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Інструменти створення довідки (HAT) - Найпопулярніші застосунки
Інструменти створення довідки (HAT) — це програмні додатки, призначені для допомоги авторам технічних питань у створенні, публікації та підтримці довідкової документації для програмного забезпечення. Отримана документація використовується в посібниках користувача, посібниках і файлах довідки. Ці інструменти спрямовані на скорочення часу та зусиль, необхідних для створення допоміжних матеріалів для співробітників і кінцевих користувачів. Технічні автори використовують HAT для керування всім процесом документації, включаючи написання, редагування та експорт документів для перегляду редакторами, адміністраторами та колегами. Зрештою, HAT дозволяють опублікувати документацію в цифровому вигляді. Багато з цих інструментів підтримують імпорт тексту з різних форматів файлів і програмне забезпечення для створення документів. Деякі HAT без вбудованих інструментів збирання можуть потребувати інтеграції з інструментами автоматизації збирання для відображення або використання документації.
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ReadMe
readme.com
Центри розробників, які зустрічають ваших користувачів там, де вони є. ReadMe перетворює ваші документи API на інтерактивні центри, які допомагають розробникам досягти успіху.
Document360
document360.io
Document360 допомагає створити дивовижну онлайн-базу знань за лічені хвилини. Почніть свою 14-денну безкоштовну пробну версію з миттєвим доступом! Легке налаштування. 14-денна безкоштовна пробна версія. Скасувати будь-коли. Немає кредитної картки.
Archbee
archbee.com
Усе, що потрібно для створення чудової документації. Допоможіть своїм користувачам розпочати роботу з вашим продуктом уже сьогодні. Швидко створюйте документацію продукту, посібники розробника та посилання на API — без інженерного головного болю.
ProProfs
proprofs.com
ProProfs - програмне забезпечення для керування знаннями для тестів, тестів, тренінгів, карток, бази знань. Почніть роботу з нашим програмним забезпеченням для керування знаннями.
snazzyDocs
snazzydocs.com
snazzyDocs — це веб-програма для написання та розміщення документації чи довідкових документів. Вам не потрібно налаштовувати сервери, сховища чи веб-сайти (якщо ви цього не хочете).
PaceAI
paceai.co
Інструмент підвищення продуктивності штучного інтелекту для нетехнічних професіоналів, таких як бізнес-аналітики, менеджери з продуктів і менеджери проектів, аналітики даних для створення та доставки технічної документації та ідей за лічені секунди замість днів.
Docsie
docsie.io
Docsie — це веб-платформа документації, яка дає змогу компаніям створювати, підтримувати та публікувати відмінну документацію про продукт кількома мовами. Ця платформа допоможе вам проаналізувати, як ваші клієнти взаємодіють із вашою документацією, і надасть вам інформацію про те, як покращити ваші...