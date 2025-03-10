Інструменти теплової карти - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

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Інструменти Heatmap надають уявлення про поведінку відвідувачів Інтернету або мобільних пристроїв, коли вони взаємодіють із певною сторінкою веб-сайту чи мобільного пристрою. Маркетологи та веб-розробники використовують теплові карти для візуального відображення дій користувача, таких як клацання, наведення курсора та прокручування веб-сторінки. Ці візуальні представлення демонструють зведені клацання та рухи миші, пропонуючи докладні дані для оцінки маркетологам і дизайнерам інтерфейсу користувача/UX. Ці дані мають вирішальне значення для оцінки ефективності дизайну сторінки для привернення уваги глядачів, визначення областей для вдосконалення та, зрештою, підвищення залученості та коефіцієнтів конверсії.
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Browsee
browsee.io
Переглядайте – перестаньте гадати, почніть діяти ✔ Теги штучного інтелекту на сеансах – з 5% сеансів зрозумійте 100% проблем користувачів ✔ Історія сторінки – отримуйте корисну інформацію для покращення своїх цільових сторінок ✔ Рада користувачів – ідентифікуйте користувачів для аналізу взаємодії та розуміння їхніх проблем . Отримайте URL-адреси прямих сеансів у своїх інструментах чату! ✔ Додайте власні графіки – швидка аналітика кліків, сторінок, сегментів і переходів. ✔ Створюйте послідовності та сегменти на основі дій користувачів - код не потрібен ✔ Обмежені записи для безпеки та ціноутворення - вибирайте, що записувати, а що ні ✔ Безкоштовний план назавжди
TruConversion
truconversion.com
TruConversion - аналітичний інструмент для оптимізації конверсій, що аналізує поведінку користувачів та виявляє проблеми воронки продажів.
Monsido
monsido.com
Monsido — це провідне рішення для веб-керування, розроблене для того, щоб дати можливість організаціям забезпечувати чудовий і інклюзивний досвід користувачів у своїй цифровій присутності та підтримувати їхню подорож, щоб забезпечити відкритість, оптимізацію та відповідність комунікацій. Платформа Monsido включає повний набір інструментів для веб-доступності, гарантії якості веб-сайту, відповідності бренду та вмісту, керування згодою користувачів, архівування соціального та веб-контенту тощо. Для отримання додаткової інформації відвідайте monsido.com.
Capturly
capturly.com
Зрозумійте поведінку користувачів, визначте проблемні місця, підвищте рівень конверсії та збільште продажі Бажаєте покращити свою поточну ефективність? Якщо так, Capturly для вас! Це виняткова комбінація традиційної аналітики, записів сеансів, теплових карт і функцій конверсії.
cux.io
cux.io
CUX — це інструмент Digital Experience Analytics, який допомагає компаніям у 5 разів заощадити час на аналітику та отримання цінних висновків. Ми усуваємо перевантаження даними, зосереджуючись на проблемах користувачів, розчаруваннях і всіх вузьких місцях, які можуть перешкодити їм використовувати онлайн-канали для покупки продуктів і послуг. CUX — це комплексний аналітичний інструмент, орієнтований на користувача, який дає миттєве розуміння поведінки. ✔ Цілеспрямована аналітика: CUX автоматично вибирає ТІЛЬКИ ті дані, які відповідають індивідуальним бізнес-цілям. ✔ Якісні та кількісні оцінки надаються одним інструментом. ✔ Знання: ми підтримуємо користувачів тренінгами, навчанням, наставництвом, перевірками та щомісячними рекомендаціями. ✔ AIocado: наш власний аналітичний консьєрж AI точно покаже вам причини падіння конверсії, місця розчарування користувачів, рекомендації тощо. CUX — це рішення для всіх галузей, у яких клієнт стикається з цифровим продуктом, таких як електронна комерція, SaaS і B2B-бізнес, компанії, що надають маркетингові послуги, або будинки програмного забезпечення. Ми співпрацюємо з відділами інновацій, маркетингу, продуктів та електронних комунікацій компаній. Коротко про CUX: ✔ Аналіз поведінки користувачів ✔ Показники досвіду ✔ Цілеспрямований аналіз ✔ Каскади конверсій ✔ Запис усіх відвідувань ✔ Теплові карти ✔ Попередній аналіз і сповіщення ✔ Автоматичне захоплення подій ✔ Ретроактивний аналіз ✔ 100% GDPR- сумісний ✔ Дані зберігаються в EOG ✔ Захищено SSL
Aqvil
aqvil.com
Aqvil надає вам усі цінні показники відвідуваності веб-сайту на простій інформаційній панелі веб-аналітики.
Ptengine
ptengine.com
Ptengine — це повна маркетингова й аналітична платформа. Ми допомагаємо вам по-справжньому зрозуміти своїх користувачів і вживати заходів, персоналізуючи вміст і запускаючи A/B-тести. Почати роботу можна безкоштовно, і ви готові за кілька хвилин.
Quantum Metric
quantummetric.com
Quantum Metric - платформа цифрової аналітики, що дозволяє аналізувати взаємодії користувачів на веб-сайтах і додатках для покращення їх досвіду.
UXCam
uxcam.com
UXCam - платформа аналітики мобільних додатків, що дозволяє зрозуміти поведінку користувачів через повторення сеансів, теплові карти та аналітику.
EyeQuant
eyequant.com
EyeQuant - це AI-інструмент, що аналізує візуальні елементи дизайну, показує, на що звертають увагу користувачі та допомагає оптимізувати цифровий вміст.
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow - це інструмент аналітики поведінки, що дозволяє оцінювати взаємодію користувачів з веб-сайтами через записи сесій та теплові карти.
Reactflow
reactflow.com
Reactflow висвітлює візуальні та логічні причини, чому ваші відвідувачі не перетворюються на клієнтів, і забезпечує безперебійну воронку продажів для швидшого отримання рентабельності інвестицій. Reactflow відтворює записи активності вашого клієнта у вигляді відео, компілює теплові карти, аналітику воронки, помилки, журнали консолі та надає відгуки, які допомагають вам зрозуміти больові точки клієнта, вирішити їх і створити видатні потоки.
expoze.io
expoze.io
Зустрічайте expoze.io У expoze.io ми маємо чітку місію: надати кожному доступ до ресурсів, необхідних для розробки найкращого творчого матеріалу. Наша платформа робить саме це. Наше рішення для інтелектуального відстеження погляду expoze.io на основі штучного інтелекту дає вам змогу аналізувати будь-який креатив із надзвичайною точністю. Для кожного завантаженого вами оголошення expoze.io передбачить, що помітять ваші клієнти, використовуючи попередньо навчену нейронну мережу. Розробляйте, тестуйте та вдосконалюйте. Завдяки швидким і ефективним результатам наша платформа допоможе вам розробити, перевірити та вдосконалити будь-який креатив. Покращуйте процес проектування, тестуючи зміни, внесені у ваші оголошення, не виходячи з процесу дизайну: просто перейдіть на expoze.io, завантажте свої дизайни та за лічені хвилини створіть теплові карти на основі ваших уподобань, на яких ви зможете базуватися. ваші дизайнерські рішення. Усе це за допомогою простого натискання кнопки, щоб ви могли зосередитися на справді важливому.
Feng-GUI
feng-gui.com
Завдяки штучному інтелекту та перевіреному десятиліттями нейронаукових досліджень, Feng-GUI забезпечує прогностичну візуальну аналітику з дієвою інформацією та рекомендаціями, які дають змогу цифровим агентствам максимізувати результати для своїх клієнтів. https://feng-gui.com/ З 2007 року служба Feng-GUI проаналізувала понад 4 мільйони візуальних зображень для 30 000 професіоналів у всьому світі в усіх медіа-каналах, від веб-сайтів, реклами та відео до вивісок і упаковки, включно з такими відомими фірмами, як : WSI, Omnicom, Walker Sands, OgilvyOne, WPP, McCann Erickson, Interpublic і Publicis.
Mousestats
mousestats.com
Записуйте та дивіться відео відвідувачів вашого веб-сайту + теплові карти веб-сайту + аналітику форм + опитування
Clueify
clueify.com
Clueify надає вам важливий відгук про ефективність ваших концепцій, перш ніж ви їх запускаєте. Використовуючи наш ШІ, ви можете з точністю 92% передбачити, куди дивитимуться користувачі та як вони сприймуть ваш дизайн. Це схоже на те, що матимете сотні тестових користувачів лише за один клік, але без відповідних витрат. Дотримуйтеся підходу до проектування, керованого даними, для кращих результатів.
Dragonfly AI
dragonflyai.co
Dragonfly AI аналізує контент за допомогою прогнозних теплових карт, показуючи, що привертає увагу аудиторії, щоб покращити ефективність і конверсію.
FullSession
fullsession.io
FullSession допомагає компаніям зрозуміти, як їхні клієнти взаємодіють із їхнім веб-сайтом за допомогою комплексної цифрової платформи. Ми надаємо вам необхідні інструменти для виявлення проблемних точок користувачів, відмов, а також для перегляду інформації про кожну взаємодію користувача з вашим веб-сайтом. FullSession надає рішення для відтворення сеансу та інтерактивні теплові карти для розуміння цифрової взаємодії разом із віджетами, націленими на відгуки клієнтів, щоб уникнути роботи на припущеннях; допомагаючи нашим клієнтам отримати ідеальний цифровий досвід.
RealEye
realeye.io
RealEye - онлайн платформа для відстеження очей та аналізу емоцій з використанням веб-камер, що дозволяє проводити дослідження віддалено.
WebTrackFlow
webtrackflow.com
WebTrackFlow аналізує поведінку користувачів на веб-сайтах, відстежуючи кліки та взаємодії для покращення досвіду та підвищення залучення.
Squeaky
squeaky.ai
Платформа аналізу інформації про клієнтів, яка насамперед приділяється конфіденційності. Squeaky допомагає розвивати ваш бізнес, створюючи кращий цифровий досвід. Наш комплексний інструмент включає аналітику, запис сеансу, відгуки та теплові карти.
FullStory
fullstory.com
FullStory — це платформа для аналізу поведінки користувачів на веб-сайтах, яка допомагає виявити проблеми та вдосконалити цифровий досвід.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar — це інструмент для аналізу поведінки користувачів на веб-сайтах, що надає теплові карти, записи сеансів та опитування для покращення досвіду користувачів.
Howuku
howuku.com
Howuku - це платформа для аналітики поведінки, що дозволяє отримувати зворотний зв'язок від користувачів, аналізувати кліки та покращувати взаємодію на веб-сайті.
Inspectlet
inspectlet.com
Inspectlet записує відео ваших відвідувачів під час використання вашого сайту, дозволяючи вам бачити все, що вони роблять. Дивіться кожен рух миші, прокручування, клацання та натискання клавіш на вашому сайті. Забудьте про традиційну аналітику. Вам більше ніколи не доведеться задаватися питанням, як саме люди використовують ваш сайт.
LiveSession
livesession.io
LiveSession — це програмне забезпечення для веб-аналітики з повторами сеансу. Ви можете використовувати його, щоб вирішити проблеми своїх клієнтів, знайти відповіді про те, як використовується ваш продукт, і оптимізувати загальну роботу вашої веб-програми.
LogRocket
logrocket.com
LogRocket - інструмент для моніторингу веб-і мобільних додатків, що дозволяє аналізувати поведінку користувачів та відстежувати помилки.
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
Microsoft Clarity - безкоштовний інструмент для аналізу поведінки користувачів на сайтах, який надає запис сеансів, теплові карти та відстеження подій.
Silktide
silktide.com
Silktide - інструмент для тестування доступності, оптимізації контенту та цифрового маркетингу веб-сайтів, що допомагає покращити їхній рейтинг і зручність.
Smartlook
smartlook.com
Smartlook - це інструмент для аналізу поведінки користувачів на веб-сайтах та в мобільних додатках, який надає інформацію про взаємодію відвідувачів.
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare - це платформа для моніторингу цифрового досвіду, що допомагає підприємствам аналізувати та покращувати взаємодію користувачів на веб-сайтах та в мобільних додатках.
TWIPLA
twipla.com
Twipla - платформа веб-аналітики для аналізу поведінки відвідувачів, з можливістю збору даних без cookies та забезпеченням конфіденційності.
VWO
vwo.com
VWO — платформа для тестування веб-сайтів і оптимізації конверсій, що дозволяє бізнесам проводити експерименти та аналізувати поведінку користувачів.
Zoho PageSense
zoho.com
Zoho PageSense - це платформа для веб-аналітики, яка допомагає оптимізувати сайти, аналізуючи поведінку відвідувачів і підвищуючи конверсії.
Plerdy
plerdy.com
Plerdy - це платформа для аналізу та оптимізації веб-сайтів, що включає інструменти A/B тестування, heatmaps, SEO аналіз та зворотний зв'язок від користувачів.
Lucky Orange
luckyorange.com
Lucky Orange - інструмент для аналізу поведінки відвідувачів на веб-сайтах. Дозволяє відстежувати кліки, прокрутки та покращувати конверсії.
Crazy Egg
crazyegg.com
Crazy Egg — інструмент аналізу веб-сайтів, що дозволяє відслідковувати поведінку користувачів за допомогою теплових карт, записів сеансів та A/B тестування.
Neurons
neuronsinc.com
Neurons - платформа для прогнозування поведінки споживачів за допомогою нейронауки та AI, яка покращує маркетингові стратегії через аналіз пам'яті та залучення.
Webmaxy
webmaxy.co
Найнадійніші бізнес-інструменти для розвитку брендів. Ефективніше охоплюйте, відстежуйте, залучайте та перетворюйте користувачів свого веб-сайту без будь-яких турбот там, де вони відчувають себе зручніше.
WEVO
wevo.ai
WEVO — це дослідницька платформа UX, яка розкриває ідеї з набагато меншими зусиллями, ніж стандартні інструменти. Дослідницькі, продуктові та маркетингові групи отримують узагальнені кількісні та якісні відомості, оцінки та контрольні показники менш ніж за 30 хвилин. Використовуючи вашу цільову аудиторію, WEVO є єдиним інструментом, який точно визначає блокпости конверсії та надає рекомендації щодо збільшення конверсії веб-сайту Pre-Live.. Статистично значущий зворотний зв’язок WEVO знижує ризик прийняття рішень, забезпечуючи впевненість у створенні цінного клієнтського досвіду. Швидше створюйте належну взаємодію з клієнтами завдяки точнішому відгуку користувачів.
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