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Інструменти створення довідки (HAT) - Найпопулярніші застосунки - Мальдіви
Інструменти створення довідки (HAT) — це програмні додатки, призначені для допомоги авторам технічних питань у створенні, публікації та підтримці довідкової документації для програмного забезпечення. Отримана документація використовується в посібниках користувача, посібниках і файлах довідки. Ці інструменти спрямовані на скорочення часу та зусиль, необхідних для створення допоміжних матеріалів для співробітників і кінцевих користувачів. Технічні автори використовують HAT для керування всім процесом документації, включаючи написання, редагування та експорт документів для перегляду редакторами, адміністраторами та колегами. Зрештою, HAT дозволяють опублікувати документацію в цифровому вигляді. Багато з цих інструментів підтримують імпорт тексту з різних форматів файлів і програмне забезпечення для створення документів. Деякі HAT без вбудованих інструментів збирання можуть потребувати інтеграції з інструментами автоматизації збирання для відображення або використання документації.
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Document360
document360.io
Document360 — це платформа бази знань на базі штучного інтелекту, розроблена для створення баз знань — публічних і приватних — СОП, посібників користувача, документації тощо. Завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу та надійним функціям Document360 централізує знання, оптимізує співпрацю та надає ...
ReadMe
readme.com
ReadMe перетворює статичну документацію API на інтерактивні центри розробників, які допомагають користувачам досягти успіху з вашими API. Допоможіть розробникам швидше здійснити перший дзвінок, швидко вирішувати неполадки та отримати статистичні дані про використання API, щоб зосередити свою команду...
Archbee
archbee.com
Archbee — це платформа документації для вашої команди та клієнтів. За допомогою Archbee ви можете допомогти своїм користувачам розпочати роботу з вашим продуктом, оскільки він дає вам змогу швидко створювати документацію продукту, посібники розробника та посилання на API в одному місці. Archbee — ...
ProProfs
proprofs.com
ProProfs є провідним постачальником програмного забезпечення SaaS, призначеного для створення розумніших співробітників і щасливіших клієнтів. Завдяки повному набору інструментів, включаючи Training Maker, Knowledge Base, Quiz Maker, Survey Maker, CRM тощо, ProProfs дає змогу організаціям покращити ...
Docsie
docsie.io
Docsie — це веб-платформа документації, яка дає змогу компаніям створювати, підтримувати та публікувати відмінну документацію про продукт кількома мовами. Ця платформа допоможе вам проаналізувати, як ваші клієнти взаємодіють із вашою документацією, і надасть вам інформацію про те, як покращити ваші...
PaceAI
paceai.co
Інструмент підвищення продуктивності штучного інтелекту для нетехнічних професіоналів, таких як бізнес-аналітики, менеджери з продуктів і менеджери проектів, аналітики даних для створення та доставки технічної документації та ідей за лічені секунди замість днів.
snazzyDocs
snazzydocs.com
snazzyDocs — це веб-програма для написання та розміщення документації чи довідкових документів. Вам не потрібно налаштовувати сервери, сховища чи веб-сайти (якщо ви цього не хочете).