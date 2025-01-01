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Інструменти створення довідки (HAT) — це програмні додатки, призначені для допомоги авторам технічних питань у створенні, публікації та підтримці довідкової документації для програмного забезпечення. Отримана документація використовується в посібниках користувача, посібниках і файлах довідки. Ці інструменти спрямовані на скорочення часу та зусиль, необхідних для створення допоміжних матеріалів для співробітників і кінцевих користувачів. Технічні автори використовують HAT для керування всім процесом документації, включаючи написання, редагування та експорт документів для перегляду редакторами, адміністраторами та колегами. Зрештою, HAT дозволяють опублікувати документацію в цифровому вигляді. Багато з цих інструментів підтримують імпорт тексту з різних форматів файлів і програмне забезпечення для створення документів. Деякі HAT без вбудованих інструментів збирання можуть потребувати інтеграції з інструментами автоматизації збирання для відображення або використання документації.
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Document360
document360.io
Document360 - платформа для створення та управління базами знань, документацією, посібниками та SOPs з інтеграцією, розширеними аналітиками та налаштуваннями.
ReadMe
readme.com
ReadMe перетворює статичну документацію API в інтерактивні хаби, допомагаючи розробникам успішно використовувати APIs та покращувати документацію.
Archbee
archbee.com
Archbee - платформа для створення, управління та обміну документацією, яка об'єднує знання команди у продуктах, розробці, підтримці та маркетингу.
ProProfs
proprofs.com
ProProfs - це платформа для створення навчальних матеріалів, опитувань і тестів, що допомагає покращити навчання та підтримку клієнтів.
Docsie
docsie.io
Docsie - це веб-платформа для створення, управління та публікації документації продуктів кількома мовами, що допомагає аналізувати взаємодію користувачів.
PaceAI
paceai.co
PaceAI - інструмент для автоматизації технічної документації, який допомагає бізнес-аналітикам та менеджерам швидко створювати та оптимізувати процеси.
snazzyDocs
snazzydocs.com
SnazzyDocs - веб-застосунок для створення і зберігання технічної документації без налаштування серверів чи сайтів.
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