproc, Denim Social, Envision, Linc, Lucy, LumenVox, SmartAction і Textel. Capacity була заснована в 2017 році Девідом Карандишем і Крісом Сімсом і є частиною інкубатора Equity.com. Наша штаб-квартира розташована в Сент-Луїсі.
ConnectWise Home
connectwise.com
Створена для компаній, які продають, обслуговують і підтримують технології, ConnectWise PSA (раніше ConnectWise Manage) є провідною платформою управління бізнесом у всьому світі. Постачальники технологічних рішень (TSP) покладаються на ConnectWise PSA для досягнення більшої підзвітності, операційної ефективності та прибутковості. Використовуючи хмару, ConnectWise PSA сприяє автоматизації бізнес-процесів, управлінню довідковою службою та обслуговуванням клієнтів, продажам, маркетингу, управлінню проектами та бізнес-аналітиці, що значно оптимізує діяльність компанії. ConnectWise PSA — це централізований центр, який надає TSP наскрізний огляд і повний контроль над їхнім бізнесом. ConnectWise PSA також надає своїм користувачам доступ до потужної мережі ідей, експертів і рішень. Ветеран індустрії технологічних послуг ConnectWise PSA вже більше 15 років є провідною платформою для управління бізнесом для технологічних компаній.
ConvergeHub
convergehub.com
ConvergeHub — це CRM корпоративного рівня з відділами продажів, маркетингу, підтримки та виставлення рахунків для керування всіма діями, пов’язаними з клієнтами, з однієї єдиної платформи. Це потужна платформа для розвитку бізнесу, створена для малого та середнього бізнесу. Ви можете використовувати ConvergeHub для виконання всіх дій, пов’язаних із клієнтами, на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Використовуйте його, щоб залучати потенційних клієнтів, надсилати кампанії, підтримувати перспективи, закривати продажі, відповідати на запити служби підтримки, створювати контракти, зберігати документи, керувати продуктами чи послугами, надсилати пропозиції, створювати рахунки-фактури тощо. Потужні функції налаштування та автоматизації ConvergeHub дозволяють вам налаштовувати та автоматизувати власні бізнес-процеси та різко підвищити продуктивність. 360-градусний огляд потенційних клієнтів і клієнтів ConvergeHub надає вам глибоку практичну інформацію, дозволяє відстежувати всі точки взаємодії в історії активності та дає змогу планувати майбутні розмови з потенційними клієнтами та клієнтами через будь-який канал – електронну пошту, телефон, текстові повідомлення, факс чи соціальні. Коментарі, нотатки, теги, завдання, зустрічі, календарі, нагадування, сповіщення об’єднуються, щоб підтримувати зв’язок і бути в курсі подій. Ви можете сегментувати свої списки, створювати шаблони та проводити маркетингові кампанії за допомогою електронної пошти та текстових повідомлень. Підтримуйте тісний зв’язок зі своїми клієнтами, відстежуючи випадки обслуговування клієнтів і швидко відповідаючи на них. Швидко отримуйте гроші, створюючи пропозиції та надсилаючи рахунки-фактури за ваші продукти та послуги прямо з CRM, і відстежуйте платежі, щойно ви їх отримаєте. Конструктор звітів і настроювані інформаційні панелі дозволяють створювати власні звіти та візуально відстежувати прогрес у кожній сфері бізнесу. ConvergeHub інтегрується з іншим програмним забезпеченням за допомогою багатьох нативних інтеграцій, таких як QuickBooks, DocuSign, PandaDoc, Ringcentral, Twilio, Office365, Box, Dropbox, Wordpress тощо, а також через Zapier, Piesync, API та Webhooks.
Creatio
creatio.com
Creatio є глобальним постачальником платформи без коду для автоматизації робочих процесів і CRM з максимальним ступенем свободи. Щодня на їхній платформі в 100 країнах тисячі клієнтів запускають мільйони робочих процесів. Справжня турбота про клієнтів і партнерів є визначальною частиною ДНК Creatio. Пропозиції Creatio включають платформу без коду (Studio Creatio), додатки CRM (маркетинг, продажі та обслуговування), галузеві робочі процеси для 20 галузей і надбудови для ринку. Вони допомагають своїм клієнтам оцифрувати робочі процеси, покращити взаємодію з клієнтами та співробітниками та підвищити ефективність комерційних і операційних команд. У багатьох звітах Gartner і Forrester Creatio визнано лідером і сильним виконавцем. Продукти Creatio отримують захоплені відгуки кінцевих користувачів на однорангових порталах. Їхні клієнти насолоджуються свободою володіти вашою автоматизацією. Свобода надається завдяки необмеженим налаштуванням, можливості створювати програми без рядка коду та всесвіту готових до використання шаблонів і конекторів. Їхня платформа дає змогу фахівцям створювати додатки без коду, збільшуючи організаційний потенціал. Вони вірять у справжню турботу. Вони будують щирі стосунки зі своїми клієнтами та партнерами, спочатку допомагаючи, а потім думаючи про бізнес, спілкуючись прозоро та відкрито, слухаючи, коригуючи та приносячи цінність. Creatio — американська компанія зі штаб-квартирою в Бостоні, Массачусетс. Вони мають понад 700 співробітників у шести офісах і присутні в 25 країнах. Creatio має тривалі відносини з деякими з найуспішніших організацій світу, включаючи AMD, Bayer, Kraft Heinz, Visteon, Société Générale Group, BNP Paribas Group та багато інших. Creatio співпрацює з 700 GSI та місцевими інтеграторами. Їхня культура — це щира турбота про клієнтів і партнерів, пристрасть, докладання додаткових можливостей і збереження позитиву.
Crisp
crisp.chat
Crisp — це найкраща універсальна багатоканальна платформа підтримки клієнтів, яка допомагає компаніям миттєво зв’язуватися зі своїми клієнтами або потенційними клієнтами, які очікують на підтримку. Завдяки набору інструментів, який швидко розвивається, Crisp веде компанії через революцію, орієнтовану на клієнтів, використовуючи бесіди для розблокування гіперзростання. Клієнти використовують Crisp, щоб надати потенційним клієнтам сучасний досвід життєвого циклу, залучити більше кваліфікованих потенційних клієнтів, покращити допомогу клієнтам і підвищити рівень задоволеності клієнтів, що призводить до глобального збільшення доходу. Почніть роботу безкоштовно сьогодні та приєднайтеся до 400 000 компаній за допомогою Crisp на crisp.chat Завдяки простому UX компанії можуть створити спільну скриньку для всіх у компанії. Crisp — це єдине місце для керування стратегією багатоканальної підтримки клієнтів. Використовуючи Crisp, ви матимете доступ до наступного: - Віджет чату веб-сайту - Програмне забезпечення AI Chatbot і конструктор чат-ботів зі сценарієм - База знань програмного забезпечення - Програмне забезпечення для крапельної кампанії - програмне забезпечення CRM - Перекладач у реальному часі (розмовляйте як рідна мова ваших клієнтів) - MagicType (перегляньте, що вводять ваші клієнти в реальному часі) - Спільний доступ до екрана (без необхідності додаткового плагіна) - Кілька інтеграцій (Slack, WordPress, Shopify, WooCommerce, Adobe Commerce, Zapier, Hubspot, Salesforce, Jira, Trello, ...) - багато інших функцій
Dixa
dixa.com
Dixa дозволяє компаніям надавати клієнтам послуги такими, якими вони повинні бути. Dixa допомагає керівникам служби обслуговування клієнтів створювати легкий досвід для клієнтів і команд, що відкриває лояльність. Dixa надає командам єдине уніфіковане уявлення про всі розмови, клієнтам – зручність зв’язуватися через обраний канал, а керівникам – інформацію для постійного покращення обслуговування. Платформа обслуговування клієнтів Dixa Conversational Customer Service Platform поєднує в собі потужний штучний інтелект із людським дотиком, щоб забезпечити високоперсоналізований досвід обслуговування, який масштабується разом із зростанням вашого бізнесу. Команди та їхні клієнти отримують більше задоволення, а автоматизація допомагає підвищити ефективність і результативність обслуговування, що в кінцевому підсумку забезпечує реальну цінність бізнесу. Віддана команда Dixa, яка займається успіхом клієнтів, гарантує, що ви швидко налаштовані та працюєте, і співпрацює з вами на шляху до досягнення того, що Dixa називає Customer Friendship. Dixa підтримує понад 30 мільйонів розмов на рік, і їй довіряють такі провідні бренди, як Interflora, On, Wise, Deezer, Rapha, Too Good to Go, Hello Print і Wistia. Дізнайтеся більше, відвідавши dixa.com. Завдяки функціям розпізнавання клієнтів Dixa дає змогу дізнаватися ваших клієнтів, щойно вони звертаються. Dixa робить це шляхом миттєвого відображення історії розмов кожного клієнта з вашою компанією на часовій шкалі, а також історії їхніх замовлень. Це гарантує, що команди мають інформацію, необхідну для швидшого вирішення запитів клієнтів, одночасно надаючи більш персоналізовану підтримку. Гнучке ціноутворення та глобальна масштабованість дозволяють платити лише за те, що вам потрібно, і масштабувати без додаткових витрат чи зусиль. Усі типи розмов (телефон, електронна пошта, чат, Facebook Messenger, Instagram, Twitter і WhatsApp) розміщуються в чергах і автоматично направляються до відповідних агентів, а дані розмови перетворюються на аналітику в реальному часі. Функції Dixa включають VoIP, IVR, зворотний дзвінок, дзвінок за кнопкою, запис дзвінків, автоматизацію, швидкі відповіді, настроювані віджети чату, звіти в реальному часі та історичні звіти та розширену маршрутизацію. Зручний інтерфейс і легке налаштування Dixa були створені, щоб покращити роботу агента та дозволити командам зосередитися на клієнті, а не на програмному забезпеченні. Створена для вхідних кол-центрів, багатоканальних контакт-центрів і малих підприємств по всьому світу, Dixa надає агентам інструменти для надання виняткового обслуговування клієнтів, що призводить до зміцнення зв’язків між брендами та клієнтами.
DoneDone
donedone.com
Якщо ви шукаєте найважливіші функції в системі відстеження завдань і спільній папці «Вхідні», шукайте DoneDone. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб зробити наш продукт простим і легким у використанні, щоб ви могли зосередитися на виконанні своєї роботи. Завдяки DoneDone служба підтримки клієнтів і команди продуктів можуть працювати разом ефективніше, ніж будь-коли раніше.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — це найкраще у світі доступне комплексне програмне забезпечення CRM для маркетингу, продажів і підтримки, яке підтримує понад 29500 компаній, що розвиваються, у всьому світі. EngageBay допомагає компаніям залучати, залучати, розвивати веб-відвідувачів і перетворювати їх на щасливих клієнтів і розвивати свій бізнес у 5 і більше разів. EngageBay пропонує низку функцій, зокрема: - Просту та потужну систему CRM "все в одному" - Просте у використанні програмне забезпечення для автоматизації маркетингу - Маркетинг електронною поштою - Безкоштовне програмне забезпечення для чату в режимі реального часу - Потужне програмне забезпечення служби підтримки - Послідовності електронних листів - Цільові сторінки - Веб-форми для збору потенційних клієнтів в Інтернеті - 360-градусний огляд клієнтів у відділах маркетингу, продажів і підтримки - Програмне забезпечення для планування зустрічей - Програмне забезпечення для керування контактами - Безкоштовне програмне забезпечення CRM та багато іншого.
Freshdesk
freshdesk.com
FreshDesk (продукт FreePworks Inc.) допомагає бізнесу без зусиль радувати своїм клієнтам сучасним та інтуїтивно зрозумілим програмним забезпеченням для підтримки клієнтів. FreshDesk перетворює запити, що надходять електронною поштою, веб -сайтом, телефоном, чатом, обміном повідомленнями та соціальними в квитки та об'єднують роздільну здатність квитків по каналах. Крім того, сильна автоматизація та можливості AI, такі як автоматизація призначення квитків, пріоритетні квитки, допомога агентом та навіть надсилання консервів, допомагають впорядкувати процес підтримки. FreshDesk також покращує співпрацю в команді, інтегрується з низкою сторонніх інструментів, пропонує можливості прогнозної підтримки та управління на місцях. Особливості звітності та аналітики забезпечують розуміння, необхідні для розвитку бізнесу.
Front
front.com
Front — це сучасна платформа обслуговування клієнтів, яка допомагає компаніям радувати своїх клієнтів, залучати свої команди та будувати міцніший бізнес. Вони переосмислили службу підтримки для командної співпраці в реальному часі по кожному каналу зв’язку з клієнтами, а потім доповнили її штучним інтелектом і автоматизацією, щоб вирішувати проблеми та допомагати командам працювати швидше. Клієнти отримують винятковий сервіс, незалежно від того, чи шукають вони просту, миттєву відповідь або персоналізовану допомогу з найскладніших питань, — і вони отримують аналітику й уявлення, необхідні їхньому бізнесу для оптимізації взаємодії з клієнтами. Понад 8500 компаній усіх форм і розмірів, від ClickUp до Branch Insurance, Echo Global Logistics до Reed & Mackay, покладаються на Front, щоб надати кардинальні послуги, які завойовують і утримують клієнтів на все життя.
Gmelius
gmelius.com
GMELIUS - це перша платформа співпраці, яка інтегрується в Google Workspace Google (раніше G Suite) і з'єднує її з іншими додатками, якими користуються ваша компанія, як Slack або Trello. Gmelius дозволяє командам співпрацювати під час роботи з інструментів, які вони вже знають і люблять. Не потрібно переміщувати дані на інше стороннє рішення, а також навчитися використовувати іншу програму. Gmelius робить чудову командну роботу відбуватися прямо з вхідної скриньки gmail користувача. Починаючи з потужних спільних вхідних скриньок, спільних лейблів Gmail, візуальних дощок Kanban та розумних автоматизацій робочого процесу прямо всередині Gmail, Gmelius пропонує унікальну платформу співпраці, яка інтегрується з рештою щоденних додатків користувача. Користувач може з'єднати свої улюблені інструменти разом з унікальними двосторонніми інтеграціями (включаючи Slack та Trello), публічний API або через Zapier. * Спростити управління електронною поштою * Збільшити прозорість та підзвітність * Автоматизувати та оптимізувати розподіл навантаження * Впорядкувати робочі процеси та автоматизувати будь -які бурхливі роботи Gmelius пропонує провідне спільне рішення для вхідних ящиків на ринку, і ось чому: 1. Гмелій безперешкодно інтегрується з існуючими інструментами. Gmelius живе прямо у вхідній скриньці gmail користувача, дозволяючи їм працювати в екосистемі, з якою їм зручна. Це економить час і гроші на міграції, адміністрації та навчанні. 2. Гмеліус шкала з потребами. Його унікальна архітектура щодня підтримує як невеликі, так і великі організації. Найбільші його клієнти враховують 8000+ активних вхідних ульок та десятків тисяч користувачів. 3. Гмелій забезпечує сувору конфіденційність за дизайнерською моделлю. Її штаб -квартира знаходиться в Швейцарії, Європі, і конфіденційність завжди була активно інтегрована в платформу. На відміну від інших служб, Gmelius ніколи не зберігає вміст електронних листів користувача.
Gorgias
gorgias.com
Gorgias — це єдина в своєму роді платформа обслуговування клієнтів, спеціально розроблена для компаній електронної комерції, щоб надавати без зусиль обслуговування клієнтів на кожному етапі розвитку. Використовуючи передову автоматизацію та можливості штучного інтелекту, Gorgias революційно змінює те, як онлайн-магазини оптимізують шлях клієнта за допомогою багатоканальної підтримки, чату, макросів, правил, ефективності підтримки та статистики доходу. Зараз Gorgias обслуговує понад 13 000 продавців у сфері електронної комерції, зокрема Steve Madden, Glossier, BrüMate та TUSHY. Gorgias пишається тим, що є сертифікованою корпорацією B і є лідером у сфері стійких і справедливих практик на робочому місці.
Groove
groovehq.com
Groove – де вони прагнуть покращити обслуговування клієнтів. Вони вірять у трансформаційну силу хорошого програмного забезпечення, розробленого для вирішення проблем неефективної підтримки. Groove створено як засіб проти поганого обслуговування клієнтів, надаючи малим підприємствам інтуїтивно зрозумілі робочі процеси, спрощену комунікацію та набір функцій, спрямованих на надання виняткового досвіду. Попрощайтеся з незграбними інтерфейсами та неефективними процесами – з Groove користувачі відкриють для себе платформу, яка надає перевагу простоті та ефективності. Їхня місія зрозуміла: надати підприємствам інструменти, необхідні для процвітання в орієнтованому на клієнта світі.
HappyFox
happyfox.com
HappyFox — це практичне програмне забезпечення служби підтримки, яке забезпечує багатоканальне обслуговування запитів клієнтів, що надходять з електронної пошти, Інтернету, телефону та соціальних мереж. HappyFox інтегрується з бізнес-додатками для бухгалтерії, відгуків клієнтів, CRM, комерції тощо. Версії програми для iOS, Android і Windows дозволяють надавати підтримку через смартфони та планшети. Форуми спільноти та база знань допомагають клієнтам надавати миттєву підтримку та спілкуватися один з одним.
Help Scout
helpscout.com
Допомога розвідника розроблена з урахуванням ваших клієнтів. Надайте електронну пошту та в прямому ефірі з особистим дотиком та надайте вміст довідки саме там, де потрібні ваші клієнти, все в одному місці, все за одну низьку ціну. Досвід клієнтів простий, а навчальний персонал безболісно, але допомога скаута все ще має всі потужні функції, необхідні для надання великої підтримки в масштабі. Завдяки найкращому звіту в класі, інтегрованою базою знань, 50+ інтеграцією та надійним API, допомога скаута дозволяє вашій команді зосередитись на тому, що насправді має значення: ваші клієнти. До допомоги розвіднику довіряють 12 000+ клієнтів у понад 140 країнах, включаючи буфер, grubhub, angellist та timbuk2.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch — це універсальна платформа спілкування з клієнтами для підтримки, маркетингу та продажів. Він поєднує в собі набір інструментів, які допоможуть вам розвивати свій бізнес: 👉 Багатоканальний чат 👉 Чат-боти 👉 Спільна папка "Вхідні". 👉 База знань 👉 Електронний маркетинг 👉 Спливаючі вікна 👉 CRM
HelpDesk
helpdesk.com
HelpDesk — це онлайн-система продажу квитків, яка підходить як для малих підприємств, так і для корпоративних клієнтів. Він надає прості у використанні функції та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача, які розроблені, щоб спростити роботу вашої команди. HelpDesk дозволяє вам керувати всіма повідомленнями від ваших клієнтів в одному місці. Ви можете використовувати теги, призначення тикетів і особисті повідомлення, щоб вирішувати проблеми клієнтів з більшою точністю. Це просте, але потужне рішення, яке може підвищити продуктивність вашої команди та заощадити час ваших агентів. Служба підтримки пропонує вам один прозорий тарифний план із усіма включеними функціями.
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks — це комплексна платформа для залучення клієнтів. Такі функції, як «To-Do» для команд, можливості керування клієнтами, створення автоматизованих робочих процесів, призначення електронних листів, позначення електронних листів, щоб залишатися впорядкованими, і додавання внутрішніх приміток допомагають зменшити робоче навантаження електронної пошти та полегшити навантаження на електронні листи вашої команди. Крім того, у Helpmonks є опція Live-Chat, включена в кожен план, і потужна маркетингова платформа електронної пошти для кампаній електронною поштою та автоматичних тригерів електронної пошти. Крім того, Helpmonks — це єдиний спільний інструмент для вхідних повідомлень, який пропонує кілька моделей розгортання — SaaS (хостинг), виділені хмарні сервери та локальні (самостійно розміщені) варіанти, і вартість якого здійснюється за поштову скриньку, а НЕ за користувача. Helpmonks — це програмне забезпечення для спільної поштової скриньки, яке дає змогу вашій команді співпрацювати в розмовах електронною поштою. Helpmonks робить усі ваші спільні поштові скриньки доступними в централізованому місці, тож ваша організація отримує прозорість і розуміння всіх електронних листів вашої команди. Для кожного члена команди. В офісі, вдома або для віддалених команд. Крім того, Helpmonks працює з усіма постачальниками послуг електронної пошти, тому ви можете продовжувати використовувати інструменти, які вже знаєте та використовуєте.
HelpSpace
helpspace.com
Протягом багатьох років ми працювали як фрілансери та підтримували клієнтів у їхніх щоденних проблемах. Ми взяли на себе завдання знайти доступне та практичне рішення як допоміжне програмне забезпечення для самозайнятих осіб і невеликих організацій. З одного боку, це нас розчарувало, але водночас спонукало нас створити рішення. Ось як народився HelpSpace.Наше програмне забезпечення ідеально підходить для стартапів і малих підприємств, які шукають швидке та професійне рішення для щоденних запитів підтримки своїх клієнтів. Ми також приділяємо велике значення документації. Користувачі можуть швидко знайти свою базу даних, а клієнти можуть дізнатися більше або переглянути інструкції та блоги. Ми наголошуємо на наступних 4 пунктах: - Налаштуйте швидке та просте програмне забезпечення служби підтримки всього за кілька хвилин - Низькі інвестиції з високими перевагами - Просте та інтуїтивно зрозуміле використання - Вашому клієнту сподобається ваша нова ефективність
Helpwise
helpwise.io
Утримувати клієнтів так само важливо, як і залучати нових. Постійні клієнти отримують більше доходу та пропонують вам рефералів за нульовою ціною. Надання якісного обслуговування клієнтів є невід’ємною частиною утримання клієнтів. З Helpwise керувати обслуговуванням клієнтів легко. 1. Налаштуйте свій центр обслуговування клієнтів буквально за лічені хвилини. 2. Спілкуйтеся з клієнтами через усі канали та співпрацюйте зі своєю командою. 3. Встановіть підзвітність без більше спільних паролів. 4. Налаштування самообслуговування та автоматизації. 5. Отримайте корисну інформацію щодо підвищення продуктивності команди та задоволеності клієнтів. Helpwise інтегрується з електронною поштою (наприклад, support@, sales@, careers@ тощо), чатом, WhatsApp, SMS, соціальними мережами тощо. Почніть роботу з Helpwise, рішенням для обслуговування клієнтів, яке приносить прибуток вашому бізнесу.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів та програмного забезпечення CRM - плюс методологія, ресурси та підтримка - для того, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть з безкоштовних інструментів та оновлення під час зростання. За допомогою маркетингового центру всі ваші маркетингові інструменти та дані знаходяться на одній прості у використанні потужної платформи. Ви заощадите цінний час і отримаєте весь необхідний контекст, щоб забезпечити персоналізований досвід, який приваблює та перетворює потрібних клієнтів у масштабі. Крім того, маркетологи можуть зберігати дані в центрі всього, що вони роблять, оскільки маркетинговий центр побудований як частина платформи HubSpot CRM. Використовуючи повну платформу CRM, маркетологи можуть досягти неперевершеного узгодження з продажами для підтвердження рентабельності інвестицій та підтвердження інвестицій. Будь то стратегії, послуги чи програмне забезпечення - HubSpot дозволяє вам масштабувати свою компанію, а не складність. HubSpot має все, що потрібно, щоб краще рости.
Insightly
insightly.com
Insightly — це сучасна, доступна CRM, яку люблять команди. Він простий у використанні, простий у налаштуванні та масштабується з компаніями в міру їхнього росту, вирішуючи типові проблеми, які не можуть застарілі CRM. Insightly допомагає командам будувати та змінювати канал продажів, підвищувати продуктивність і будувати довготривалі відносини з клієнтами. Централізуйте та керуйте всіма даними про клієнтів, продажами та бізнесом — потенційними клієнтами, контактами, електронними листами, подіями, цінами, проектами, завданнями, можливостями та бізнес-звітами — в одній зручній, гнучкій і безпечній CRM, яка масштабується відповідно до вашого бізнесу. . Підвищуйте ефективність продажів і прозорість за допомогою можливостей Insightly для корпоративних продуктів, прайсбуків і котирувань (PPQ). Швидко шукайте, відстежуйте та керуйте мільйонами різних продуктів і послуг прямо на платформі Insightly. Пов’язуйте продукти та послуги з індивідуальними можливостями, усуваючи людські помилки, вузькі місця та невідповідності. За допомогою PPQ від Insightly ваші команди на місцях можуть генерувати власні пропозиції, контракти та пропозиції щодо своїх можливостей лише кількома клацаннями миші. Насолоджуйтесь повним контролем і видимістю того, що ви продаєте, кому, коли та за якою ціною. Використовуйте користувацькі об’єкти та програми Insightly, щоб адаптувати робочі процеси та процеси до ваших унікальних бізнес-потреб і вподобань, забезпечуючи високе впровадження та задоволення. Використовуйте AppConnect для інтеграції Insightly з понад 500 популярними програмами. Власні інтеграції CRM Insightly включають: Gmail Google Workspace & Google Apps Google Drive Quickbooks Online Xero Slack Dropbox Box MailChimp Evernote Zapier Facebook Lead Ads Та багато іншого... Керуйте всім на ходу за допомогою відзначених нагородами мобільних програм для Android та iOS. Скануйте візитні картки та завантажуйте всю інформацію одним клацанням миші, оновлюйте проекти та записи в режимі реального часу, а також дозволяйте вашій команді на місцях створювати та оновлювати можливості прямо в місці розташування клієнта. Потужний у будь-якій галузі клієнти Insightly CRM можуть додавати супутні продукти для автоматизації маркетингу, обслуговування клієнтів та інтеграції на одній платформі.
Intercom
intercom.com
Домофон - єдине повне рішення щодо обслуговування клієнтів, яке забезпечує безперебійний досвід клієнтів у автоматизації та підтримці людини, забезпечуючи підвищення задоволеності клієнтів, зменшуючи витрати. Ми будуємо майбутнє, де більшість розмов клієнтів успішно вирішуються, не потребуючи підтримки людини, звільняючи команду, щоб працювати над розмовами з клієнтами з більш високою цінністю. Понад 25 000 глобальних організацій, включаючи Atlassian, Amazon та Lyft Business, покладаються на домофон, щоб забезпечити неперевершений досвід користувачів у будь -якому масштабі. Платформа Intercom використовується для надсилання понад 500 мільйонів повідомлень на місяць і забезпечує взаємодію з понад 600 мільйонами щомісячних активних кінцевих користувачів. Заснований у 2011 році та підтриманий провідними венчурними капіталістами, включаючи Клейнера Перкінса, Bessemer Venture Partners та соціальний капітал, домофон виконує місію зробити Інтернет -бізнес особистим.
JustCall
justcall.io
JustCall: універсальна платформа бізнес-комунікації. Спілкуйтеся з потенційними клієнтами за допомогою голосового зв’язку, SMS, електронної пошти та WhatsApp. Автоматизуйте робочі процеси за допомогою понад 100 інтеграцій і магії штучного інтелекту та спостерігайте, як ваш бізнес розвивається на автопілоті. JustCall, якій довіряють понад 6000 компаній у всьому світі, надає команди, які працюють із клієнтами, для бездоганної взаємодії з клієнтами на основі інформації штучного інтелекту в режимі реального часу та після виклику. Основні функції JustCall, на які варто звернути увагу: * Вхідні та вихідні дзвінки * Надсилайте та отримуйте SMS і MMS * Продажі дозвону (автоматичні, прогнозні та потужні дозвони) * Робочі процеси SMS * СМС-боти * Багаторівневий IVR * Допомога агента в реальному часі * SMS Copilot на основі AI * Коучинг ШІ * Аналіз настроїв * Підрахунок дзвінків AI * Живий моніторинг викликів * Спільна папка вхідних повідомлень WhatsApp * Автоматичний розподіл викликів (ACD) * 100+ інтеграцій CRM * Телефонні номери компаній у понад 70 країнах
Khoros
khoros.com
Khoros Marketing дозволяє клієнтам спростити складну операцію соціального маркетингу, щоб побудувати та захистити свій бренд. Хорос Маркетинг пропонує клієнтам: * Соціальний маркетинг: оркеструйте, керуйте, залучайте та оцінюйте інтегровані соціальні кампанії на простій у налаштуванні та адаптивній платформі. * Розвідка: будьте попереду свого ринку, конкурентів і своєї аудиторії завдяки потужній, але доступній статистиці на основі необмеженого пошуку в реальному часі в загальнодоступних соціальних каналах. * Сейф: захистіть свій бренд у соціальних мережах за допомогою керування доступом і обліковими даними. * Досвід: надихайте аудиторію на участь у своїх цифрових об’єктах за допомогою потужності соціальних UGC. * Основні переваги: Масштабуйте свою взаємодію: об’єднайте всі свої команди, канали та вміст на одній платформі для керування інтегрованими соціальними кампаніями. * Захистіть свій бренд: централізована видимість і контроль над доступом до облікового запису, затвердженням вмісту та командами означає захист капіталу бренду в масштабі. * Вимірюйте те, що важливо: переведіть свою соціальну ефективність у показники, важливі для вашого бізнесу, за допомогою настроюваних інформаційних панелей і експорту даних. * Управління кризою: будьте в курсі будь-якої кризи, розуміючи, коли виникають кризи, а також як і коли задіяти, використовуючи дані в реальному часі та спеціальні сповіщення. * Конкурентна розвідка: розробіть конкурентні тести та відстежуйте кампанії своїх конкурентів, щоб забезпечити значущу диференціацію бренду.
Kustomer
kustomer.com
Kustomer — це перша у своєму роді CRM-платформа для обслуговування клієнтів, створена для керування великим обсягом підтримки шляхом оптимізації роботи на всьому шляху обслуговування клієнтів. Kustomer допомагає брендам швидко вирішувати розмови на всіх цифрових каналах, автоматизуючи 40% взаємодій через самообслуговування, розв’язуючи перший контакт за допомогою інтелектуальної маршрутизації та заохочуючи багатоканальний досвід між клієнтами та агентами. Наша відкрита платформа CRM мінімізує витрати, діючи як єдиний запис правди, керуючи даними та контекстуалізуючи їх, щоб керувати розумнішими процесами, які масштабують бізнес. Kustomer IQ використовує штучний інтелект на всій платформі, щоб усунути повторювані завдання, відхилити легкі запитання та забезпечити ефективну підтримку, яка задовольняє клієнтів. Сьогодні Kustomer є основною платформою деяких провідних брендів обслуговування клієнтів, таких як Ring, Glovo, Glossier і Sweetgreen. Компанія Kustomer зі штаб-квартирою в Нью-Йорку була заснована в 2015 році серійними підприємцями Бредом Бірнбаумом і Джеремі Суріелом, залучила понад 174 мільйони доларів венчурного фінансування та підтримується провідними венчурними капіталістами, зокрема: Coatue, Tiger Global Management, Battery Ventures, Redpoint Ventures, Cisco Investments, Canaan Partners, Boldstart Ventures і Social Кредитне плече.
LiveChat
livechat.com
LiveChat — це повна платформа обслуговування клієнтів із можливостями онлайн-чату та веб-аналітики. Він розроблений спеціально для забезпечення чудового обслуговування клієнтів і продажу пального. Цю комплексну платформу обслуговування клієнтів використовують понад 38 000 клієнтів у 150 країнах. Він виділяється своїм простим та інтуїтивно зрозумілим дизайном, завдяки чому як агентам служби підтримки, так і клієнтам легко користуватися ним одразу. LiveChat дозволяє налаштувати спілкування з клієнтами, щоб відповідати та перевершувати їхні очікування. Він зосереджений на забезпеченні безперебійного обслуговування з потужними функціями, які підтримують команди обслуговування клієнтів. Його можна використовувати на мобільних пристроях, тому ви можете бути впевнені, що ніколи не втратите потенційних клієнтів, навіть коли ви в дорозі. Мобільний чат також може працювати у фоновому режимі, тож незалежно від того, що ви робите на своєму телефоні, програма продовжуватиме запрошувати потенційних відвідувачів і сповіщати вас про вхідні чати. Віджет чату LiveChat повністю налаштовується, тому він виглядає та відчувається як природна частина вашого веб-сайту. Однією з найпотужніших функцій для залучення потенційних клієнтів є автоматичні привітання, які дозволяють запропонувати відвідувачам допомогу ще до того, як вони звернуться до служби підтримки. Автоматичні запрошення до чату також можна налаштувати на основі поведінки клієнта, покращуючи загальний досвід клієнтів із брендом. За допомогою LiveChat служби підтримки клієнтів можуть запускати кілька сеансів чату одночасно. Агенти можуть використовувати швидкий огляд, щоб побачити, що клієнти вводять, перш ніж натиснути кнопку «Надіслати», і використовувати стандартні відповіді, які допомагають їм скоротити середній час обробки та порадувати клієнтів. Щоб зробити свої послуги дружніми та персоналізованими, агенти можуть використовувати дані клієнта, які відображаються на бічній панелі під час розмови. Це дає таку необхідну інформацію про найважливіші дані про клієнта. Агенти можуть позначати кожен сеанс чату, що дозволяє їм пізніше виявляти популярні запити та покращувати свій продукт чи послугу. Завдяки розширеним можливостям звітності LiveChat служби підтримки та продажів можуть відстежувати свою продуктивність, помічати покращення, підвищувати продуктивність і, як наслідок, отримувати задоволених клієнтів і отримувати більше продажів. LiveChat допомагає керувати повідомленнями клієнтів, автоматизувати робочий процес і співпрацювати в командах. Він підтримує чат-боти, дозволяючи брендам створювати та запускати чат-боти для розмови без програмування та виділятися завдяки обслуговуванню клієнтів. Він також пропонує базу самопізнання для швидкого та легкого самообслуговування. LiveChat надає понад 200 потужних інтеграцій, які дозволяють компаніям розширити цінність наявних інструментів. Він легко інтегрується з популярними рішеннями CRM, такими як Hubspot і Pipedrive, службами електронної комерції, такими як Shopify і BigCommerce, і програмами обміну повідомленнями, такими як WhatsApp і Facebook, дозволяючи легко синхронізувати дані клієнтів і підтримувати спілкування в одному місці. Він підтримує платіжні сервіси, такі як PayPal або Stripe, що дозволяє клієнтам робити замовлення та здійснювати платежі безпосередньо з чату. Він працює з такими службами електронної пошти, як Mailchimp, допомагаючи збирати та розвивати потенційних клієнтів після чату. Існує багато інших доступних інтеграцій, які допомагають підприємствам надавати відмінне обслуговування клієнтів і збільшувати їхні продажі. Команда LiveChat завжди готова допомогти у будь-якому випадку 24/7/365. Герої підтримки LiveChat забезпечують найкраще обслуговування клієнтів, швидко відповідаючи на запитання, вирішуючи проблеми та надаючи рішення.
Plumsail
plumsail.com
Автоматизуйте свою робочу рутину. Ми пропонуємо комплексні інструменти для створення документів і веб-форм, обробки запитів і вдосконалення платформ Microsoft 365 і SharePoint.
ProProfs
proprofs.com
Proprofs - провідний постачальник програмного забезпечення SaaS, призначеного для створення розумніших працівників та щасливіших клієнтів. Завдяки комплексному набору інструментів, включаючи виробника навчання, базу знань, виробник вікторини, виробник опитування, CRM тощо, Proprofs надає можливість організаціям покращити навчання, впорядкувати підтримку та сприяти задоволенню клієнтів. Прагнувши на 100-річну місію захоплення клієнтів, Proprofs обслуговує понад 15 мільйонів користувачів у 150+ країнах. Продукти Proprofs включають: - Тренувальник - виробник вікторини - Виробник опитування - Qualaroo Insights - Чат у прямому ефірі - Служба довідки - база знань - Управління проектами - Picreel Popups - BigContacts CRM - WebInarninja - Курсенінджа Розумні інструменти Proprofs використовуються багатьма компаніями Fortune 500, такими як Sony, Acer, Adobe, Accenture, Cisco & Dell, та користувачі з провідних навчальних інститутів, таких як Phoenix, Harvard & Yale. На сайті розміщено понад мільйон фрагментів вмісту на 70+ мовах. Це провідна платформа онлайн -навчання та оцінювання з найбільшою у світі бібліотекою професійних тестів та вікторин.
Re:amaze
reamaze.com
Re:amaze — це служба підтримки та платформа обміну повідомленнями, розроблена для веб-сайтів, магазинів і програм. Використовуйте Re:amaze, щоб забезпечити виняткову підтримку клієнтів через чат, електронну пошту, соціальні мережі, мобільні SMS/MMS, VOIP та бази знань із поширеними запитаннями. Компанії всіх форм і розмірів також покладаються на Re:amaze для автоматизації продажів і маркетингу за допомогою таких функцій, як Re:amaze Cues (спосіб автоматичного надсилання повідомлень онлайн-клієнтам), Re:amaze Chatbots, Re:amaze Live Dashboard (для моніторингу онлайн-клієнтів). активності в режимі реального часу), а також надсилати опитування про задоволеність клієнтів (щоб оцінити якість обслуговування та отримати відгуки). Re:amaze пропонує вбудовану інтеграцію з багатьма популярними програмами сторонніх розробників, такими як Slack, Shopify, BigCommerce, Stripe, MailChimp, Google (Analytics, Tag Manager, Suite), ShipStation, Klaviyo та багато інших. Підприємства також можуть використовувати один обліковий запис Re:amaze для керування обслуговуванням клієнтів кількох компаній або магазинів із функцією Multi-Brand.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — це багатоканальне рішення для залучення клієнтів із голосовими та понад 30 цифровими каналами, розширеними опціями штучного інтелекту для самообслуговування, такими як боти, проактивними інструментами для роботи з клієнтами та інтелектуальними віртуальними агентами, які розуміють наміри клієнта. Він пропонує понад 300 готових інтеграцій (включно з провідними CRM) і повністю інтегроване рішення для управління залученням персоналу та аналітики на основі ШІ. RingCentral Contact Center тісно інтегрований з рішенням RingCentral MVP, пропонуючи клієнтам переваги голосової інфраструктури корпоративного рівня та інтегрованих уніфікованих комунікацій, які забезпечують безперебійну міжфункціональну співпрацю.
Spiceworks
spiceworks.com
Spiceworks — це професійна мережа для індустрії інформаційних технологій (ІТ), штаб-квартира якої розташована в Остіні, штат Техас. Компанію було засновано в січні 2006 року Скоттом Абелем, Джеєм Халбергом, Грегом Каттаваром і Френсісом Салліваном для створення програмного забезпечення для керування ІТ. Spiceworks — це онлайн-спільнота, де користувачі можуть співпрацювати та шукати поради один в одного, а також брати участь у ринку для здійснення покупок. ІТ-послуги та продукти. За оцінками, цією мережею користуються понад шість мільйонів ІТ-фахівців і 3000 постачальників технологій. Безкоштовне власне програмне забезпечення компанії написано на Ruby on Rails і працює виключно на Microsoft Windows. Програмне забезпечення виявляє пристрої з IP-адресою та включає функції служби підтримки та інтегровану базу знань.
Stonly
stonly.com
Stonly — це сучасна платформа знань для обслуговування клієнтів. Ми допомагаємо компаніям досягати швидких і точних рішень за допомогою покрокових посібників, дерев рішень, відповідей штучного інтелекту, автоматизації, покрокових інструкцій, контрольних списків і баз знань для агентів і клієнтів. На відміну від інших платформ знань, знання Stonly є інтерактивними (замість статичних) і надаються тоді та куди людям це потрібно. Це означає, що він використовується набагато частіше і може впоратися з будь-якою справою, яка трапляється на його шляху. Використовуйте штучний інтелект, щоб використовувати свої знання, щоб відповідати на кожен запит ідеальним рішенням — легкою відповіддю чи детальними інструкціями. Ви можете контролювати відповіді та добре справлятися з кожним питанням, навіть із найбільш критичними та складними. Легко створюйте чудові знання та підтримуйте їх актуальними та точними. Ми надамо вам інструменти для збору відгуків, вимірювання та покращення впливу знань на ваш бізнес. Інтегруйте всі свої інструменти та процеси, зокрема Zendesk, Salesforce Service Cloud, Freshworks, HubSpot тощо.
SupportBench
supportbench.net
Supportbench — це найкраще програмне забезпечення підтримки клієнтів преміум-класу для компаній, яким потрібні передові, доступні та масштабовані рішення. Він може похвалитися такими функціями, як динамічні угоди про рівень обслуговування, база знань KCS, боти бази знань ChatGPT на основі штучного інтелекту та настроювані інформаційні панелі. Завдяки синхронізації Salesforce, розширеним порталам для клієнтів, можливостям чат-ботів і простому у використанні API, Supportbench покращує взаємодію з клієнтами, оптимізує операції підтримки та надає командам можливість отримувати корисну інформацію.
TeamSupport
teamsupport.com
TeamSupport — це комплексне програмне рішення, яке керує всім післяпродажним обслуговуванням клієнтів, що призводить до зростання доходів, зменшення відтоку та підвищення рівня задоволеності клієнтів. Набір проактивного програмного забезпечення для обслуговування клієнтів від TeamSupport дозволяє вам визначити пріоритетність ваших клієнтів, дійсно знаючи, хто вони, ефективно підтримувати їх і розвиватися разом з ними. Система TeamSupport допомагає зробити клієнтів щасливішими, що призводить до збільшення прибутку для вашого бізнесу. Програмне забезпечення служби підтримки клієнтів TeamSupport включає: - Підтримка: відзначена нагородами система керування квитками - Обмін повідомленнями та чат: цифрові розмови в реальному часі - Успіх: покращуйте відносини з клієнтами для успіху - Статистика: дані клієнтів і аналітика
Teamwork
teamwork.com
Командна робота-це провідна світова платформа управління проектами, розроблена для організацій вільно планувати, відстежувати, керувати та здійснювати різні складні проекти. Довіряють понад 20 000 підприємств та 6000 агентств по всьому світу. Команда постійно працює з клієнтами, пропонуючи найсучаснішу платформу управління продуктами на ринку. Незалежно від того, чи є ви власником компанії, керівником команди, менеджером проекту чи індивідуальним учасником, робота в команді оснащує вас усіма інструментами для безперешкодного управління щоденними діями. Додаток пропонує функції, необхідні для співпраці з колегами над проектами, підтримувати цілісний погляд на робочі процеси, керувати завданнями, відстежувати ресурси, час журналу та, головне, виконувати проекти вчасно.
Tidio
tidio.com
Tidio є світовим лідером програмного забезпечення для обслуговування клієнтів. Зручна платформа Tidio дозволяє більш ніж 300 000 компаніям у всьому світі надавати розумнішу та швидшу підтримку своїм клієнтам. Завдяки повному набору рішень для обслуговування клієнтів Tidio пропонує живий чат, чат-ботів, продаж квитків і віртуальних агентів підтримки на основі штучного інтелекту, які допоможуть вам вирішити проблеми клієнтів і підвищити рівень конверсії. Програмне забезпечення Tidio працює в усіх основних системах керування вмістом, платформах електронної комерції та каналах соціальних мереж. Заснована в 2013 році компанія Tidio виросла до 180+ співробітників і має офіси в Сан-Франциско, Щецині та Варшаві. Tidio обслуговує клієнтів будь-якого розміру з 205+ країн, включаючи Mercedes, Shell і Praktiker. Щомісяця віджет чату Tidio переглядають 510 мільйонів унікальних користувачів.
Trengo
trengo.com
Trengo — це всеосяжна платформа для залучення клієнтів, розроблена для оптимізації спілкування за кількома каналами, покращення взаємодії з клієнтами та командної співпраці. З акцентом на ефективність і автоматизацію Trengo дозволяє підприємствам легко керувати взаємодією з клієнтами з єдиного інтерфейсу.
Vtiger
vtiger.com
Vtiger - це провідне рішення Cloud CRM, архітоване на провідному галузі ядра з відкритим кодом. Довіряють понад 300 000 компаній, щоб керувати основними функціями продажів, маркетингу та підтримки. Vtiger був послідовно визнаний лідером у просторі CRM на сайтах Top Review. За допомогою нового Vtiger Cloud CRM V9 компанії отримують доступ до можливостей CRM -класів AI/ML CRM за частку витрат. Надайте можливість своїй команді забезпечити видатний досвід клієнтів у всій подорожі покупці клієнтів з Vtiger. Зареєструйтесь, щоб не зобов’язатись 15-денну справу, щоб перевірити драйв на платформі. Місія Vtiger полягає у створенні програмного забезпечення, яке надає командам, що орієнтуються на клієнтів, у бізнесі малого та середнього розміру можливість створювати плідні та тривалі стосунки з клієнтами. VTIGER CRM надає вам 360-градусний перегляд усієї інформації про клієнтів в одному місці та допомагає оптимізувати свої продажі, підтримку та маркетингові сенсорні точки з діями в режимі реального часу та розмовними уявленнями. Vtiger CRM допомагає командам створювати чудовий досвід у всьому життєвому циклі клієнтів - CRM та надійні інструменти автоматизації, що працюють на AI, допомагають торговим колективам зосередитись на правильних угодах та забезпечити зростання. За допомогою Vtiger отримайте єдиний CRM, щоб зламати силоси та отримати маркетинг, продаж та підтримку на одній сторінці з одним джерелом істини. Надайте винятковий досвід клієнтів та підтримку, спілкуючись зі своїми клієнтами на декількох каналах. Керуйте своєю роботою на ходу з нашими мобільними додатками як для Android, так і для iOS.
Zoho Desk
zoho.com
Zoho Desk може допомогти підприємствам керувати комунікацією клієнтів по телефону, електронною поштою, чатом у прямому ефірі, SMS -текстом, соціальними медіа тощо. Це також допомагає вам призначити дзвінки своїм агентам на основі їх відділу чи команди, автоматично направляйте дзвінки агентам, з якими знайомий клієнт, і дозволяє вам підтримувати послідовність служби для формування значущих відносин з клієнтами. Підключіть номер обслуговування клієнтів за допомогою столу Zoho та здійснюйте/отримувати дзвінки в додатку.
eDesk
edesk.com
eDesk допомагає онлайн-продавцям і торговим маркам забезпечувати виняткове обслуговування клієнтів усюди, де вони продають. eDesk пропонує цілий набір відзначених нагородами інструментів електронної комерції для оптимізації процесів підтримки клієнтів і звітності для швидшого часу відповіді для значного підвищення продуктивності та прибутковості. Його програмне забезпечення для підтримки клієнтів було розроблено спеціально, щоб надати компаніям електронної комерції уніфікований перегляд усіх запитів клієнтів, централізуючи всі їхні канали підтримки, повідомлення в соціальних мережах, веб-магазині та на торговому майданчику за допомогою Smart Inbox. Він автоматично визначає пріоритетність повідомлень на основі потреб вашого бізнесу та призначає їх за допомогою правил на основі ролей, щоб ваша команда могла відповідати клієнтам у 5 разів швидше, зміцнювати лояльність і стимулювати повторну покупку. Під час обробки запитів клієнтів його автоматизований штучний інтелект пропонує найкращі відповіді та переклади, щоб ваші агенти могли легко відповісти будь-якою місцевою мовою. Підприємства, які серйозно займаються продажем онлайн, можуть розширити рівень обслуговування клієнтів, упевнено виходячи на нові ринки. eDesk інтегрується та об’єднує дані з понад 200 торговельних майданчиків, веб-магазинів, соціальних мереж, каналів зв’язку та логістики – більше, ніж будь-який інший постачальник програмного забезпечення для підтримки клієнтів – тому ви можете отримати доступ до наскрізної інформації про замовлення одним натисканням кнопки. eDesk також є єдиним рішенням для підтримки клієнтів у радах розробників Amazon і Walmart, яке допомагає онлайн-магазинам і брендам розвивати свій бізнес за допомогою нових каналів продажів, добре пов’язаних із інструментами та процесами підтримки клієнтів.
DevRev
devrev.ai
DevRev-це платформа, побудована для SaaS та технологічних компаній, допомагає розвитку бек-офісу відповідати швидким темпом відносин із клієнтами переднього офісу. Наша місія полягає в тому, щоб об'єднати кінцевих користувачів, інженерів-підтримки, менеджерів продуктів та розробників разом, що робить його без зусиль робити те, що найбільше має значення-та створення культури продукту та орієнтації на клієнтів. На відміну від загальних інструментів, DevRev застосував порожній полотні підхід до співпраці, пошуку, генай та аналітики, що дозволяє компаніям SaaS швидше відправлятись на найбільший вплив на бізнес - з постійним розвитком, дорожньою карткою, пріоритетністю, інженерією клієнтів тощо. DevRev використовується в різних відділах у тисячах компаній і може співіснувати або замінити ваші інструменти, приносячи інформаційну симетрію, впорядкування співпраці та збірних команд. Devrev був заснований у жовтні 2020 року і зібрав понад 85 мільйонів доларів на насіннєві гроші у таких інвесторів, як Khosla Ventures та Mayfield, що робить його найбільшим в історії Кремнієвої долини. Його очолює співзасновник та генеральний директор Дхерай Панді, який раніше був співзасновником та генеральним директором Nutanix, та Маной Агарвал, співзасновником Devrev та колишнім SVP інженерії в Nutanix. Деврев знаходиться в штаб -квартирі в Пало -Альто, Каліфорнія, і має офіси у семи глобальних місцях.
Ticksy
ticksy.com
Довідкові служби для задоволених клієнтів. Для агентів служби підтримки Ticksy – це ковток свіжого повітря та легкий вітер у використанні. Але що важливіше, це абсолютна радість для ваших клієнтів.
BoldDesk
bolddesk.com
BoldDesk — це сучасне програмне забезпечення служби підтримки, яке спрощує обслуговування клієнтів. Потужний, настроюваний і бюджетний, він дозволяє компаніям оптимізувати операції підтримки та підвищити задоволеність клієнтів. Представлено Syncfusion, постачальником програмних компонентів і фреймворків, який побудував свою репутацію як на потужності своїх продуктів, так і на якості послуг підтримки, які їх забезпечують.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi — це провідна уніфікована платформа CX, створена для об’єднання маркетингу, обслуговування та комерції, щоб допомогти компаніям усунути прогалину в клієнтському досвіді. Emplifi є міжнародною компанією з більш ніж 20-річним досвідом роботи в галузі, яка допомагає більш ніж 20 000 брендам, таким як Delta Air Lines, Samsung і Ford Motor Company, надавати своїм клієнтам винятковий досвід у кожній точці контакту на шляху клієнта. Хмара соціального маркетингу Emplifi дозволяє брендам спілкуватися, спілкуватися, створювати та адаптуватися до динамічного світу соціальних мереж. Інтуїтивно зрозуміла, зручна платформа Teams швидко ввімкнеться та почне працювати з відзначеним нагородами зручним інтерфейсом користувача та всіма інструментами та робочими процесами, необхідними для планування, планування, публікації та вимірювання результатів у кожному соціальному каналі. Потужні інструменти прослуховування вимірюють пульс управління спільнотою на основі штучного інтелекту, а інструменти прослуховування генерують уявлення про конкуренцію, тенденції, впливових осіб, підписників і поведінку, щоб маркетологи використовували правильний контент для потрібної аудиторії. Найкраща у своєму класі аналітика та аналітика Соціальні команди Rockstar з легкістю доводять свої результати завдяки глибоким уявленням, які надходять від потужної аналітики та неперевершеної спеціальної звітності, щоб вийти за рамки основ до реальних бізнес-результатів. Інтегроване обслуговування та допомога в соціальних мережах. Інтуїтивно зрозумілі, без навчання, інтегровані соціальні інструменти обслуговування клієнтів допомагають командам краще допомагати клієнтам, коли вони стоять у черзі, маршрутизують, миттєво вирішують проблеми в соціальних мережах. Інтегрована пряма трансляція ShopStream з відеопокупками. Здивуйте своїх клієнтів відеопокупками в прямому ефірі. Розширюйте свою цифрову подорож до покупок, щоб спонукати клієнтів від перегляду до покупки.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) робить світ кращим для всіх. Наша хмарна платформа та рішення допомагають оцифрувати й уніфікувати організації, щоб вони могли знаходити розумніші, швидші та кращі способи організації роботи. Таким чином, співробітники та клієнти можуть бути більш зв’язаними, більш інноваційними та більш гнучкими. І ми всі можемо створити майбутнє, яке ми собі уявляємо. Світ працює з ServiceNow.
Zammad
zammad.com
Почніть за лічені хвилини, будьте переможцем протягом багатьох років Відкрийте для себе систему продажу квитків Zammad Це один із тих днів? Записки всюди, а телефон не перестає дзвонити? Zammad — це програма служби підтримки майбутнього, яка допоможе знайти структуру в хаосі. Підключіть усі канали зв’язку, легко надайте права користувача та отримуйте корисні звіти. Тримайте все під контролем – і ваші клієнти під вашими чарами. Відкрийте для себе систему продажу квитків Zammad зараз!
Desku
desku.io
Desku є лідером у сфері підтримки клієнтів на основі штучного інтелекту та спеціалізується на рішеннях, розроблених для галузей електронної комерції та SaaS. Компанія прагне трансформувати сектор обслуговування клієнтів, зосередившись на підвищенні ефективності, розширеному досвіді користувачів і надійності корпоративного рівня. Пропозиції від Desku * Автоматизація на основі штучного інтелекту: керовані AI чат-боти Desku та утиліти автоматизації значно зменшують навантаження на підтримку. * Спільна папка вхідних повідомлень: Desku пропонує блискавичну, зручну папку вхідних повідомлень із підтримкою штучного інтелекту, оптимізовану для сучасних команд підтримки. * База знань: Desku надає просту у створенні базу знань, щоб надати клієнтам можливості самообслуговування. * Чат у реальному часі: функція чату в реальному часі Desku дозволяє безперебійно спілкуватися з клієнтами в реальному часі. Чому компанії довіряють Desku * Платформі довіряють понад 1000 агентів підтримки та 350 компаній. * Desku допомагає зменшити кількість запитів у службу підтримки до 50%. * Компанія сприяє зниженню витрат на підтримку на 40%. Можливості інтеграції – Desku дозволяє безперешкодно інтегрувати існуючі інструменти для підвищення продуктивності команди. Платформа підтримує понад 30 інтегрованих додатків і пропонує спеціальні дії на основі даних клієнтів у реальному часі.
Octadesk
octadesk.com
Перетворіть кожну послугу на дохід Від продажу до післяпродажного обслуговування. Від найпростіших до найскладніших послуг. Найповніша та інтегрована платформа на ринку для вас, щоб зробити кожну послугу можливістю отримання прибутку та можливістю порадувати своїх клієнтів.
Pylon
usepylon.com
Pylon — це платформа для роботи з клієнтами для сучасного бізнесу, яка допомагає швидко зростаючим компаніям, таким як Deel, Hightouch, Merge, Clay і Monte Carlo Data, масштабувати свої операції з клієнтами. Pylon допомагає компаніям керувати своїми клієнтами за допомогою спільних каналів Slack або Microsoft Teams, електронної пошти, чату в програмі та спільнот Slack. Pylon автоматично відстежує проблеми клієнтів у всіх місцях, де ви спілкуєтеся зі своїм клієнтом, надаючи єдине місце для перегляду, відповідей, запуску робочих процесів і збору аналітичних даних за запитами клієнтів. Створюйте перегляди, спеціальні поля, тригери, політики призначення тощо. Використовуйте штучний інтелект, щоб автоматично позначати розмови тегами, синхронізувати розмови клієнтів Slack із вашою CRM, надсилати оновлення продукту через канали та переглядати взаємодію. Pylon користується довірою не тільки для того, щоб допомогти масштабувати операції CX за допомогою підтримки клієнтів і успіху клієнтів.
SolarWinds
solarwinds.com
Пакет Help Desk Essentials Pack — це комбінація веб-служби підтримки Solarwinds® і віддаленої підтримки Dameware. Вони інтегруються, щоб заощадити ваш час шляхом автоматизації та спрощення завдань служби підтримки та віддаленої ІТ-підтримки. Основні функції: • Централізоване керування квитками та інцидентами • Управління ІТ-активами (ITAM) з автоматичним виявленням і централізованою інвентаризацією • Вбудована база знань для самообслуговування • Управління змінами в ІТ і настроювані робочі процеси затвердження • Звітування, сповіщення про SLA та опитування клієнтів • Віддалене керування системами Windows®, Mac OS® X і Linux® • Вбудовані інструменти для моніторингу системи, перегляду журналу подій і діагностики мережі без ініціювання повного віддаленого сеансу • Віддалений доступ для підтримки кінцевих користувачів поза брандмауером
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.