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Програмне забезпечення служби підтримки - Найпопулярніші застосунки - Перу
Програмне забезпечення служби підтримки — це інструмент, призначений для організації запитів, пов’язаних із обслуговуванням, і відповідей на них із внутрішніх і зовнішніх джерел. Запити клієнтів можна надсилати через різні канали, такі як електронна пошта, телефон або соціальні мережі. Команди обслуговування клієнтів використовують ці інструменти для оптимізації процесів підтримки та отримання інформації про залучення клієнтів на всіх комунікаційних платформах.
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Freshdesk
freshdesk.com
Freshdesk (продукт Freshworks Inc.) допомагає підприємствам без зусиль радувати своїх клієнтів сучасним та інтуїтивно зрозумілим програмним забезпеченням для підтримки клієнтів. Freshdesk перетворює запити, що надходять через електронну пошту, Інтернет, телефон, чат, обмін повідомленнями та соціальн...
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot — це рішення для підтримки клієнтів із відкритим вихідним кодом, яке допомагає компаніям залучати своїх клієнтів на їхній веб-сайт, сторінку у Facebook, Twitter, Whatsapp, SMS, електронну пошту тощо. Це альтернатива з відкритим кодом Intercom, Drift, Freshchat тощо. Підключіть свого клієнта...
Intercom
intercom.com
Intercom — це єдине комплексне рішення для обслуговування клієнтів, яке забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами за допомогою автоматизації та підтримки персоналом, забезпечуючи підвищену задоволеність клієнтів при зниженні витрат. Ми будуємо майбутнє, у якому більшість розмов із клієнтами успі...
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання. Завдяки Marketing Hub...
Zendesk
zendesk.com
Zendesk — це сервісне рішення на основі ШІ, яке легко налаштувати, використовувати та масштабувати. Рішення Zendesk працює нестандартно, і його легко модифікувати у разі змін, що дозволяє бізнесу рухатися швидше. Zendesk також допомагає компаніям використовувати найсучасніший ШІ для команд обслугову...
Help Scout
helpscout.net
Help Scout — глобальна дистанційна компанія, яка надає програмне забезпечення служби підтримки та має штаб-квартиру в Бостоні, штат Массачусетс. Компанія надає платформу підтримки клієнтів на основі електронної пошти, інструмент бази знань і вбудований пошуковий/контактний віджет для спеціалістів із...
Kustomer
kustomer.com
Kustomer — це перша у своєму роді CRM-платформа для обслуговування клієнтів, створена для керування великим обсягом підтримки шляхом оптимізації роботи на всьому шляху обслуговування клієнтів. Kustomer допомагає брендам швидко вирішувати розмови на всіх цифрових каналах, автоматизуючи 40% взаємодій ...
Tidio
tidio.com
Tidio є світовим лідером програмного забезпечення для обслуговування клієнтів. Зручна платформа Tidio дозволяє більш ніж 300 000 компаніям у всьому світі надавати розумнішу та швидшу підтримку своїм клієнтам. Завдяки повному набору рішень для обслуговування клієнтів Tidio пропонує живий чат, чат-бо...
Gorgias
gorgias.com
Gorgias — це єдина в своєму роді платформа обслуговування клієнтів, спеціально розроблена для компаній електронної комерції, щоб надавати без зусиль обслуговування клієнтів на кожному етапі розвитку. Використовуючи передову автоматизацію та можливості штучного інтелекту, Gorgias революційно змінює т...
Zoho Desk
zoho.com
Zoho Desk може допомогти компаніям керувати спілкуванням з клієнтами по телефону, електронною поштою, чатом, SMS-повідомленнями, соціальними мережами тощо. Це також допомагає призначати дзвінки вашим агентам на основі їхнього відділу чи команди, автоматично направляти дзвінки агентам, з якими клієнт...
ConnectWise Manage
connectwise.com
Створена для компаній, які продають, обслуговують і підтримують технології, ConnectWise PSA (раніше ConnectWise Manage) є провідною платформою управління бізнесом у всьому світі. Постачальники технологічних рішень (TSP) покладаються на ConnectWise PSA для досягнення більшої підзвітності, операційної...
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — це багатоканальне рішення для залучення клієнтів із голосовими та понад 30 цифровими каналами, розширеними опціями штучного інтелекту для самообслуговування, такими як боти, проактивними інструментами для роботи з клієнтами та інтелектуальними віртуальними агентами, які ...
JustCall
justcall.io
JustCall: універсальна платформа бізнес-комунікації. Спілкуйтеся з потенційними клієнтами за допомогою голосового зв’язку, SMS, електронної пошти та WhatsApp. Автоматизуйте робочі процеси за допомогою понад 100 інтеграцій і магії штучного інтелекту та спостерігайте, як ваш бізнес розвивається на авт...
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com — це єдина платформа з найкращими у своєму класі клієнтськими операціями в поєднанні з простим у використанні керуванням проектами, яке подобається командам. Виконуйте роботу вчасно та в межах бюджету, усувайте хаос із клієнтами та розумійте прибутковість – усе на одній платформі. Штаб-...
Atera
atera.com
ІТ-платформа Atera на основі штучного інтелекту дозволяє корпоративним ІТ-командам і постачальникам керованих послуг (MSP) досягати операційної досконалості в усій організації в будь-якому масштабі. Керуйте всіма своїми ІТ-операціями — від віддаленого моніторингу та керування (RMM), служби підтримки...
Zammad
zammad.com
Почніть за лічені хвилини, будьте переможцем протягом багатьох років Відкрийте для себе систему продажу квитків Zammad Це один із тих днів? Записки всюди, а телефон не перестає дзвонити? Zammad — це програма служби підтримки майбутнього, яка допоможе знайти структуру в хаосі. Підключіть усі канали...
LiveChat
livechat.com
LiveChat — це повна платформа обслуговування клієнтів із можливостями онлайн-чату та веб-аналітики. Він розроблений спеціально для забезпечення чудового обслуговування клієнтів і продажу пального. Цю комплексну платформу обслуговування клієнтів використовують понад 38 000 клієнтів у 150 країнах. Він...
Appy Pie
appypie.com
Одна всеохоплююча платформа з усіма AI та рішеннями без коду, щоб розпочати, керувати та розвивати свій бізнес. Appy Pie має набір продуктів і послуг, які можуть допомогти будь-якому бізнесу досягти успіху в комплексній манері, використовуючи найновіші безкодові технології для мобільних додатків, ве...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) робить світ кращим для всіх. Наша хмарна платформа та рішення допомагають оцифрувати й уніфікувати організації, щоб вони могли знаходити розумніші, швидші та кращі способи організації роботи. Таким чином, співробітники та клієнти можуть бути більш зв’язаними, більш інноваційни...
Crisp
crisp.chat
Crisp — це найкраща універсальна багатоканальна платформа підтримки клієнтів, яка допомагає компаніям миттєво зв’язуватися зі своїми клієнтами або потенційними клієнтами, які очікують на підтримку. Завдяки набору інструментів, який швидко розвивається, Crisp веде компанії через революцію, орієнтован...
ConnectWise Home
connectwise.com
Створена для компаній, які продають, обслуговують і підтримують технології, ConnectWise PSA (раніше ConnectWise Manage) є провідною платформою управління бізнесом у всьому світі. Постачальники технологічних рішень (TSP) покладаються на ConnectWise PSA для досягнення більшої підзвітності, операційної...
Front
front.com
Front — це сучасна платформа обслуговування клієнтів, яка допомагає компаніям радувати своїх клієнтів, залучати свої команди та будувати міцніший бізнес. Вони переосмислили службу підтримки для командної співпраці в реальному часі по кожному каналу зв’язку з клієнтами, а потім доповнили її штучним і...
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — це найкраще у світі доступне комплексне програмне забезпечення CRM для маркетингу, продажів і підтримки, яке підтримує понад 29500 компаній, що розвиваються, у всьому світі. EngageBay допомагає компаніям залучати, залучати, розвивати веб-відвідувачів і перетворювати їх на щасливих клієнт...
Helpwise
helpwise.io
Утримувати клієнтів так само важливо, як і залучати нових. Постійні клієнти отримують більше доходу та пропонують вам рефералів за нульовою ціною. Надання якісного обслуговування клієнтів є невід’ємною частиною утримання клієнтів. З Helpwise керувати обслуговуванням клієнтів легко. 1. Налаштуйте св...
Groove
groovehq.com
Groove – де вони прагнуть покращити обслуговування клієнтів. Вони вірять у трансформаційну силу хорошого програмного забезпечення, розробленого для вирішення проблем неефективної підтримки. Groove створено як засіб проти поганого обслуговування клієнтів, надаючи малим підприємствам інтуїтивно зрозум...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потре...
Insightly
insightly.com
Insightly — це сучасна, доступна CRM, яку люблять команди. Він простий у використанні, простий у налаштуванні та масштабується з компаніями в міру їхнього росту, вирішуючи типові проблеми, які не можуть застарілі CRM. Insightly допомагає командам будувати та змінювати канал продажів, підвищувати про...
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM — це повністю інтегрована система CRM із відстеженням продажів, керуванням контактами, автоматизацією маркетингу, веб-аналітикою, двосторонньою електронною поштою, телефонією, службою підтримки з чистим сучасним інтерфейсом. Завдяки Agile CRM SMB тепер можуть: * Автоматизуйте процес маркет...
Vtiger
vtiger.com
Місія Vtiger полягає в тому, щоб створювати програмне забезпечення, яке дає командам малого та середнього бізнесу, які працюють із клієнтами, можливість створювати плідні та тривалі відносини з клієнтами. Vtiger CRM надає вам 360-градусний огляд усієї вашої інформації про клієнтів в одному місці та ...
TeamSupport
teamsupport.com
TeamSupport — це комплексне програмне рішення, яке керує всім післяпродажним обслуговуванням клієнтів, що призводить до зростання доходів, зменшення відтоку та підвищення рівня задоволеності клієнтів. Набір проактивного програмного забезпечення для обслуговування клієнтів від TeamSupport дозволяє ва...
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk — це хмарне програмне забезпечення контакт-центру для великих продажів і обслуговування клієнтів. Клієнти варіюються від SMB до великих корпоративних клієнтів. Інші основні галузі споживачів включають; засоби масової інформації, служби безпеки, енергетика, телекомунікації, фінансові послуги...
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch — це універсальна платформа спілкування з клієнтами для підтримки, маркетингу та продажів. Він поєднує в собі набір інструментів, які допоможуть вам розвивати свій бізнес: 👉 Багатоканальний чат 👉 Чат-боти 👉 Спільна папка "Вхідні". 👉 База знань 👉 Електронний маркетинг 👉 Спливаючі в...
Emplifi
emplifi.io
Emplifi — це провідна уніфікована платформа CX, створена для об’єднання маркетингу, обслуговування та комерції, щоб допомогти компаніям усунути прогалину в клієнтському досвіді. Emplifi є міжнародною компанією з більш ніж 20-річним досвідом роботи в галузі, яка допомагає більш ніж 20 000 брендам, та...
Trengo
trengo.com
Trengo — це всеосяжна платформа для залучення клієнтів, розроблена для оптимізації спілкування за кількома каналами, покращення взаємодії з клієнтами та командної співпраці. З акцентом на ефективність і автоматизацію Trengo дозволяє підприємствам легко керувати взаємодією з клієнтами з єдиного інтер...
Spiceworks
spiceworks.com
Spiceworks — це професійна мережа для індустрії інформаційних технологій (ІТ), штаб-квартира якої розташована в Остіні, штат Техас. Компанію було засновано в січні 2006 року Скоттом Абелем, Джеєм Халбергом, Грегом Каттаваром і Френсісом Салліваном для створення програмного забезпечення для керування...
Re:amaze
reamaze.com
Re:amaze — це служба підтримки та платформа обміну повідомленнями, розроблена для веб-сайтів, магазинів і програм. Використовуйте Re:amaze, щоб забезпечити виняткову підтримку клієнтів через чат, електронну пошту, соціальні мережі, мобільні SMS/MMS, VOIP та бази знань із поширеними запитаннями. Комп...
HelpDesk
helpdesk.com
HelpDesk — це онлайн-система продажу квитків, яка підходить як для малих підприємств, так і для корпоративних клієнтів. Він надає прості у використанні функції та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача, які розроблені, щоб спростити роботу вашої команди. HelpDesk дозволяє вам керувати всіма пов...
Creatio
creatio.com
Creatio є глобальним постачальником платформи без коду для автоматизації робочих процесів і CRM з максимальним ступенем свободи. Щодня на їхній платформі в 100 країнах тисячі клієнтів запускають мільйони робочих процесів. Справжня турбота про клієнтів і партнерів є визначальною частиною ДНК Creatio....
eDesk
edesk.com
eDesk допомагає онлайн-продавцям і торговим маркам забезпечувати виняткове обслуговування клієнтів усюди, де вони продають. eDesk пропонує цілий набір відзначених нагородами інструментів електронної комерції для оптимізації процесів підтримки клієнтів і звітності для швидшого часу відповіді для знач...
CloudCC
cloudcc.com
CloudCC пропонує повну платформу CRM із висококонкурентними цінами, включає бізнес-додатки, що охоплюють автоматизацію маркетингу, автоматизацію продажів, управління послугами, розширювану платформу та галузеві CRM-рішення тощо. CloudCC надає SaaS і PaaS, щоб ви могли знайти рішення CRM, яке ми може...
Gladly
gladly.com
Gladly — це єдине програмне забезпечення для обслуговування клієнтів, створене для людей, а не для квитків. AI революціонізує те, як ми працюємо та спілкуємося. Очікування споживачів щодо того, як їх знають і ставляться до брендів, ніколи не були такими високими. У той же час бренди змушені робити ...
Octadesk
octadesk.com
Перетворіть кожну послугу на дохід Від продажу до післяпродажного обслуговування. Від найпростіших до найскладніших послуг. Найповніша та інтегрована платформа на ринку, яка дозволяє перетворити кожну послугу на можливість отримати прибуток і порадувати своїх клієнтів.
Gmelius
gmelius.io
Gmelius забезпечує чудову командну роботу прямо з вашої папки вхідних повідомлень Gmail. Починаючи з потужних спільних папок «Вхідні», спільних міток Gmail, візуальних дощок Kanban і інтелектуальної автоматизації робочого процесу безпосередньо в Gmail, Gmelius пропонує унікальну платформу для співпр...
Rasayel
rasayel.io
Rasayel — це ваша універсальна платформа продажів B2B для WhatsApp. Завдяки: - Спільна папка "Вхідні" для команди з двостороннім обміном повідомленнями - Конструктор чат-ботів WhatsApp без коду - Трансляції WhatsApp і масові повідомлення - Відкриті API та веб-хуки - Автоматизація - Інтеграції (HubS...
HappyFox
happyfox.com
HappyFox — це практичне програмне забезпечення служби підтримки, яке забезпечує багатоканальне обслуговування запитів клієнтів, що надходять з електронної пошти, Інтернету, телефону та соціальних мереж. HappyFox інтегрується з бізнес-додатками для бухгалтерії, відгуків клієнтів, CRM, комерції тощо. ...
ProProfs
proprofs.com
ProProfs є провідним постачальником програмного забезпечення SaaS, призначеного для створення розумніших співробітників і щасливіших клієнтів. Завдяки повному набору інструментів, включаючи Training Maker, Knowledge Base, Quiz Maker, Survey Maker, CRM тощо, ProProfs дає змогу організаціям покращити ...
Plumsail
plumsail.com
Автоматизуйте свою робочу рутину. Ми пропонуємо комплексні інструменти для створення документів і веб-форм, обробки запитів і вдосконалення платформ Microsoft 365 і SharePoint.
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks — це комплексна платформа для залучення клієнтів. Такі функції, як «To-Do» для команд, можливості керування клієнтами, створення автоматизованих робочих процесів, призначення електронних листів, позначення електронних листів, щоб залишатися впорядкованими, і додавання внутрішніх приміток д...
Apptivo
apptivo.com
Apptivo — це хмарна платформа інтегрованих бізнес-програм, розроблена для компаній будь-якого розміру та форми. Це дозволяє вам керувати майже будь-яким бізнес-завданням за допомогою програм Apptivo, від продажів і маркетингу до виставлення рахунків і підтримки, і все між ними. З Apptivo немає ціноу...
Capacity
capacity.com
У кожній компанії є клієнти та співробітники, які потребують підтримки. Із зростанням вимог зростають і квитки, електронні листи та телефонні дзвінки, які потребують уваги, створюючи повторюваний, дорогий і болісний процес підтримки, який змушує клієнтів чекати, а команди перевантажені. Capacity — ...
DoneDone
donedone.com
Якщо ви шукаєте найважливіші функції в системі відстеження завдань і спільній папці «Вхідні», шукайте DoneDone. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб зробити наш продукт простим і легким у використанні, щоб ви могли зосередитися на виконанні своєї роботи. Завдяки DoneDone служба підтримки клієнтів і команд...
LiveAgent
liveagent.com
LiveAgent — це повнофункціональна служба підтримки та програмне забезпечення для спілкування в режимі реального часу, яке допомагає персоналізувати взаємодію з клієнтами за допомогою комплексного рішення служби підтримки. LiveAgent може похвалитися найшвидшим віджетом для чату на ринку, а також є на...
Loop Email
intheloop.io
Loop Email — це проста, але потужна скринька для команди. Його було створено з використанням знайомих поштових клієнтів, тому його легко налаштувати та використовувати для будь-яких команд, які звикли обробляти повідомлення клієнтів електронною поштою. Важко бути продуктивним, коли ти витрачаєш поло...
Watermelon
watermelon.ai
Watermelon — це найзручніша розмовна платформа для автоматизації розмов, кодування не потрібне. Зменште робоче навантаження, підключивши канали обслуговування, інтегруйте своє програмне забезпечення та почніть автоматизувати обслуговування клієнтів за допомогою чат-бота AI. Чат-бот гарантує, що ви д...
Khoros
khoros.com
Khoros Marketing дозволяє клієнтам спростити складну операцію соціального маркетингу, щоб побудувати та захистити свій бренд. Хорос Маркетинг пропонує клієнтам: * Соціальний маркетинг: оркеструйте, керуйте, залучайте та оцінюйте інтегровані соціальні кампанії на простій у налаштуванні та адаптивній...
SolarWinds
solarwinds.com
Пакет Help Desk Essentials Pack — це комбінація веб-служби підтримки Solarwinds® і віддаленої підтримки Dameware. Вони інтегруються, щоб заощадити ваш час шляхом автоматизації та спрощення завдань служби підтримки та віддаленої ІТ-підтримки. Основні функції: • Централізоване керування квитками та ін...
Pylon
usepylon.com
Pylon — це платформа для роботи з клієнтами для сучасного бізнесу, яка допомагає швидко зростаючим компаніям, таким як Deel, Hightouch, Merge, Clay і Monte Carlo Data, масштабувати свої операції з клієнтами. Pylon допомагає компаніям керувати своїми клієнтами за допомогою спільних каналів Slack або ...
Dixa
dixa.com
Dixa дозволяє компаніям надавати клієнтам послуги такими, якими вони повинні бути. Dixa допомагає керівникам служби обслуговування клієнтів створювати легкий досвід для клієнтів і команд, що відкриває лояльність. Dixa надає командам єдине уніфіковане уявлення про всі розмови, клієнтам – зручність з...
LabiDesk
labidesk.com
LabiDesk — це програмне забезпечення довідкового центру з кількома каналами підтримки: база знань, спільна скринька вхідних повідомлень електронної пошти/система продажу квитків, віджет довідки, чат. Це допомагає керувати вхідними запитами, адаптацією та спілкуванням із клієнтами. - Настроюваний до...