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Інструменти теплової карти - Найпопулярніші застосунки - Макао, ОАР Китаю
Інструменти Heatmap надають уявлення про поведінку відвідувачів Інтернету або мобільних пристроїв, коли вони взаємодіють із певною сторінкою веб-сайту чи мобільного пристрою. Маркетологи та веб-розробники використовують теплові карти для візуального відображення дій користувача, таких як клацання, наведення курсора та прокручування веб-сторінки. Ці візуальні представлення демонструють зведені клацання та рухи миші, пропонуючи докладні дані для оцінки маркетологам і дизайнерам інтерфейсу користувача/UX. Ці дані мають вирішальне значення для оцінки ефективності дизайну сторінки для привернення уваги глядачів, визначення областей для вдосконалення та, зрештою, підвищення залученості та коефіцієнтів конверсії.
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Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
Дізнайтеся, чого хочуть ваші користувачі, завдяки Clarity. Clarity — це безкоштовний, простий у використанні інструмент, який фіксує, як реальні люди насправді використовують ваш сайт. Налаштувати легко, і ви почнете отримувати дані за лічені хвилини.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar – це компанія з аналітики поведінки, яка аналізує використання веб-сайту, надаючи зворотній зв’язок за допомогою таких інструментів, як теплові карти, записи сеансів і опитування. Він працює з інструментами веб-аналітики, такими як Google Analytics, щоб запропонувати розуміння того, як люди п...
Zoho PageSense
zoho.com
Платформа оптимізації конверсій і персоналізації. Вимірюйте ключові показники свого веб-сайту, зрозумійте поведінку своїх відвідувачів в Інтернеті та надайте їм персоналізований веб-сайт для збільшення конверсій.
TWIPLA
twipla.com
ПЛАТФОРМА ІНТЕЛЕКТУ ВЕБ-САЙТУ Отримайте точну та миттєву інформацію про свій веб-сайт. Статистика веб-сайту, повтори сеансів, теплові карти, опитування тощо. TWIPLA (раніше Visitor Analytics) — це передова, але доступна платформа аналітики веб-сайтів, яка має понад 2,5 млн установок у всьому світі...
FullStory
fullstory.com
Fullstory — це платформа поведінкових даних, яка висвітлює почуття, приховані між кліками, розкриваючи невимовну історію поведінки споживачів. Від покращення виявлення шахрайства та прогнозування до створення справжньої резонансної персоналізації, Fullstory дає змогу групам продуктів, інженерів і да...
Smartlook
smartlook.com
Аналізуйте поведінку користувачів способами, які раніше не були можливими. Smartlook — це те, чого не вистачає в аналізі поведінки користувачів. Отримайте реальну якісну інформацію, яка допоможе вам покращити свій мобільний додаток і веб-сайт.
Dragonfly AI
dragonflyai.co
Оптимізуйте продуктивність свого вмісту за допомогою потужності ШІ. Наші прогнозні теплові карти миттєво показують вам, що в першу чергу привертає увагу вашої аудиторії в будь-якому вмісті, допомагаючи вам приймати обдумані рішення, не сповільнюючи вашу роботу. • Отримуйте статистику в режимі реальн...
LogRocket
logrocket.com
Сучасний інтерфейсний моніторинг і аналітика продуктів. LogRocket поєднує в собі відтворення сеансу, моніторинг продуктивності та аналітику продукту, що дозволяє командам програмного забезпечення створювати ідеальні веб- та мобільні продукти.
Lucky Orange
luckyorange.com
Lucky Orange може допомогти вам зрозуміти, чому ваш веб-сайт отримує трафік, який не перетворюється на продажі чи потенційних клієнтів. Нашим інструментам оптимізації коефіцієнта конверсії довіряють понад 450 000 веб-сайтів у всьому світі, щоб отримати уявлення про те, що люди роблять на їхніх веб-с...
Plerdy
plerdy.com
Plerdy CRO, SEO & A/B Testing Tools – комплексний набір для підвищення конверсії, покращення взаємодії з користувачем та оптимізації роботи вашого онлайн-магазину. 🚀 Інструмент тестування A/B. Представляємо безкоштовний інструмент тестування A/B від Plerdy - ретельно розроблений для електронної ком...
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare виходить за рамки традиційної аналітики, щоб забезпечити безпрецедентне розуміння клієнтського досвіду, що трансформує ваш бізнес. Завдяки інтуїтивно зрозумілій технології, яка розкриває поведінку, наміри та ставлення будь-якого користувача, ми дозволяємо компаніям швидко надавати біль...
Silktide
silktide.com
Silktide надає вам усе, що вам потрібно, щоб покращити свій веб-сайт, завдяки автоматизованому тестуванню доступності, оптимізації вмісту та цифровому маркетингу на одній платформі. Silktide використовується тисячами клієнтів для аналізу десятків мільйонів веб-сайтів щороку. Ми покриваємо майже всі ...
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow — це інструмент аналітики поведінки, який використовують понад 210 000 клієнтів цифрового маркетингу, UX, продуктів, стартапів і підприємств для оптимізації роботи на своїх веб-сайтах. За допомогою Mouseflow ви можете: • Дізнатися, що відбувається між клацаннями ваших відвідувачів, перегля...
Crazy Egg
crazyegg.com
Використовуйте Crazy Egg, щоб дізнатися, що цікаво, а що ні, і дізнатися, що ваші веб-відвідувачі роблять із такими інструментами, як теплові карти, записи, опитування, тестування A/B тощо.
RealEye
realeye.io
Онлайн-дослідницька платформа з веб-камерою Eye-Tracking. Він: - набагато швидший і дешевший, ніж традиційне обладнання для відстеження очей - точний (точність розміру кнопки) і використовується в академічних дослідженнях - простий у використанні (клієнти хвалять нас за зручний інтерфейс) RealEye – ...
Squeaky
squeaky.ai
Платформа аналізу інформації про клієнтів, яка насамперед приділяється конфіденційності. Squeaky допомагає розвивати ваш бізнес, створюючи кращий цифровий досвід. Наш комплексний інструмент включає аналітику, запис сеансу, відгуки та теплові карти.
Browsee
browsee.io
Переглядайте – перестаньте гадати, почніть діяти ✔ Теги штучного інтелекту на сеансах – з 5% сеансів зрозумійте 100% проблем користувачів ✔ Історія сторінки – отримуйте корисну інформацію для покращення своїх цільових сторінок ✔ Рада користувачів – ідентифікуйте користувачів для аналізу взаємодії та...
UXCam
uxcam.com
UXCam — це комплексна платформа аналітики мобільних додатків, яка дозволяє компаніям зрозуміти поведінку користувачів. UXCam починався як рішення для відтворення сеансу та теплової карти, але ми зрозуміли, що є багато питань, на які лише якісні дані не можуть відповісти. Тому ми поєднали деталізацію...
TruConversion
truconversion.com
TruConversion — це все в одному аналітичному додатку, який допомагає виявити та виправити проблемні точки конверсії, з’ясувавши ЧОМУ поведінка відвідувача/користувача.
Howuku
howuku.com
Howuku — це рішення для аналітики поведінки, яке допомагає стартапам отримати цінні відгуки клієнтів і статистику за допомогою теплових карт, тестування AB та опитувань. Він допомагає маркетологам оцінювати поведінку клієнтів за допомогою візуального представлення того, де вони натискають і прокручу...
WebTrackFlow
webtrackflow.com
WebTrackFlow присвячений трансформації інформації про веб-сайти. Наші інноваційні інструменти аналітики, включаючи теплові карти, відстеження поведінки та аналіз подій, дають змогу приймати рішення на основі даних. Наша зручна інформаційна панель інтерпретує дії користувача, що дозволяє обґрунтовано...
EyeQuant
eyequant.com
EyeQuant — це інтелектуальний штучний інтелект, який візуально виділяє те, що бачать люди, куди вони дивляться в першу чергу та скільки їхньої уваги привертають певні елементи вашого дизайну.
Neurons
neuronsinc.com
Прогнозування поведінки людини. Передбачте реакції клієнтів, увагу та поведінку за лічені секунди за допомогою нейронауки та нашого інструменту ШІ. Тестування A/B методом проб і помилок є повільним і неефективним. Припиніть витрачати бюджет на кампанії, які не викликають дій.
Quantum Metric
quantummetric.com
Завдяки швидкому розгортанню наша платформа починає отримувати та візуалізувати все, що ваші клієнти мають у мережі, у рідній програмі та кіоску. Вплив кожної взаємодії з клієнтом автоматично вимірюється, кожну сесію клієнта можна відтворити, і, що найважливіше, усі ваші команди можуть працювати з є...
VWO
vwo.com
Запуск експериментальної програми складний. Незалежно від того, чи ваша мета — підвищити конверсію на веб-сайті чи покращити взаємодію з користувачем, вам потрібно зробити так багато, щоб все було правильно. Ось чому тисячі провідних світових корпоративних брендів, таких як WMG, eBay, Ubisoft, Quali...
FullSession
fullsession.io
FullSession допомагає компаніям зрозуміти, як їхні клієнти взаємодіють із їхнім веб-сайтом за допомогою комплексної цифрової платформи. Ми надаємо вам необхідні інструменти для виявлення проблемних точок користувачів, відмов, а також для перегляду інформації про кожну взаємодію користувача з вашим в...
Mousestats
mousestats.com
Записуйте та дивіться відео відвідувачів вашого веб-сайту + теплові карти веб-сайту + аналітику форм + опитування
Feng-GUI
feng-gui.com
Завдяки штучному інтелекту та перевіреному десятиліттями нейронаукових досліджень, Feng-GUI забезпечує прогностичну візуальну аналітику з дієвою інформацією та рекомендаціями, які дають змогу цифровим агентствам максимізувати результати для своїх клієнтів. https://feng-gui.com/ З 2007 року служба Fe...
expoze.io
expoze.io
Зустрічайте expoze.io У expoze.io ми маємо чітку місію: надати кожному доступ до ресурсів, необхідних для розробки найкращого творчого матеріалу. Наша платформа робить саме це. Наше рішення для інтелектуального відстеження погляду expoze.io на основі штучного інтелекту дає вам змогу аналізувати будь...
Reactflow
reactflow.com
Reactflow висвітлює візуальні та логічні причини, чому ваші відвідувачі не перетворюються на клієнтів, і забезпечує безперебійну воронку продажів для швидшого отримання рентабельності інвестицій. Reactflow відтворює записи активності вашого клієнта у вигляді відео, компілює теплові карти, аналітику ...
Clueify
clueify.com
Clueify надає вам важливий відгук про ефективність ваших концепцій, перш ніж ви їх запускаєте. Використовуючи наш ШІ, ви можете з точністю 92% передбачити, куди дивитимуться користувачі та як вони сприймуть ваш дизайн. Це схоже на те, що матимете сотні тестових користувачів лише за один клік, але бе...
Ptengine
ptengine.com
Ptengine — це повна маркетингова й аналітична платформа. Ми допомагаємо вам по-справжньому зрозуміти своїх користувачів і вживати заходів, персоналізуючи вміст і запускаючи A/B-тести. Почати роботу можна безкоштовно, і ви готові за кілька хвилин.
Aqvil
aqvil.com
Aqvil надає вам усі цінні показники відвідуваності веб-сайту на простій інформаційній панелі веб-аналітики.
cux.io
cux.io
CUX — це інструмент Digital Experience Analytics, який допомагає компаніям у 5 разів заощадити час на аналітику та отримання цінних висновків. Ми усуваємо перевантаження даними, зосереджуючись на проблемах користувачів, розчаруваннях і всіх вузьких місцях, які можуть перешкодити їм використовувати о...
Capturly
capturly.com
Зрозумійте поведінку користувачів, визначте проблемні місця, підвищте рівень конверсії та збільште продажі Бажаєте покращити свою поточну ефективність? Якщо так, Capturly для вас! Це виняткова комбінація традиційної аналітики, записів сеансів, теплових карт і функцій конверсії.
Monsido
monsido.com
Monsido — це провідне рішення для веб-керування, розроблене для того, щоб дати можливість організаціям забезпечувати чудовий і інклюзивний досвід користувачів у своїй цифровій присутності та підтримувати їхню подорож, щоб забезпечити відкритість, оптимізацію та відповідність комунікацій. Платформа M...
WEVO
wevo.ai
WEVO — це дослідницька платформа UX, яка розкриває ідеї з набагато меншими зусиллями, ніж стандартні інструменти. Дослідницькі, продуктові та маркетингові групи отримують узагальнені кількісні та якісні дані, оцінки та контрольні показники менш ніж за 30 хвилин. Використовуючи вашу цільову аудиторію...
Webmaxy
webmaxy.co
Найнадійніші бізнес-інструменти для розвитку брендів. Ефективніше охоплюйте, відстежуйте, залучайте та перетворюйте користувачів свого веб-сайту без будь-яких турбот там, де вони відчувають себе зручніше.
Inspectlet
inspectlet.com
Inspectlet записує відео ваших відвідувачів під час використання вашого сайту, дозволяючи вам бачити все, що вони роблять. Дивіться кожен рух миші, прокручування, клацання та натискання клавіш на вашому сайті. Забудьте про традиційну аналітику. Вам більше ніколи не доведеться задаватися питанням, як...
LiveSession
livesession.io
LiveSession — це програмне забезпечення для веб-аналітики з повторами сеансу. Ви можете використовувати його, щоб вирішити проблеми своїх клієнтів, знайти відповіді про те, як використовується ваш продукт, і оптимізувати загальну роботу вашої веб-програми.