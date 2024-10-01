Програмне забезпечення служби підтримки - Найпопулярніші застосунки - Острів Норфолк

Gladly

gladly.com

Gladly — це єдине програмне забезпечення для обслуговування клієнтів, створене для людей, а не для квитків. AI революціонізує те, як ми працюємо та спілкуємося. Очікування споживачів щодо того, як їх знають і ставляться до брендів, ніколи не були такими високими. У той же час бренди змушені робити ...