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Інструменти теплової карти
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Інструменти теплової карти - Найпопулярніші застосунки

Інструменти Heatmap надають уявлення про поведінку відвідувачів Інтернету або мобільних пристроїв, коли вони взаємодіють із певною сторінкою веб-сайту чи мобільного пристрою. Маркетологи та веб-розробники використовують теплові карти для візуального відображення дій користувача, таких як клацання, наведення курсора та прокручування веб-сторінки. Ці візуальні представлення демонструють зведені клацання та рухи миші, пропонуючи докладні дані для оцінки маркетологам і дизайнерам інтерфейсу користувача/UX. Ці дані мають вирішальне значення для оцінки ефективності дизайну сторінки для привернення уваги глядачів, визначення областей для вдосконалення та, зрештою, підвищення залученості та коефіцієнтів конверсії.

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Microsoft Clarity

Microsoft Clarity

clarity.microsoft.com

Microsoft Clarity - безкоштовний інструмент для аналізу поведінки користувачів на сайтах, який надає запис сеансів, теплові карти та відстеження подій.

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Hotjar — це інструмент для аналізу поведінки користувачів на веб-сайтах, що надає теплові карти, записи сеансів та опитування для покращення досвіду користувачів.

TWIPLA

TWIPLA

twipla.com

Twipla - платформа веб-аналітики для аналізу поведінки відвідувачів, з можливістю збору даних без cookies та забезпеченням конфіденційності.

Zoho PageSense

Zoho PageSense

zoho.com

Zoho PageSense - це платформа для веб-аналітики, яка допомагає оптимізувати сайти, аналізуючи поведінку відвідувачів і підвищуючи конверсії.

FullStory

FullStory

fullstory.com

FullStory — це платформа для аналізу поведінки користувачів на веб-сайтах, яка допомагає виявити проблеми та вдосконалити цифровий досвід.

Smartlook

Smartlook

smartlook.com

Smartlook - це інструмент для аналізу поведінки користувачів на веб-сайтах та в мобільних додатках, який надає інформацію про взаємодію відвідувачів.

Dragonfly AI

Dragonfly AI

dragonflyai.co

Dragonfly AI аналізує контент за допомогою прогнозних теплових карт, показуючи, що привертає увагу аудиторії, щоб покращити ефективність і конверсію.

Lucky Orange

Lucky Orange

luckyorange.com

Lucky Orange - інструмент для аналізу поведінки відвідувачів на веб-сайтах. Дозволяє відстежувати кліки, прокрутки та покращувати конверсії.

LogRocket

LogRocket

logrocket.com

LogRocket - інструмент для моніторингу веб-і мобільних додатків, що дозволяє аналізувати поведінку користувачів та відстежувати помилки.

Silktide

Silktide

silktide.com

Silktide - інструмент для тестування доступності, оптимізації контенту та цифрового маркетингу веб-сайтів, що допомагає покращити їхній рейтинг і зручність.

Contentsquare

Contentsquare

contentsquare.com

Contentsquare - це платформа для моніторингу цифрового досвіду, що допомагає підприємствам аналізувати та покращувати взаємодію користувачів на веб-сайтах та в мобільних додатках.

Plerdy

Plerdy

plerdy.com

Plerdy - це платформа для аналізу та оптимізації веб-сайтів, що включає інструменти A/B тестування, heatmaps, SEO аналіз та зворотний зв'язок від користувачів.

VWO

VWO

vwo.com

VWO — платформа для тестування веб-сайтів і оптимізації конверсій, що дозволяє бізнесам проводити експерименти та аналізувати поведінку користувачів.

Mouseflow

Mouseflow

mouseflow.com

Mouseflow - це інструмент аналітики поведінки, що дозволяє оцінювати взаємодію користувачів з веб-сайтами через записи сесій та теплові карти.

TruConversion

TruConversion

truconversion.com

TruConversion - аналітичний інструмент для оптимізації конверсій, що аналізує поведінку користувачів та виявляє проблеми воронки продажів.

RealEye

RealEye

realeye.io

RealEye - онлайн платформа для відстеження очей та аналізу емоцій з використанням веб-камер, що дозволяє проводити дослідження віддалено.

Mousestats

Mousestats

mousestats.com

Mousestats - це додаток для запису відео відвідувачів сайту, аналізу теплових карт, аналітики форм та проведення опитувань.

UXCam

UXCam

uxcam.com

UXCam - платформа аналітики мобільних додатків, що дозволяє зрозуміти поведінку користувачів через повторення сеансів, теплові карти та аналітику.

Crazy Egg

Crazy Egg

crazyegg.com

Crazy Egg — інструмент аналізу веб-сайтів, що дозволяє відслідковувати поведінку користувачів за допомогою теплових карт, записів сеансів та A/B тестування.

Browsee

Browsee

browsee.io

Browsee допомагає аналізувати поведінку користувачів в додатках, надаючи insights для покращення лендінгів та можливість моніторингу сесій без коду.

Howuku

Howuku

howuku.com

Howuku - це платформа для аналітики поведінки, що дозволяє отримувати зворотний зв'язок від користувачів, аналізувати кліки та покращувати взаємодію на веб-сайті.

Squeaky

Squeaky

squeaky.ai

Squeaky — це платформа для збору клієнтських даних, яка аналізує, записує сесії, збирає зворотній зв'язок і показує теплові карти для покращення цифрових досвідів.

WebTrackFlow

WebTrackFlow

webtrackflow.com

WebTrackFlow аналізує поведінку користувачів на веб-сайтах, відстежуючи кліки та взаємодії для покращення досвіду та підвищення залучення.

Quantum Metric

Quantum Metric

quantummetric.com

Quantum Metric - платформа цифрової аналітики, що дозволяє аналізувати взаємодії користувачів на веб-сайтах і додатках для покращення їх досвіду.

Monsido

Monsido

monsido.com

Monsido - платформа для покращення якості та доступності веб-сайтів, що допомагає організаціям оптимізувати цифрову присутність та відповідати стандартам.

expoze.io

expoze.io

expoze.io

expoze.io - платформа для аналізу креативів за допомогою технології відстеження погляду, що дозволяє прогнозувати, на що звертають увагу клієнти.

EyeQuant

EyeQuant

eyequant.com

EyeQuant - це AI-інструмент, що аналізує візуальні елементи дизайну, показує, на що звертають увагу користувачі та допомагає оптимізувати цифровий вміст.

Neurons

Neurons

neuronsinc.com

Neurons - платформа для прогнозування поведінки споживачів за допомогою нейронауки та AI, яка покращує маркетингові стратегії через аналіз пам'яті та залучення.

Reactflow

Reactflow

reactflow.com

Reactflow записує активність користувачів, аналізує теплові карти та неполадки, що допомагає виявити проблеми та оптимізувати процес продажів.

Feng-GUI

Feng-GUI

feng-gui.com

Feng-GUI - це AI-додаток для аналізу візуальних матеріалів, що надає аналітику та рекомендації для покращення результатів цифрового маркетингу.

WEVO

WEVO

wevo.ai

WEVO - платформа для UX-досліджень, що спрощує збір кількісних та якісних даних для покращення конверсій веб-сайтів з використанням штучного інтелекту.

FullSession

FullSession

fullsession.io

FulSession - це платформа для аналізу взаємодії користувачів із веб-сайтами, яка включає записи сеансів, теплові карти та інструменти збору зворотного зв'язку.

Ptengine

Ptengine

ptengine.com

Ptengine - це платформа для аналітики та маркетингу, яка допомагає зрозуміти користувачів, персоналізувати вміст та проводити A/B-тести.

Clueify

Clueify

clueify.com

Clueify надає зворотний зв'язок про дизайни, використовуючи ШІ для прогнозування 92% ймовірності сприйняття користувачами вашого проекту.

Aqvil

Aqvil

aqvil.com

Aqvil надає всі важливі метрики веб-трафіку в простій панелі веб-аналітики.

cux.io

cux.io

cux.io

Cux.io - інструмент аналітики цифрового досвіду, що аналізує поведінку користувачів на веб-сайтах для оптимізації їх взаємодії та підвищення конверсії.

Capturly

Capturly

capturly.com

Capturly допомагає аналізувати поведінку користувачів, виявляти проблеми, підвищувати конверсії та збільшувати продажі за допомогою аналітики та креслень.

Webmaxy

Webmaxy

webmaxy.co

Webmaxy – це інструмент для підприємств, який допомагає відстежувати, залучати та конвертувати користувачів вашого вебсайту зручно та ефективно.

Inspectlet

Inspectlet

inspectlet.com

Inspectlet записує відео взаємодії користувачів з веб-сайтом, фіксуючи рухи миші, кліки та прокрутки для аналізу поведінки на сайті.

LiveSession

LiveSession

livesession.io

LiveSession - веб-аналітичне ПЗ з повторенням сесій. Дозволяє вирішувати проблеми клієнтів, аналізувати використання продукту та покращувати досвід у веб-додатку.

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Інструменти теплової карти - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog