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Програмне забезпечення для кадрів у сфері охорони здоров’я
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Програмне забезпечення для кадрів у сфері охорони здоров’я - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення Healthcare HR спеціально розроблено для галузі охорони здоров’я, воно оснащене для навігації складними та змінними правилами та вимогами відповідності. Адміністратори охорони здоров’я, менеджери та співробітники відділу кадрів покладаються на рішення з індивідуального управління робочою силою та продуктивністю, розрахунку заробітної плати та обліку робочого часу та відвідуваності, щоб покращити роботу відділу кадрів у лікарнях, медичних установах та інших організаціях охорони здоров’я. Завдяки оптимізації та автоматизації таких завдань, як підбір персоналу, звітування про інциденти, навчання та фінансове управління, медичні працівники можуть зосередитися на наданні якісної медичної допомоги. Ці системи бездоганно інтегруються з існуючими операціями охорони здоров’я, підвищуючи загальну ефективність і результативність закладу. Однак важливо зазначити, що програмне забезпечення для управління персоналом охорони здоров’я не обробляє плани охорони здоров’я чи пільги для працівників; цю функцію можна знайти в спеціальному програмному забезпеченні для адміністрування переваг.

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Zoho People

Zoho People

zoho.com

Zoho People - платформа для управління персоналом, що включає управління відвідуваністю, відпустками, продуктивністю та навчанням. Доступна на мобільних пристроях.

Workday

Workday

workday.com

Workday - це хмарний додаток для управління HR та фінансами, що забезпечує доступ до даних на мобільних пристроях та спрощує бізнес-процеси.

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now - хмарна платформа для управління HR, заробітною платою, пільгами та ефективністю працівників у компаніях середнього розміру.

UKG

UKG

ukg.com

UKG Pro® — це платформа управління людським капіталом, що пропонує рішення для HR, оплати праці та управління робочою силою для підприємств.

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor - це додаток для управління людськими ресурсами, який об'єднує дані працівників, автоматизує процеси HR і підтримує роботи з заробітною платою та пільгами.

QGenda

QGenda

qgenda.com

QGenda - платформа для автоматизованого планування графіків у сфері охорони здоров'я, яка зменшує адміністративні затрати та покращує обслуговування пацієнтів.

ClearCompany

ClearCompany

clearcompany.com

ClearCompany – платформа управління талантами, що допомагає організаціям в підборі, адаптації, оцінці та утриманні працівників через інтеграцію різних HR-процесів.

OnShift

OnShift

onshift.com

OnShift - програмне забезпечення для управління персоналом у сфері охорони здоров'я, що підтримує рекрутинг, управління робочою силою та утримання співробітників.

symplr

symplr

symplr.com

Symplr - платформа для управління талантами в охороні здоров'я, яка оптимізує HR-функції, управління доступом та робочою силою для підвищення ефективності.

Hireology

Hireology

hireology.com

Hireology - платформа для управління набором, яка спрощує процеси залучення, найму та адаптації кандидатів.

Medbridge

Medbridge

medbridge.com

Medbridge — додаток для автоматизації впровадження нових співробітників, що покращує зв'язок та залучення людей до роботи.

Visier

Visier

visier.com

Visier - платформа аналітики даних про працівників, що допомагає організаціям отримувати дані про робочу силу та покращувати бізнес-результати.

Paytient

Paytient

paytient.com

Додаток Paytient дозволяє працівникам сплачувати медичні рахунки частинами через автоматичні відрахування з зарплати без відсотків.

StaffStat

StaffStat

staffstat.ca

StaffStat – це програмне забезпечення для автоматизації управління змінами в сфері охорони здоров'я, що допомагає організаціям ефективно заповнювати відкриті зміни.

Pipo Saúde

Pipo Saúde

piposaude.com.br

Pipo Saúde - додаток для підтримки охорони здоров'я працівників та оптимізації стратегій здоров'я у компаніях через аналітику та освіту.

League

League

league.com

League — це технологічна компанія з охорони здоров'я, яка пропонує цифрову платформу для інтеграції медичних послуг і покращення взаємодії з користувачами.

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