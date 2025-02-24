Інструменти теплової карти - Найпопулярніші застосунки - Токелау

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Інструменти Heatmap надають уявлення про поведінку відвідувачів Інтернету або мобільних пристроїв, коли вони взаємодіють із певною сторінкою веб-сайту чи мобільного пристрою. Маркетологи та веб-розробники використовують теплові карти для візуального відображення дій користувача, таких як клацання, наведення курсора та прокручування веб-сторінки. Ці візуальні представлення демонструють зведені клацання та рухи миші, пропонуючи докладні дані для оцінки маркетологам і дизайнерам інтерфейсу користувача/UX. Ці дані мають вирішальне значення для оцінки ефективності дизайну сторінки для привернення уваги глядачів, визначення областей для вдосконалення та, зрештою, підвищення залученості та коефіцієнтів конверсії.
Запит на новий застосунок
Browsee
browsee.io
Переглядайте – перестаньте гадати, почніть діяти ✔ Теги штучного інтелекту на сеансах – з 5% сеансів зрозумійте 100% проблем користувачів ✔ Історія сторінки – отримуйте корисну інформацію для покращення своїх цільових сторінок ✔ Рада користувачів – ідентифікуйте користувачів для аналізу взаємодії та розуміння їхніх проблем . Отримайте URL-адреси прямих сеансів у своїх інструментах чату! ✔ Додайте власні графіки – швидка аналітика кліків, сторінок, сегментів і переходів. ✔ Створюйте послідовності та сегменти на основі дій користувачів - код не потрібен ✔ Обмежені записи для безпеки та ціноутворення - вибирайте, що записувати, а що ні ✔ Безкоштовний план назавжди
TruConversion
truconversion.com
TruConversion — це все в одному аналітичному додатку, який допомагає виявити та виправити проблемні точки конверсії, з’ясувавши ЧОМУ поведінка відвідувача/користувача.
Monsido
monsido.com
Monsido — це провідне рішення для веб-керування, розроблене для того, щоб дати можливість організаціям забезпечувати чудовий і інклюзивний досвід користувачів у своїй цифровій присутності та підтримувати їхню подорож, щоб забезпечити відкритість, оптимізацію та відповідність комунікацій. Платформа Monsido включає повний набір інструментів для веб-доступності, гарантії якості веб-сайту, відповідності бренду та вмісту, керування згодою користувачів, архівування соціального та веб-контенту тощо. Для отримання додаткової інформації відвідайте monsido.com.
Capturly
capturly.com
Зрозумійте поведінку користувачів, визначте проблемні місця, підвищте рівень конверсії та збільште продажі Бажаєте покращити свою поточну ефективність? Якщо так, Capturly для вас! Це виняткова комбінація традиційної аналітики, записів сеансів, теплових карт і функцій конверсії.
cux.io
cux.io
CUX — це інструмент Digital Experience Analytics, який допомагає компаніям у 5 разів заощадити час на аналітику та отримання цінних висновків. Ми усуваємо перевантаження даними, зосереджуючись на проблемах користувачів, розчаруваннях і всіх вузьких місцях, які можуть перешкодити їм використовувати онлайн-канали для покупки продуктів і послуг. CUX — це комплексний аналітичний інструмент, орієнтований на користувача, який дає миттєве розуміння поведінки. ✔ Цілеспрямована аналітика: CUX автоматично вибирає ТІЛЬКИ ті дані, які відповідають індивідуальним бізнес-цілям. ✔ Якісні та кількісні оцінки надаються одним інструментом. ✔ Знання: ми підтримуємо користувачів тренінгами, навчанням, наставництвом, перевірками та щомісячними рекомендаціями. ✔ AIocado: наш власний аналітичний консьєрж AI точно покаже вам причини падіння конверсії, місця розчарування користувачів, рекомендації тощо. CUX — це рішення для всіх галузей, у яких клієнт стикається з цифровим продуктом, таких як електронна комерція, SaaS і B2B-бізнес, компанії, що надають маркетингові послуги, або будинки програмного забезпечення. Ми співпрацюємо з відділами інновацій, маркетингу, продуктів та електронних комунікацій компаній. Коротко про CUX: ✔ Аналіз поведінки користувачів ✔ Показники досвіду ✔ Цілеспрямований аналіз ✔ Каскади конверсій ✔ Запис усіх відвідувань ✔ Теплові карти ✔ Попередній аналіз і сповіщення ✔ Автоматичне захоплення подій ✔ Ретроактивний аналіз ✔ 100% GDPR- сумісний ✔ Дані зберігаються в EOG ✔ Захищено SSL
Aqvil
aqvil.com
Aqvil надає вам усі цінні показники відвідуваності веб-сайту на простій інформаційній панелі веб-аналітики.
Ptengine
ptengine.com
Ptengine — це повна маркетингова й аналітична платформа. Ми допомагаємо вам по-справжньому зрозуміти своїх користувачів і вживати заходів, персоналізуючи вміст і запускаючи A/B-тести. Почати роботу можна безкоштовно, і ви готові за кілька хвилин.
Quantum Metric
quantummetric.com
Завдяки швидкому розгортанню наша платформа починає отримувати та візуалізувати все, що ваші клієнти мають у мережі, у рідній програмі та кіоску. Вплив кожної взаємодії з клієнтом автоматично вимірюється, кожну сесію клієнта можна відтворити, і, що найважливіше, усі ваші команди можуть працювати з єдиною версією правди. Ось чому найбільші бренди, такі як Alaska Airlines, lululemon, Lenovo та Western Union, зробили квантовий стрибок.
UXCam
uxcam.com
UXCam — це комплексна платформа аналітики мобільних додатків, яка дозволяє компаніям зрозуміти поведінку користувачів. UXCam починався як рішення для відтворення сеансу та теплової карти, але ми зрозуміли, що є багато питань, на які лише якісні дані не можуть відповісти. Тому ми поєднали деталізацію якісних даних із впливом кількісних даних. За допомогою UXCam ви можете створювати воронки, діаграми утримування та інформаційні панелі, щоб побачити, який відсоток людей припиняє роботу на кожному етапі. Коли ви побачите падіння, ви можете збільшити масштаб і переглянути записи та теплові карти, щоб зрозуміти, чому це сталося. Забронюйте безкоштовну та швидку демонстрацію на веб-сайті UXCam, щоб дізнатися більше.
EyeQuant
eyequant.com
EyeQuant — це інтелектуальний штучний інтелект, який візуально виділяє те, що бачать люди, куди вони дивляться в першу чергу та скільки їхньої уваги привертають певні елементи вашого дизайну.
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow — це інструмент аналітики поведінки, який використовують понад 210 000 клієнтів цифрового маркетингу, UX, продуктів, стартапів і підприємств для оптимізації роботи на своїх веб-сайтах. За допомогою Mouseflow ви можете: • Дізнайтеся, що відбувається між клацаннями ваших відвідувачів, переглянувши відеозаписи їхніх сеансів. • Автоматично створюйте 6 типів теплових карт для всіх ваших сторінок, щоб зрозуміти, що привертає їх увагу. • Налаштуйте воронки, щоб спостерігати, куди та чому падають ваші відвідувачі. • Використовуйте аналітику форм, щоб покращити формування потенційних клієнтів. • Запустіть кампанії зворотного зв’язку, щоб дізнатися більше про своїх відвідувачів. • Аналізуйте свої дані будь-яким способом за допомогою потужних параметрів фільтрації, доступних у всіх планах. • Витратьте час на вирішення проблем із веб-сайтом, а не на їх пошук, фільтруючи відвідування за показником тертя, наш інструмент машинного навчання доступний безкоштовно та в усіх планах.
Reactflow
reactflow.com
Reactflow висвітлює візуальні та логічні причини, чому ваші відвідувачі не перетворюються на клієнтів, і забезпечує безперебійну воронку продажів для швидшого отримання рентабельності інвестицій. Reactflow відтворює записи активності вашого клієнта у вигляді відео, компілює теплові карти, аналітику воронки, помилки, журнали консолі та надає відгуки, які допомагають вам зрозуміти больові точки клієнта, вирішити їх і створити видатні потоки.
expoze.io
expoze.io
Зустрічайте expoze.io У expoze.io ми маємо чітку місію: надати кожному доступ до ресурсів, необхідних для розробки найкращого творчого матеріалу. Наша платформа робить саме це. Наше рішення для інтелектуального відстеження погляду expoze.io на основі штучного інтелекту дає вам змогу аналізувати будь-який креатив із надзвичайною точністю. Для кожного завантаженого вами оголошення expoze.io передбачить, що помітять ваші клієнти, використовуючи попередньо навчену нейронну мережу. Розробляйте, тестуйте та вдосконалюйте. Завдяки швидким і ефективним результатам наша платформа допоможе вам розробити, перевірити та вдосконалити будь-який креатив. Покращуйте процес проектування, тестуючи зміни, внесені у ваші оголошення, не виходячи з процесу дизайну: просто перейдіть на expoze.io, завантажте свої дизайни та за лічені хвилини створіть теплові карти на основі ваших уподобань, на яких ви зможете базуватися. ваші дизайнерські рішення. Усе це за допомогою простого натискання кнопки, щоб ви могли зосередитися на справді важливому.
Feng-GUI
feng-gui.com
Завдяки штучному інтелекту та перевіреному десятиліттями нейронаукових досліджень, Feng-GUI забезпечує прогностичну візуальну аналітику з дієвою інформацією та рекомендаціями, які дають змогу цифровим агентствам максимізувати результати для своїх клієнтів. https://feng-gui.com/ З 2007 року служба Feng-GUI проаналізувала понад 4 мільйони візуальних зображень для 30 000 професіоналів у всьому світі в усіх медіа-каналах, від веб-сайтів, реклами та відео до вивісок і упаковки, включно з такими відомими фірмами, як : WSI, Omnicom, Walker Sands, OgilvyOne, WPP, McCann Erickson, Interpublic і Publicis.
Mousestats
mousestats.com
Записуйте та дивіться відео відвідувачів вашого веб-сайту + теплові карти веб-сайту + аналітику форм + опитування
Clueify
clueify.com
Clueify надає вам важливий відгук про ефективність ваших концепцій, перш ніж ви їх запускаєте. Використовуючи наш ШІ, ви можете з точністю 92% передбачити, куди дивитимуться користувачі та як вони сприймуть ваш дизайн. Це схоже на те, що матимете сотні тестових користувачів лише за один клік, але без відповідних витрат. Дотримуйтеся підходу до проектування, керованого даними, для кращих результатів.
Dragonfly AI
dragonflyai.co
Оптимізуйте продуктивність свого вмісту за допомогою потужності ШІ. Наші прогнозні теплові карти миттєво показують вам, що в першу чергу привертає увагу вашої аудиторії в будь-якому вмісті, допомагаючи вам приймати обдумані рішення, не сповільнюючи вашу роботу. • Отримуйте статистику в режимі реального часу, яка виявляє, що дійсно привертає увагу ваших клієнтів • Підвищуйте ефективність усього циклу проектування за допомогою прогнозної аналітики • Покращуйте коефіцієнти конверсії в усіх каналах • Покращуйте рентабельність інвестицій, максимізуючи свою частку уваги в різних каналах. Найбільші бренди та агенції використовують Dragonfly AI для вимірювання й оптимізації продуктивності їх вмісту, зокрема Sony, GSK і BBDO. Щоб дізнатися більше, відвідайте Dragonflyai.co
FullSession
fullsession.io
FullSession допомагає компаніям зрозуміти, як їхні клієнти взаємодіють із їхнім веб-сайтом за допомогою комплексної цифрової платформи. Ми надаємо вам необхідні інструменти для виявлення проблемних точок користувачів, відмов, а також для перегляду інформації про кожну взаємодію користувача з вашим веб-сайтом. FullSession надає рішення для відтворення сеансу та інтерактивні теплові карти для розуміння цифрової взаємодії разом із віджетами, націленими на відгуки клієнтів, щоб уникнути роботи на припущеннях; допомагаючи нашим клієнтам отримати ідеальний цифровий досвід.
RealEye
realeye.io
Онлайн-дослідницька платформа з веб-камерою Eye-Tracking. Він: - набагато швидший і дешевший, ніж традиційне обладнання для відстеження очей - точний (точність розміру кнопки) і використовується в академічних дослідженнях - простий у використанні (клієнти хвалять нас за зручний інтерфейс) RealEye – це онлайн-інструмент, який дозволяє: 1. відстеження погляду за допомогою звичайних веб-камер, 2. аналіз емоцій (кодування обличчя), 3. відстеження рухів миші та клацань, 4. використання розширеного модуля опитування, 5. миттєвий найм учасників/панелі, 6. аналіз даних повністю онлайн, 7. експортувати дані в CSV, 8. підключатися до зовнішніх інструментів, 9. проводити дослідження на 100% віддалено. RealEye може служити, серед іншого, у: 1. дослідженнях покупців (оцінка упаковки та полиці/планограми) 2. дослідженнях UX/тестуванні макетів 3. оцінці різних оголошень (відео, дисплей тощо) 4. академічних дослідженнях. Про компанію: - запущено у 2017 р. - понад 2500 клієнтів, яким довіряють компанії та університети - штаб-квартира в усьому світі в Європі та Латині
WebTrackFlow
webtrackflow.com
WebTrackFlow присвячений трансформації інформації про веб-сайти. Наші інноваційні інструменти аналітики, включаючи теплові карти, відстеження поведінки та аналіз подій, дають змогу приймати рішення на основі даних. Наша зручна інформаційна панель інтерпретує дії користувача, що дозволяє обґрунтовано вибирати дизайн для виняткової цифрової подорожі. Відкрийте для себе повтори в реальному часі, розбивку кліків тощо, щоб оптимізувати взаємодію з користувачами та підвищити залучення. Ми вважаємо, що дані є ключем до успіху, і з WebTrackFlow у вас є надійний партнер, який зможе орієнтуватися в цифровому ландшафті. Розвивайте свою онлайн-присутність за допомогою корисної інформації – приєднуйтесь до нас у подорожі до повної реалізації потенціалу вашого веб-сайту.
Squeaky
squeaky.ai
Платформа аналізу інформації про клієнтів, яка насамперед приділяється конфіденційності. Squeaky допомагає розвивати ваш бізнес, створюючи кращий цифровий досвід. Наш комплексний інструмент включає аналітику, запис сеансу, відгуки та теплові карти.
FullStory
fullstory.com
Fullstory — це платформа поведінкових даних, яка висвітлює почуття, приховані між кліками, розкриваючи невимовну історію поведінки споживачів. Від покращення виявлення шахрайства та прогнозування до створення справжньої резонансної персоналізації, Fullstory дає змогу групам продуктів, інженерів і даних об’єднувати сигнали настрою з іншими джерелами даних, щоб навмисно розробити наступну найкращу дію. Надаючи глибшу та оперативнішу інформацію, окрім звичайної веб-аналітики та аналітики продуктів, яка може лише поверхнево визначити, що відбувається, але не чому, Fullstory — це єдина платформа даних про поведінку, яка надає контекст, необхідний для створення миттєвого досвіду, який приносить дохід. Завдяки автоматично зібраним, індексованим і семантично структурованим даним першої сторони, які подаються до вашої екосистеми даних або через нашу аналітику продукту з відтворенням сеансу, поведінкові дані Fullstory готові для ШІ. Підприємства більше не витрачають незліченну кількість годин і ресурсів на аналіз походження даних, оновлення неповних або неправильних даних, визначення наборів даних між командами та переформатування даних для інтеграції в існуючі стеки технологій. Команди витрачають менше часу на аналіз і більше часу на збільшення прибутку завдяки миттєвій персоналізації та точним прогнозам на основі дій і даних у реальному часі.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar – це компанія з аналітики поведінки, яка аналізує використання веб-сайту, надаючи зворотній зв’язок за допомогою таких інструментів, як теплові карти, записи сеансів і опитування. Він працює з інструментами веб-аналітики, такими як Google Analytics, щоб запропонувати розуміння того, як люди переміщуються веб-сайтами, і як можна покращити взаємодію з клієнтами. Заснована в 2014 році, Hotjar повністю дистанційно керується понад 100 членами команди в 20 країнах і використовується на понад 500 000 сайтів по всьому світу.
Howuku
howuku.com
Howuku — це рішення для аналітики поведінки, яке допомагає стартапам отримати цінні відгуки клієнтів і статистику за допомогою теплових карт, тестування AB та опитувань. Він допомагає маркетологам оцінювати поведінку клієнтів за допомогою візуального представлення того, де вони натискають і прокручують веб-сайт. A/B-тестування дозволяє командам покращити взаємодію з контентом і визначити сторінки з недостатньою продуктивністю. Власники продуктів можуть отримувати відгуки в режимі реального часу, порівнювати зчеплення на кількох пристроях, визначати ключові сегменти користувачів і спостерігати за увагою користувачів для оптимізації маркетингової стратегії.
Inspectlet
inspectlet.com
Inspectlet записує відео ваших відвідувачів під час використання вашого сайту, дозволяючи вам бачити все, що вони роблять. Дивіться кожен рух миші, прокручування, клацання та натискання клавіш на вашому сайті. Забудьте про традиційну аналітику. Вам більше ніколи не доведеться задаватися питанням, як саме люди використовують ваш сайт.
LiveSession
livesession.io
LiveSession — це програмне забезпечення для веб-аналітики з повторами сеансу. Ви можете використовувати його, щоб вирішити проблеми своїх клієнтів, знайти відповіді про те, як використовується ваш продукт, і оптимізувати загальну роботу вашої веб-програми.
LogRocket
logrocket.com
Сучасний інтерфейсний моніторинг і аналітика продуктів. LogRocket поєднує в собі відтворення сеансу, моніторинг продуктивності та аналітику продукту, що дозволяє командам програмного забезпечення створювати ідеальні веб- та мобільні продукти.
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
Дізнайтеся, чого хочуть ваші користувачі, завдяки Clarity. Clarity — це безкоштовний, простий у використанні інструмент, який фіксує, як реальні люди насправді використовують ваш сайт. Налаштувати легко, і ви почнете отримувати дані за лічені хвилини.
Silktide
silktide.com
Silktide надає вам усе, що вам потрібно, щоб покращити свій веб-сайт, завдяки автоматизованому тестуванню доступності, оптимізації вмісту та цифровому маркетингу на одній платформі. Silktide використовується тисячами клієнтів для аналізу десятків мільйонів веб-сайтів щороку. Ми покриваємо майже всі аспекти вашої присутності в Інтернеті, включаючи вміст, доступність, маркетинг, мобільні пристрої, швидкість і дотримання законодавства. Відвідайте наш веб-сайт, щоб побачити демонстрацію платформи в реальному часі.
Smartlook
smartlook.com
Аналізуйте поведінку користувачів способами, які раніше не були можливими. Smartlook — це те, чого не вистачає в аналізі поведінки користувачів. Отримайте реальну якісну інформацію, яка допоможе вам покращити свій мобільний додаток і веб-сайт.
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare виходить за рамки традиційної аналітики, щоб забезпечити безпрецедентне розуміння клієнтського досвіду, що трансформує ваш бізнес. Завдяки інтуїтивно зрозумілій технології, яка розкриває поведінку, наміри та ставлення будь-якого користувача, ми дозволяємо компаніям швидко надавати більше людського досвіду, забезпечуючи при цьому конфіденційність і доступність. Це призводить до швидшого зростання, більшої гнучкості та щасливіших клієнтів. Ми створюємо новий цифровий досвід, який став більш людяним.
TWIPLA
twipla.com
ПЛАТФОРМА ІНТЕЛЕКТУ ВЕБ-САЙТУ Отримайте точну та миттєву інформацію про свій веб-сайт. Статистика веб-сайту, повтори сеансів, теплові карти, опитування тощо. TWIPLA (раніше Visitor Analytics) — це передова, але доступна платформа аналітики веб-сайтів, яка має понад 2,5 млн установок у всьому світі та набір простих у використанні функцій, що відповідають вимогам конфіденційності. Усуньте проблеми з конфіденційністю даних за допомогою відстеження без файлів cookie та отримайте доступ до даних 100% відвідувачів вашого веб-сайту (не лише невеликої вибірки). Завдяки TWIPLA все доступне лише одним клацанням миші: ◾ Розширена статистика відвідуваності веб-сайту (НОВИНКА! Інформація про компанію) ◾ Відстеження маркетингових кампаній ◾ Теплові карти ◾ Записи сеансів ◾ Воронки переходів ◾ Опитування ◾ Опитування ◾ Аналіз трафіку конкуренції ◾ Конфіденційність аналітики за дизайном (НОВЕ ! Спеціальні дані про країну) ✔️ Використовуйте код ваучера UNLIMITED30 [ https://app.visitor-analytics.io/register?voucher=UNLIMITED30 ], щоб отримати 30 днів повного доступу без обмежень - кредитна картка не потрібна!
VWO
vwo.com
Запуск експериментальної програми складний. Незалежно від того, чи ваша мета — підвищити конверсію на веб-сайті чи покращити взаємодію з користувачем, вам потрібно зробити так багато, щоб все було правильно. Ось чому тисячі провідних світових корпоративних брендів, таких як WMG, eBay, Ubisoft, Qualicorp та інші, звертаються до VWO для проведення та масштабування своїх цифрових експериментів. VWO є провідною у світі платформою веб-тестування та оптимізації конверсій, яка дає змогу зростаючим компаніям оптимізувати роботу в Інтернеті на настільних комп’ютерах, мобільних та інших пристроях, щоб забезпечити унікальний досвід. Збираючи інформацію про користувачів, розставляючи пріоритети гіпотезам, плануючи дорожню карту, проводячи тести, аналізуючи результати – VWO дозволяє охопити всі 9 ярдів. VWO продумано розроблено для зручності експериментів. Ви можете запустити тест за лічені хвилини без допомоги ІТ-спеціалістів. Завдяки сертифікатам, включаючи BS і ISO, VWO повністю відповідає GDPR і забезпечує надійну безпеку за проектом і за замовчуванням. Завдяки найкращій у галузі цілодобовій підтримці та рівню задоволеності клієнтів 98%, обслуговуючи мільярд запитів на день, забезпечуючи 100% безвідмовної роботи – VWO створено для підприємств! Глобальна клієнтська база VWO включає такі бренди, як Vodafone, Samsung, Toyota і eBay, і на сьогодні допомогла більш ніж 4500 брендам по всьому світу провести понад 600 000 експериментів.
Zoho PageSense
zoho.com
Платформа оптимізації конверсій і персоналізації. Вимірюйте ключові показники свого веб-сайту, зрозумійте поведінку своїх відвідувачів в Інтернеті та надайте їм персоналізований веб-сайт для збільшення конверсій.
Plerdy
plerdy.com
Plerdy CRO, SEO & A/B Testing Tools – комплексний набір для підвищення конверсії, покращення взаємодії з користувачем та оптимізації роботи вашого онлайн-магазину. 🚀 Інструмент тестування A/B. Представляємо безкоштовний інструмент тестування A/B від Plerdy - ретельно розроблений для електронної комерції та онлайн-бізнесу з метою покращити взаємодію з користувачами та конверсії. Легко налаштовуйте, виконуйте й аналізуйте A/B-тести, щоб приймати рішення на основі даних. Переглядайте результати в реальному часі та отримуйте корисну інформацію для оптимізації свого веб-сайту. 🌟 Варіанти використання - https://www.youtube.com/watch?v=GOVE_CptbpM&list=PLc0hsqim_6rWTZ39SPcHPlHejFnXvMs0U&index=4 Розкрийте весь потенціал свого веб-сайту за допомогою Plerdy. Від аналізу джерел трафіку, відстеження глибини прокручування до визначення найбільш інтерактивних елементів на вашому сайті та проблем із зручністю використання – Plerdy — це ваше універсальне рішення. 🔥 Теплові карти Розширте свою стратегію за допомогою динамічних теплових карт Plerdy. Фіксуйте поведінку користувачів у реальному часі, включаючи глибину прокручування, наведення курсора, виділення тексту тощо. Розбивайте дані за джерелами трафіку або пристроями та приймайте зважені рішення, щоб підвищити зручність використання та залучення. 💬 Спливаючі форми та NPS Використовуйте універсальні спливаючі форми Plerdy для отримання відгуків, інформування клієнтів або збору потенційних клієнтів. Маючи понад 25 варіантів налаштування, адаптуйте свої повідомлення до певних сегментів аудиторії та оптимізуйте залучення. 🔍 SEO Checker Підвищте свій SEO без навантаження на сайт. SEO Checker від Plerdy забезпечує щоденний автоматизований аналіз, докладні звіти та статистичні дані на основі алгоритму індексування мобільних пристроїв Google для підвищення видимості та ефективності вашого сайту. 🎥 Відтворення сеансу Пориньте глибоко в шаблони навігації користувача за допомогою відтворення сеансу Plerdy. Сегментуйте записи за каналами трафіку або пристроями, позначайте відео тегами та виявляйте приховану статистику, щоб оптимізувати шлях користувача. 📊 Коефіцієнт конверсії та події Ніколи не пропускайте події за допомогою автоматичного відстеження Plerdy. Створюйте конверсії, аналізуйте точки виходу користувачів і оптимізуйте шлях, щоб збільшити кількість конверсій. 💼 Ефективність продажів (відстеження електронної комерції) Покращуйте свою стратегію електронної комерції за допомогою аналізу ефективності продажів Plerdy. Аналізуйте взаємодію продуктів, виявляйте неефективні елементи та адаптуйте свої пропозиції, щоб максимізувати продажі та прибутковість. 🛠 Налаштування та інтеграція Plerdy легко налаштовується та плавно інтегрується у вашу існуючу екосистему, забезпечуючи плавний та ефективний процес оптимізації. Вирушайте в подорож бездоганної оптимізації та підвищеної продуктивності з Plerdy. Ваш шлях до розширених конверсій, взаємодії з користувачем і оптимізації пошукових систем знаходиться лише за один клік. Досліджуйте, експериментуйте та Excel! ✨
Lucky Orange
luckyorange.com
Lucky Orange може допомогти вам зрозуміти, чому ваш веб-сайт отримує трафік, який не перетворюється на продажі чи потенційних клієнтів. Нашим інструментам оптимізації коефіцієнта конверсії довіряють понад 450 000 веб-сайтів у всьому світі, щоб отримати уявлення про те, що люди роблять на їхніх веб-сайтах. Збільште свої продажі та дізнайтеся більше про відвідувачів вашого веб-сайту. Наші записи сеансів і динамічні теплові карти дозволяють вам побачити, де люди клацали, прокручували та торкалися на вашому веб-сайті, щоб побачити, що заважає їм зробити покупку. Перегляньте шлях відвідувача окремої людини за допомогою оптимізованих сегментів, щоб переглянути повтори сеансу розчарованих або збентежених відвідувачів. Ознайомтеся з ширшою картиною, подивившись на загальне уявлення про те, чим люди займаються найбільше або найменше за допомогою динамічних теплових карт. Використовуйте теплову карту прокручування, щоб побачити, чи люди прокручують сторінку достатньо далеко вниз, щоб побачити ваші заклики до дії, чи вони йдуть, перш ніж ви зможете їх конвертувати. Зменште залишення візків Потужна комбінація чату в реальному часі та перегляду ваших відвідувачів у реальному часі може запобігти залишенню візків. Якщо ви бачите, що комусь важко в режимі реального часу, ви можете скористатися чатом, щоб дізнатися, чи можете ви допомогти їм знайти те, що їм потрібно, або відповісти на їхні запитання. Інструмент Lucky Orange Announcements дозволяє створювати спливаюче вікно, яке висвітлює можливість дорожчого продажу, пропонує знижку або запитує огляд продукту.
Crazy Egg
crazyegg.com
Використовуйте Crazy Egg, щоб дізнатися, що цікаво, а що ні, і дізнатися, що ваші веб-відвідувачі роблять із такими інструментами, як теплові карти, записи, опитування, тестування A/B тощо.
Neurons
neuronsinc.com
Прогнозування поведінки людини. Передбачте реакції клієнтів, увагу та поведінку за лічені секунди за допомогою нейронауки та нашого інструменту ШІ. Тестування A/B методом проб і помилок є повільним і неефективним. Припиніть витрачати бюджет на кампанії, які не викликають дій.
Webmaxy
webmaxy.co
Найнадійніші бізнес-інструменти для розвитку брендів. Ефективніше охоплюйте, відстежуйте, залучайте та перетворюйте користувачів свого веб-сайту без будь-яких турбот там, де вони відчувають себе зручніше.
WEVO
wevo.ai
WEVO — це дослідницька платформа UX, яка розкриває ідеї з набагато меншими зусиллями, ніж стандартні інструменти. Дослідницькі, продуктові та маркетингові групи отримують узагальнені кількісні та якісні відомості, оцінки та контрольні показники менш ніж за 30 хвилин. Використовуючи вашу цільову аудиторію, WEVO є єдиним інструментом, який точно визначає блокпости конверсії та надає рекомендації щодо збільшення конверсії веб-сайту Pre-Live.. Статистично значущий зворотний зв’язок WEVO знижує ризик прийняття рішень, забезпечуючи впевненість у створенні цінного клієнтського досвіду. Швидше створюйте належну взаємодію з клієнтами завдяки точнішому відгуку користувачів.
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