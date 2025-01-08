Інструменти теплової карти - Найпопулярніші застосунки - Французька Полінезія

Plerdy

plerdy.com

Plerdy CRO, SEO & A/B Testing Tools – комплексний набір для підвищення конверсії, покращення взаємодії з користувачем та оптимізації роботи вашого онлайн-магазину. 🚀 Інструмент тестування A/B. Представляємо безкоштовний інструмент тестування A/B від Plerdy - ретельно розроблений для електронної комерції та онлайн-бізнесу з метою покращити взаємодію з користувачами та конверсії. Легко налаштовуйте, виконуйте й аналізуйте A/B-тести, щоб приймати рішення на основі даних. Переглядайте результати в реальному часі та отримуйте корисну інформацію для оптимізації свого веб-сайту. 🌟 Варіанти використання - https://www.youtube.com/watch?v=GOVE_CptbpM&list=PLc0hsqim_6rWTZ39SPcHPlHejFnXvMs0U&index=4 Розкрийте весь потенціал свого веб-сайту за допомогою Plerdy. Від аналізу джерел трафіку, відстеження глибини прокручування до визначення найбільш інтерактивних елементів на вашому сайті та проблем із зручністю використання – Plerdy — це ваше універсальне рішення. 🔥 Теплові карти Розширте свою стратегію за допомогою динамічних теплових карт Plerdy. Фіксуйте поведінку користувачів у реальному часі, включаючи глибину прокручування, наведення курсора, виділення тексту тощо. Розбивайте дані за джерелами трафіку або пристроями та приймайте зважені рішення, щоб підвищити зручність використання та залучення. 💬 Спливаючі форми та NPS Використовуйте універсальні спливаючі форми Plerdy для отримання відгуків, інформування клієнтів або збору потенційних клієнтів. Маючи понад 25 варіантів налаштування, адаптуйте свої повідомлення до певних сегментів аудиторії та оптимізуйте залучення. 🔍 SEO ​​Checker Підвищте свій SEO без навантаження на сайт. SEO Checker від Plerdy забезпечує щоденний автоматизований аналіз, докладні звіти та статистичні дані на основі алгоритму індексування мобільних пристроїв Google для підвищення видимості та ефективності вашого сайту. 🎥 Відтворення сеансу Пориньте глибоко в шаблони навігації користувача за допомогою відтворення сеансу Plerdy. Сегментуйте записи за каналами трафіку або пристроями, позначайте відео тегами та виявляйте приховану статистику, щоб оптимізувати шлях користувача. 📊 Коефіцієнт конверсії та події Ніколи не пропускайте події за допомогою автоматичного відстеження Plerdy. Створюйте конверсії, аналізуйте точки виходу користувачів і оптимізуйте шлях, щоб збільшити кількість конверсій. 💼 Ефективність продажів (відстеження електронної комерції) Покращуйте свою стратегію електронної комерції за допомогою аналізу ефективності продажів Plerdy. Аналізуйте взаємодію продуктів, виявляйте неефективні елементи та адаптуйте свої пропозиції, щоб максимізувати продажі та прибутковість. 🛠 Налаштування та інтеграція Plerdy легко налаштовується та плавно інтегрується у вашу існуючу екосистему, забезпечуючи плавний та ефективний процес оптимізації. Вирушайте в подорож бездоганної оптимізації та підвищеної продуктивності з Plerdy. Ваш шлях до розширених конверсій, взаємодії з користувачем і оптимізації пошукових систем знаходиться лише за один клік. Досліджуйте, експериментуйте та Excel! ✨