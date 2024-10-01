Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Інструменти створення довідки (HAT) - Найпопулярніші застосунки - Кюрасао Найпопулярніші Нещодавно додані

Інструменти створення довідки (HAT) — це програмні додатки, призначені для допомоги авторам технічних питань у створенні, публікації та підтримці довідкової документації для програмного забезпечення. Отримана документація використовується в посібниках користувача, посібниках і файлах довідки. Ці інструменти спрямовані на скорочення часу та зусиль, необхідних для створення допоміжних матеріалів для співробітників і кінцевих користувачів. Технічні автори використовують HAT для керування всім процесом документації, включаючи написання, редагування та експорт документів для перегляду редакторами, адміністраторами та колегами. Зрештою, HAT дозволяють опублікувати документацію в цифровому вигляді. Багато з цих інструментів підтримують імпорт тексту з різних форматів файлів і програмне забезпечення для створення документів. Деякі HAT без вбудованих інструментів збирання можуть потребувати інтеграції з інструментами автоматизації збирання для відображення або використання документації.