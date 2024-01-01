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Інструменти створення довідки (HAT) - Найпопулярніші застосунки - Кокосові (Кілінг) Острови
Інструменти створення довідки (HAT) — це програмні додатки, призначені для допомоги авторам технічних питань у створенні, публікації та підтримці довідкової документації для програмного забезпечення. Отримана документація використовується в посібниках користувача, посібниках і файлах довідки. Ці інструменти спрямовані на скорочення часу та зусиль, необхідних для створення допоміжних матеріалів для співробітників і кінцевих користувачів. Технічні автори використовують HAT для керування всім процесом документації, включаючи написання, редагування та експорт документів для перегляду редакторами, адміністраторами та колегами. Зрештою, HAT дозволяють опублікувати документацію в цифровому вигляді. Багато з цих інструментів підтримують імпорт тексту з різних форматів файлів і програмне забезпечення для створення документів. Деякі HAT без вбудованих інструментів збирання можуть потребувати інтеграції з інструментами автоматизації збирання для відображення або використання документації.
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Document360
document360.io
Document360 — це платформа бази знань на базі штучного інтелекту для створення баз знань, технічної документації, документації API, посібників користувача, SOP, вікі тощо. Завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу та потужним функціям Document360 централізує знання, оптимізує співпрацю та надає виня...
ReadMe
readme.com
ReadMe перетворює статичну документацію API на інтерактивні центри розробників, які допомагають користувачам досягти успіху з вашими API. Допоможіть розробникам швидше здійснити перший дзвінок, швидко вирішувати неполадки та отримати статистику використання API, щоб зосередити свою команду на найефе...
Archbee
archbee.com
Archbee — це платформа документації для вашої команди та клієнтів. За допомогою Archbee ви можете допомогти своїм користувачам розпочати роботу з вашим продуктом, оскільки він дає вам змогу швидко створювати документацію продукту, посібники розробника та посилання на API в одному місці. Archbee — це...
ProProfs
proprofs.com
Програмне забезпечення бази знань ProProfs — це потужний інструмент, який використовується для створення приватної та публічної бази знань для співробітників і клієнтів відповідно. Це допомагає зменшити кількість заявок клієнтів, покращити внутрішню співпрацю команди, оптимізувати бізнес-процеси та ...
PaceAI
paceai.co
Інструмент підвищення продуктивності штучного інтелекту для нетехнічних професіоналів, таких як бізнес-аналітики, менеджери з продуктів і менеджери проектів, аналітики даних для створення та доставки технічної документації та ідей за лічені секунди замість днів.
Docsie
docsie.io
Docsie — це веб-платформа документації, яка дає змогу компаніям створювати, підтримувати та публікувати відмінну документацію про продукт кількома мовами. Ця платформа допоможе вам проаналізувати, як ваші клієнти взаємодіють із вашою документацією, і надасть вам інформацію про те, як покращити ваші...
snazzyDocs
snazzydocs.com
snazzyDocs — це веб-програма для написання та розміщення документації чи довідкових документів. Вам не потрібно налаштовувати сервери, сховища чи веб-сайти (якщо ви цього не хочете).