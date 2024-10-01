Інструменти теплової карти - Найпопулярніші застосунки - Норвегія

Inspectlet

inspectlet.com

Inspectlet записує відео ваших відвідувачів під час використання вашого сайту, дозволяючи вам бачити все, що вони роблять. Дивіться кожен рух миші, прокручування, клацання та натискання клавіш на вашому сайті. Забудьте про традиційну аналітику. Вам більше ніколи не доведеться задаватися питанням, як...