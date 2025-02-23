Інструменти створення довідки (HAT) - Найпопулярніші застосунки - Таджикистан

Document360

document360.io

Document360 — це платформа бази знань на базі штучного інтелекту, розроблена для створення баз знань — публічних і приватних — СОП, посібників користувача, документації тощо. Завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу та надійним функціям Document360 централізує знання, оптимізує співпрацю та надає виняткову документацію. Вирізняється своїми унікальними функціями, він сертифікований SOC 2 типу 2, пропонує приватний хостинг і дозволяє бездоганну інтеграцію сторонніх розробників. Ось що пропонує Document360 щодо функціональності: * Запитайте Едді: щоб отримати швидкі відповіді, користувачі можуть поставити Едді будь-які запитання, і Едді надасть вам найточнішу відповідь із відповідної статті. Економія часу на пошук усієї статті. Eddy спрощує написання довідкових статей, генеруючи відповідні поширені запитання зі статей. Це економить час для вашої команди та забезпечує більш плавний та інтуїтивно зрозумілий досвід для ваших клієнтів. * Інформаційна панель: централізований хаб представляє візуально привабливу та інтуїтивно зрозумілу інформаційну панель, яка забезпечує повний огляд важливої ​​інформації. Це нервовий центр для більш плавного та проникливого досвіду. * Інтуїтивно зрозумілий редактор блоків: новий редактор блоків спрощує процес створення вмісту. З додаванням функції вбудованих коментарів, співпраця стає в режимі реального часу та легкою, сприяючи більш динамічному процесу редагування та рецензування. * Централізований центр налаштування: надаючи користувачам безпрецедентний контроль, центр налаштування дозволяє точно налаштовувати естетику документації. Команди можуть без особливих зусиль налаштувати макети, колірні схеми, шрифти та елементи фірмового оформлення, щоб бездоганно узгодити документацію з ідентичністю свого бренду. * Розширена аналітика: функція аналітики пропонує статистику в режимі реального часу щодо поведінки користувачів, ефективності вмісту та моделей залучення. Він перетворює необроблені дані на значущу інформацію, полегшуючи прийняття рішень на основі даних. Крім того, тепер ви можете керувати підтвердженням читання за допомогою сповіщень про прочитання. * Інтеграція миттєвої синхронізації: миттєва синхронізація забезпечує безперебійний потік даних у режимі реального часу між Document360 і різними сторонніми інструментами та службами. Тепер Document360 легко інтегрується з Zendesk Federated Search і GitHub, підвищуючи ефективність співпраці та робочого процесу. * AI Writer: інструмент на основі штучного інтелекту, який допомагає створювати високоякісний вміст, забезпечуючи послідовність і скорочуючи час, необхідний для створення документації. * AI Generator Business Glossary Generator: автоматично генерує вичерпний бізнес-глосарій, допомагаючи користувачам підтримувати узгоджену термінологію в їхній документації. * Текстовий редактор Markdown: простий редактор Markdown дозволяє користувачам стилізувати текстові документи за допомогою типових методів форматування, включаючи заголовки, виділення, списки, зображення та посилання, що полегшує для тих, хто не є розробниками, підібрати основи. * Менеджер категорій: створіть добре структуровану ієрархію вмісту вашої бази знань, до 6 підкатегорій, що полегшить користувачам пошук і перетравлення інформації. * Ролі та дозволи: Document360 дозволяє вам обмежити доступ до чого, щоб захистити вашу базу знань. Ви можете додати автентифікованих членів команди для участі в конкретних проектах. * Локалізація: зрозумійте свою глобальну аудиторію; Ви можете перекладати статті, фрагменти, змінні та глосарій більш ніж на 50 мов. * Приватний хостинг: отримайте доступ до повністю ізольованих середовищ для більшої потужності та контролю над середовищем хостингу для найкращої продуктивності. * Контроль версій: функції відкату та контролю версій дозволяють переглядати історію змін для кожної частини вашої бази знань. * Резервне копіювання та відновлення: Document360 щодня автоматично створює резервні копії ваших проектів. Однак ви можете будь-коли вручну створити резервну копію свого проекту. Ви можете відновити весь проект або частину своєї бази знань до попереднього стану з доступної резервної копії. * Документація API: користувачі можуть імпортувати свої специфікації OpenAPI та автоматично створювати документацію. Document360 є лідером на ринку інновацій у категорії генеративних баз знань штучного інтелекту, обслуговуючи різні галузі в 30+ країнах у створенні їхніх баз знань. Серед наших клієнтів VMware, McDonald's, Daikin, Virgin Red, NHS тощо.