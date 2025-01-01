Інструменти теплової карти - Найпопулярніші застосунки

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Інструменти Heatmap надають уявлення про поведінку відвідувачів Інтернету або мобільних пристроїв, коли вони взаємодіють із певною сторінкою веб-сайту чи мобільного пристрою. Маркетологи та веб-розробники використовують теплові карти для візуального відображення дій користувача, таких як клацання, наведення курсора та прокручування веб-сторінки. Ці візуальні представлення демонструють зведені клацання та рухи миші, пропонуючи докладні дані для оцінки маркетологам і дизайнерам інтерфейсу користувача/UX. Ці дані мають вирішальне значення для оцінки ефективності дизайну сторінки для привернення уваги глядачів, визначення областей для вдосконалення та, зрештою, підвищення залученості та коефіцієнтів конверсії.
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Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
Microsoft Clarity - безкоштовний інструмент для аналізу поведінки користувачів на сайтах, який надає запис сеансів, теплові карти та відстеження подій.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar — це інструмент для аналізу поведінки користувачів на веб-сайтах, що надає теплові карти, записи сеансів та опитування для покращення досвіду користувачів.
TWIPLA
twipla.com
Twipla - платформа веб-аналітики для аналізу поведінки відвідувачів, з можливістю збору даних без cookies та забезпеченням конфіденційності.
Zoho PageSense
zoho.com
Zoho PageSense - це платформа для веб-аналітики, яка допомагає оптимізувати сайти, аналізуючи поведінку відвідувачів і підвищуючи конверсії.
FullStory
fullstory.com
FullStory — це платформа для аналізу поведінки користувачів на веб-сайтах, яка допомагає виявити проблеми та вдосконалити цифровий досвід.
Smartlook
smartlook.com
Smartlook - це інструмент для аналізу поведінки користувачів на веб-сайтах та в мобільних додатках, який надає інформацію про взаємодію відвідувачів.
Dragonfly AI
dragonflyai.co
Dragonfly AI аналізує контент за допомогою прогнозних теплових карт, показуючи, що привертає увагу аудиторії, щоб покращити ефективність і конверсію.
Lucky Orange
luckyorange.com
Lucky Orange - інструмент для аналізу поведінки відвідувачів на веб-сайтах. Дозволяє відстежувати кліки, прокрутки та покращувати конверсії.
LogRocket
logrocket.com
LogRocket - інструмент для моніторингу веб-і мобільних додатків, що дозволяє аналізувати поведінку користувачів та відстежувати помилки.
Silktide
silktide.com
Silktide - інструмент для тестування доступності, оптимізації контенту та цифрового маркетингу веб-сайтів, що допомагає покращити їхній рейтинг і зручність.
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare - це платформа для моніторингу цифрового досвіду, що допомагає підприємствам аналізувати та покращувати взаємодію користувачів на веб-сайтах та в мобільних додатках.
Plerdy
plerdy.com
Plerdy - це платформа для аналізу та оптимізації веб-сайтів, що включає інструменти A/B тестування, heatmaps, SEO аналіз та зворотний зв'язок від користувачів.
VWO
vwo.com
VWO — платформа для тестування веб-сайтів і оптимізації конверсій, що дозволяє бізнесам проводити експерименти та аналізувати поведінку користувачів.
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow - це інструмент аналітики поведінки, що дозволяє оцінювати взаємодію користувачів з веб-сайтами через записи сесій та теплові карти.
TruConversion
truconversion.com
TruConversion - аналітичний інструмент для оптимізації конверсій, що аналізує поведінку користувачів та виявляє проблеми воронки продажів.
RealEye
realeye.io
RealEye - онлайн платформа для відстеження очей та аналізу емоцій з використанням веб-камер, що дозволяє проводити дослідження віддалено.
Mousestats
mousestats.com
Mousestats - це додаток для запису відео відвідувачів сайту, аналізу теплових карт, аналітики форм та проведення опитувань.
UXCam
uxcam.com
UXCam - платформа аналітики мобільних додатків, що дозволяє зрозуміти поведінку користувачів через повторення сеансів, теплові карти та аналітику.
Crazy Egg
crazyegg.com
Crazy Egg — інструмент аналізу веб-сайтів, що дозволяє відслідковувати поведінку користувачів за допомогою теплових карт, записів сеансів та A/B тестування.
Browsee
browsee.io
Browsee допомагає аналізувати поведінку користувачів в додатках, надаючи insights для покращення лендінгів та можливість моніторингу сесій без коду.
Howuku
howuku.com
Howuku - це платформа для аналітики поведінки, що дозволяє отримувати зворотний зв'язок від користувачів, аналізувати кліки та покращувати взаємодію на веб-сайті.
Squeaky
squeaky.ai
Squeaky — це платформа для збору клієнтських даних, яка аналізує, записує сесії, збирає зворотній зв'язок і показує теплові карти для покращення цифрових досвідів.
WebTrackFlow
webtrackflow.com
WebTrackFlow аналізує поведінку користувачів на веб-сайтах, відстежуючи кліки та взаємодії для покращення досвіду та підвищення залучення.
Quantum Metric
quantummetric.com
Quantum Metric - платформа цифрової аналітики, що дозволяє аналізувати взаємодії користувачів на веб-сайтах і додатках для покращення їх досвіду.
expoze.io
expoze.io
expoze.io - платформа для аналізу креативів за допомогою технології відстеження погляду, що дозволяє прогнозувати, на що звертають увагу клієнти.
EyeQuant
eyequant.com
EyeQuant - це AI-інструмент, що аналізує візуальні елементи дизайну, показує, на що звертають увагу користувачі та допомагає оптимізувати цифровий вміст.
Monsido
monsido.com
Monsido - платформа для покращення якості та доступності веб-сайтів, що допомагає організаціям оптимізувати цифрову присутність та відповідати стандартам.
Neurons
neuronsinc.com
Neurons - платформа для прогнозування поведінки споживачів за допомогою нейронауки та AI, яка покращує маркетингові стратегії через аналіз пам'яті та залучення.
Reactflow
reactflow.com
Reactflow записує активність користувачів, аналізує теплові карти та неполадки, що допомагає виявити проблеми та оптимізувати процес продажів.
Feng-GUI
feng-gui.com
Feng-GUI - це AI-додаток для аналізу візуальних матеріалів, що надає аналітику та рекомендації для покращення результатів цифрового маркетингу.
WEVO
wevo.ai
WEVO - платформа для UX-досліджень, що спрощує збір кількісних та якісних даних для покращення конверсій веб-сайтів з використанням штучного інтелекту.
FullSession
fullsession.io
FulSession - це платформа для аналізу взаємодії користувачів із веб-сайтами, яка включає записи сеансів, теплові карти та інструменти збору зворотного зв'язку.
Ptengine
ptengine.com
Ptengine - це платформа для аналітики та маркетингу, яка допомагає зрозуміти користувачів, персоналізувати вміст та проводити A/B-тести.
Clueify
clueify.com
Clueify надає зворотний зв'язок про дизайни, використовуючи ШІ для прогнозування 92% ймовірності сприйняття користувачами вашого проекту.
Aqvil
aqvil.com
Aqvil надає всі важливі метрики веб-трафіку в простій панелі веб-аналітики.
cux.io
cux.io
Cux.io - інструмент аналітики цифрового досвіду, що аналізує поведінку користувачів на веб-сайтах для оптимізації їх взаємодії та підвищення конверсії.
Capturly
capturly.com
Capturly допомагає аналізувати поведінку користувачів, виявляти проблеми, підвищувати конверсії та збільшувати продажі за допомогою аналітики та креслень.
Webmaxy
webmaxy.co
Webmaxy – це інструмент для підприємств, який допомагає відстежувати, залучати та конвертувати користувачів вашого вебсайту зручно та ефективно.
Inspectlet
inspectlet.com
Inspectlet записує відео взаємодії користувачів з веб-сайтом, фіксуючи рухи миші, кліки та прокрутки для аналізу поведінки на сайті.
LiveSession
livesession.io
LiveSession - веб-аналітичне ПЗ з повторенням сесій. Дозволяє вирішувати проблеми клієнтів, аналізувати використання продукту та покращувати досвід у веб-додатку.
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