Інструменти створення довідки (HAT) - Найпопулярніші застосунки - Соломонові Острови

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Інструменти створення довідки (HAT) — це програмні додатки, призначені для допомоги авторам технічних питань у створенні, публікації та підтримці довідкової документації для програмного забезпечення. Отримана документація використовується в посібниках користувача, посібниках і файлах довідки. Ці інструменти спрямовані на скорочення часу та зусиль, необхідних для створення допоміжних матеріалів для співробітників і кінцевих користувачів. Технічні автори використовують HAT для керування всім процесом документації, включаючи написання, редагування та експорт документів для перегляду редакторами, адміністраторами та колегами. Зрештою, HAT дозволяють опублікувати документацію в цифровому вигляді. Багато з цих інструментів підтримують імпорт тексту з різних форматів файлів і програмне забезпечення для створення документів. Деякі HAT без вбудованих інструментів збирання можуть потребувати інтеграції з інструментами автоматизації збирання для відображення або використання документації.
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Archbee
archbee.com
Archbee — це платформа документації для вашої команди та клієнтів. За допомогою Archbee ви можете допомогти своїм користувачам розпочати роботу з вашим продуктом, оскільки він дає вам змогу швидко створювати документацію продукту, посібники розробника та посилання на API в одному місці. Archbee — це місце для централізації інформації вашої компанії, оскільки воно об’єднує знання про продукт, розробку, підтримку, маркетинг і продажі. Використання: • Документи для розробників і API • Сайти документації • Додайте підтримку в програмі за допомогою контекстного віджета документації • Співпраця над документами • Підключайте та тренуйте товаришів по команді • Створіть документацію для своїх клієнтів за допомогою закритих порталів • Документуйте внутрішні процеси Інтеграції: Slack, Airtable, Loom, Trello, Lucidchart, Typeform, Mindmeister, Prezi, Miro, Google Docs, Google Sheets, Google Slides, Figma, Invision, Framer, Abstract, Marvel, Github, GraphQL, Swagger/Open API, Numeracy, Режим Analytics, Codepen, Intercom, Google Analytics.
Document360
document360.io
Document360 — це платформа бази знань на базі штучного інтелекту, розроблена для створення баз знань — публічних і приватних — СОП, посібників користувача, документації тощо. Завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу та надійним функціям Document360 централізує знання, оптимізує співпрацю та надає виняткову документацію. Вирізняється своїми унікальними функціями, він сертифікований SOC 2 типу 2, пропонує приватний хостинг і дозволяє бездоганну інтеграцію сторонніх розробників. Ось що пропонує Document360 щодо функціональності: * Запитайте Едді: щоб отримати швидкі відповіді, користувачі можуть поставити Едді будь-які запитання, і Едді надасть вам найточнішу відповідь із відповідної статті. Економія часу на пошук усієї статті. Eddy спрощує написання довідкових статей, генеруючи відповідні поширені запитання зі статей. Це економить час для вашої команди та забезпечує більш плавний та інтуїтивно зрозумілий досвід для ваших клієнтів. * Інформаційна панель: централізований хаб представляє візуально привабливу та інтуїтивно зрозумілу інформаційну панель, яка забезпечує повний огляд важливої інформації. Це нервовий центр для більш плавного та проникливого досвіду. * Інтуїтивно зрозумілий редактор блоків: новий редактор блоків спрощує процес створення вмісту. З додаванням функції вбудованих коментарів, співпраця стає в режимі реального часу та легкою, сприяючи більш динамічному процесу редагування та рецензування. * Централізований центр налаштування: надаючи користувачам безпрецедентний контроль, центр налаштування дозволяє точно налаштовувати естетику документації. Команди можуть без особливих зусиль налаштувати макети, колірні схеми, шрифти та елементи фірмового оформлення, щоб бездоганно узгодити документацію з ідентичністю свого бренду. * Розширена аналітика: функція аналітики пропонує статистику в режимі реального часу щодо поведінки користувачів, ефективності вмісту та моделей залучення. Він перетворює необроблені дані на значущу інформацію, полегшуючи прийняття рішень на основі даних. Крім того, тепер ви можете керувати підтвердженням читання за допомогою сповіщень про прочитання. * Інтеграція миттєвої синхронізації: миттєва синхронізація забезпечує безперебійний потік даних у режимі реального часу між Document360 і різними сторонніми інструментами та службами. Тепер Document360 легко інтегрується з Zendesk Federated Search і GitHub, підвищуючи ефективність співпраці та робочого процесу. * AI Writer: інструмент на основі штучного інтелекту, який допомагає створювати високоякісний вміст, забезпечуючи послідовність і скорочуючи час, необхідний для створення документації. * AI Generator Business Glossary Generator: автоматично генерує вичерпний бізнес-глосарій, допомагаючи користувачам підтримувати узгоджену термінологію в їхній документації. * Текстовий редактор Markdown: простий редактор Markdown дозволяє користувачам стилізувати текстові документи за допомогою типових методів форматування, включаючи заголовки, виділення, списки, зображення та посилання, що полегшує для тих, хто не є розробниками, підібрати основи. * Менеджер категорій: створіть добре структуровану ієрархію вмісту вашої бази знань, до 6 підкатегорій, що полегшить користувачам пошук і перетравлення інформації. * Ролі та дозволи: Document360 дозволяє вам обмежити доступ до чого, щоб захистити вашу базу знань. Ви можете додати автентифікованих членів команди для участі в конкретних проектах. * Локалізація: зрозумійте свою глобальну аудиторію; Ви можете перекладати статті, фрагменти, змінні та глосарій більш ніж на 50 мов. * Приватний хостинг: отримайте доступ до повністю ізольованих середовищ для більшої потужності та контролю над середовищем хостингу для найкращої продуктивності. * Контроль версій: функції відкату та контролю версій дозволяють переглядати історію змін для кожної частини вашої бази знань. * Резервне копіювання та відновлення: Document360 щодня автоматично створює резервні копії ваших проектів. Однак ви можете будь-коли вручну створити резервну копію свого проекту. Ви можете відновити весь проект або частину своєї бази знань до попереднього стану з доступної резервної копії. * Документація API: користувачі можуть імпортувати свої специфікації OpenAPI та автоматично створювати документацію. Document360 є лідером на ринку інновацій у категорії генеративних баз знань штучного інтелекту, обслуговуючи різні галузі в 30+ країнах у створенні їхніх баз знань. Серед наших клієнтів VMware, McDonald's, Daikin, Virgin Red, NHS тощо.
ProProfs
proprofs.com
ProProfs є провідним постачальником програмного забезпечення SaaS, призначеного для створення розумніших співробітників і щасливіших клієнтів. Завдяки повному набору інструментів, включаючи Training Maker, Knowledge Base, Quiz Maker, Survey Maker, CRM тощо, ProProfs дає змогу організаціям покращити навчання, оптимізувати підтримку та підвищити задоволеність клієнтів. Відданий 100-річній місії задоволення клієнтів, ProProfs обслуговує понад 15 мільйонів користувачів у 150+ країнах. Продукти ProProfs включають: - Training Maker - Quiz Maker - Опитувач - Статистика Qualaroo - Живий чат - Довідкова служба - База знань - Управління проектами - Picreel Popups - BIGContacts CRM - ВебінарНіндзя - Курс ніндзя Інструменти ProProfs Smart використовуються багатьма компаніями зі списку Fortune 500, такими як Sony, Acer, Adobe, Accenture, Cisco та Dell, а також користувачами провідних навчальних закладів, таких як Phoenix, Harvard та Yale. На сайті розміщено понад мільйон одиниць вмісту понад 70 мовами. Це провідна онлайн-платформа для навчання та оцінювання з найбільшою у світі бібліотекою професійних тестів і вікторин.
ReadMe
readme.com
ReadMe перетворює статичну документацію API на інтерактивні центри розробників, які допомагають користувачам досягти успіху з вашими API. Допоможіть розробникам швидше здійснити перший дзвінок, швидко вирішувати неполадки та отримати статистичні дані про використання API, щоб зосередити свою команду на найефективніших покращеннях. За допомогою ReadMe команди можуть швидко створити та запустити центр розробників, який відповідає їх бренду. Після синхронізації свого файлу OpenAPI Spec або ручного документування свого API будь-хто може писати вміст або редагувати його безпосередньо на платформі ReadMe, зменшуючи вузькі місця розробки та заощаджуючи час на обслуговування. За лаштунками бачення використання API у реальному часі дає змогу побачити, які кінцеві точки є найпопулярнішими або де розробники можуть застрягти, щоб ваша команда могла визначити, де потрібно внести вдосконалення або додати додаткові вказівки. Якщо ви створюєте кращий досвід для своїх розробників — чи просто бачите більше нашого чарівного талісмана Оулберта! — Ви можете розпочати 14-денну безкоштовну пробну версію зараз на нашому веб-сайті readme.com.
Docsie
docsie.io
Docsie — це веб-платформа документації, яка дає змогу компаніям створювати, підтримувати та публікувати відмінну документацію про продукт кількома мовами. Ця платформа допоможе вам проаналізувати, як ваші клієнти взаємодіють із вашою документацією, і надасть вам інформацію про те, як покращити ваші документи. Якщо ви можете лише уявити, як росте ваш продукт, то й документація вашого продукту теж. Використання документації, створеної в Docsie, полегшить вашим клієнтам пошук необхідної інформації про ваш продукт у вашій документації, зробить їх щасливішими в довгостроковій перспективі та допоможе вам успішно їх зберегти. Docsie також зв’язує вас із сучасним ринком перекладів, який також допоможе вам перекладати документи продукту за допомогою сертифікованих перекладачів, машинного навчання та розширених алгоритмів покращення швидкості та точності перекладу. Docsie — це комплексна веб-платформа документації, яка дозволяє компаніям створювати, підтримувати та публікувати відмінну документацію про продукт кількома мовами. Наша платформа також допомагає проаналізувати, як їхні клієнти взаємодіють із документацією, і надає їм інформацію про те, як покращити свої документи.
PaceAI
paceai.co
Інструмент підвищення продуктивності штучного інтелекту для нетехнічних професіоналів, таких як бізнес-аналітики, менеджери з продуктів і менеджери проектів, аналітики даних для створення та доставки технічної документації та ідей за лічені секунди замість днів.
snazzyDocs
snazzydocs.com
snazzyDocs — це веб-програма для написання та розміщення документації чи довідкових документів. Вам не потрібно налаштовувати сервери, сховища чи веб-сайти (якщо ви цього не хочете).
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