Програмне забезпечення для кадрів у сфері охорони здоров’я - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення Healthcare HR спеціально розроблено для галузі охорони здоров’я, воно оснащене для навігації складними та змінними правилами та вимогами відповідності. Адміністратори охорони здоров’я, менеджери та співробітники відділу кадрів покладаються на рішення з індивідуального управління робочою силою та продуктивністю, розрахунку заробітної плати та обліку робочого часу та відвідуваності, щоб покращити роботу відділу кадрів у лікарнях, медичних установах та інших організаціях охорони здоров’я. Завдяки оптимізації та автоматизації таких завдань, як підбір персоналу, звітування про інциденти, навчання та фінансове управління, медичні працівники можуть зосередитися на наданні якісної медичної допомоги. Ці системи бездоганно інтегруються з існуючими операціями охорони здоров’я, підвищуючи загальну ефективність і результативність закладу. Однак важливо зазначити, що програмне забезпечення для управління персоналом охорони здоров’я не обробляє плани охорони здоров’я чи пільги для працівників; цю функцію можна знайти в спеціальному програмному забезпеченні для адміністрування переваг.
Запит на новий застосунок
Zoho People
zoho.com
Zoho People - платформа для управління персоналом, що включає управління відвідуваністю, відпустками, продуктивністю та навчанням. Доступна на мобільних пристроях.
Workday
workday.com
Workday - це хмарний додаток для управління HR та фінансами, що забезпечує доступ до даних на мобільних пристроях та спрощує бізнес-процеси.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now - хмарна платформа для управління HR, заробітною платою, пільгами та ефективністю працівників у компаніях середнього розміру.
UKG
ukg.com
UKG Pro® — це платформа управління людським капіталом, що пропонує рішення для HR, оплати праці та управління робочою силою для підприємств.
Paycor
paycor.com
Paycor - це додаток для управління людськими ресурсами, який об'єднує дані працівників, автоматизує процеси HR і підтримує роботи з заробітною платою та пільгами.
QGenda
qgenda.com
QGenda - платформа для автоматизованого планування графіків у сфері охорони здоров'я, яка зменшує адміністративні затрати та покращує обслуговування пацієнтів.
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany – платформа управління талантами, що допомагає організаціям в підборі, адаптації, оцінці та утриманні працівників через інтеграцію різних HR-процесів.
OnShift
onshift.com
OnShift - програмне забезпечення для управління персоналом у сфері охорони здоров'я, що підтримує рекрутинг, управління робочою силою та утримання співробітників.
symplr
symplr.com
Symplr - платформа для управління талантами в охороні здоров'я, яка оптимізує HR-функції, управління доступом та робочою силою для підвищення ефективності.
Hireology
hireology.com
Hireology - платформа для управління набором, яка спрощує процеси залучення, найму та адаптації кандидатів.
Medbridge
medbridge.com
Medbridge — додаток для автоматизації впровадження нових співробітників, що покращує зв'язок та залучення людей до роботи.
Visier
visier.com
Visier - платформа аналітики даних про працівників, що допомагає організаціям отримувати дані про робочу силу та покращувати бізнес-результати.
Paytient
paytient.com
Додаток Paytient дозволяє працівникам сплачувати медичні рахунки частинами через автоматичні відрахування з зарплати без відсотків.
StaffStat
staffstat.ca
StaffStat – це програмне забезпечення для автоматизації управління змінами в сфері охорони здоров'я, що допомагає організаціям ефективно заповнювати відкриті зміни.
Pipo Saúde
piposaude.com.br
Pipo Saúde - додаток для підтримки охорони здоров'я працівників та оптимізації стратегій здоров'я у компаніях через аналітику та освіту.
League
league.com
League — це технологічна компанія з охорони здоров'я, яка пропонує цифрову платформу для інтеграції медичних послуг і покращення взаємодії з користувачами.
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