Інструменти теплової карти - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

cux.io

cux.io

CUX — це інструмент Digital Experience Analytics, який допомагає компаніям у 5 разів заощадити час на аналітику та отримання цінних висновків. Ми усуваємо перевантаження даними, зосереджуючись на проблемах користувачів, розчаруваннях і всіх вузьких місцях, які можуть перешкодити їм використовувати онлайн-канали для покупки продуктів і послуг. CUX — це комплексний аналітичний інструмент, орієнтований на користувача, який дає миттєве розуміння поведінки. ✔ Цілеспрямована аналітика: CUX автоматично вибирає ТІЛЬКИ ті ​​дані, які відповідають індивідуальним бізнес-цілям. ✔ Якісні та кількісні оцінки надаються одним інструментом. ✔ Знання: ми підтримуємо користувачів тренінгами, навчанням, наставництвом, перевірками та щомісячними рекомендаціями. ✔ AIocado: наш власний аналітичний консьєрж AI точно покаже вам причини падіння конверсії, місця розчарування користувачів, рекомендації тощо. CUX — це рішення для всіх галузей, у яких клієнт стикається з цифровим продуктом, таких як електронна комерція, SaaS і B2B-бізнес, компанії, що надають маркетингові послуги, або будинки програмного забезпечення. Ми співпрацюємо з відділами інновацій, маркетингу, продуктів та електронних комунікацій компаній. Коротко про CUX: ✔ Аналіз поведінки користувачів ✔ Показники досвіду ✔ Цілеспрямований аналіз ✔ Каскади конверсій ✔ Запис усіх відвідувань ✔ Теплові карти ✔ Попередній аналіз і сповіщення ✔ Автоматичне захоплення подій ✔ Ретроактивний аналіз ✔ 100% GDPR- сумісний ✔ Дані зберігаються в EOG ✔ Захищено SSL