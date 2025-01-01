Програмне забезпечення відповідності системі охорони здоров’я - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для забезпечення відповідності нормам охорони здоров’я допомагає організаціям охорони здоров’я дотримуватися вказівок щодо відповідності лікарням і адаптуватися до мінливих правил. Це програмне забезпечення має важливе значення для практик і лікарень будь-якого розміру, допомагаючи їм уникнути дорогих порушень відповідності, зменшити витрати ресурсів на управління відповідністю та навчити працівників дотримуватися стандартів. Сприяючи ефективному розгортанню та підтримці програм відповідності, програмне забезпечення для відповідності системі охорони здоров’я призводить до зменшення шахрайства та зловживань, покращення роботи системи охорони здоров’я, покращення надання послуг і зниження загальних витрат на охорону здоров’я. Існують різні типи програмного забезпечення для відповідності вимогам системи охорони здоров’я, що дозволяє організаціям вибирати платформи, які найкраще відповідають їхнім конкретним потребам, хоча жоден інструмент не охоплює всі аспекти. Незалежно від вибраного рішення, це програмне забезпечення інформує організації про галузеві норми, допомагає виявити значні зони ризику та готує їх до перевірок поточної практики відповідності. Як правило, серед користувачів програмного забезпечення відповідності системі охорони здоров’я є відповідальні особи та менеджери в організаціях охорони здоров’я.
Запит на новий застосунок
symplr
symplr.com
Symplr - платформа для управління талантами в охороні здоров'я, яка оптимізує HR-функції, управління доступом та робочою силою для підвищення ефективності.
ABSOLUTE SECURITY
absolute.com
Absolute Secure Access забезпечує захищене підключення до ресурсів через VPN та Zero Trust підхід, оптимізуючи доступ і продуктивність користувачів.
Brightly
brightlysoftware.com
Brightly – це хмарна платформа для управління подіями, яка допомагає командам планувати, організовувати та просувати заходи, а також контролювати доходи від них.
MedStack
medstack.co
MedStack – рішення для дотримання норм у сфері охорони здоров'я, яке спрощує управління даними та інтеграцію медичних систем, забезпечуючи безпеку інформації.
Medbridge
medbridge.com
Medbridge — додаток для автоматизації впровадження нових співробітників, що покращує зв'язок та залучення людей до роботи.
Nevvon
nevvon.com
Nevvon - платформа для онлайн-навчання вихователів у сфері охорони здоров'я, що дозволяє навчатися у зручному темпі та отримувати необхідні знання.
Healthicity
healthicity.com
Healthicity - програма для управління дотриманням у сфері охорони здоров'я, що включає навчання, звітність та управління даними.
EPICompliance
epicompliance.com
EPICompliance — це програмне забезпечення для дотримання норм HIPAA та інших регуляцій у сфері охорони здоров'я, що допомагає організаціям управляти вимогами відповідності.
Hoodin
hoodin.com
Hoodin - це SaaS рішення, яке автоматизує нагляд та спостереження у сфері наук про життя. Доступна безкоштовна 14-денною пробна версія.
Accountable HQ
accountablehq.com
Accountable HQ - це платформа для компаній, що сприяє встановленню культури відповідальності, конфіденційності та довіри в організації.
RegPathway
reglantern.com
RegPathway - це інструмент для управління регуляторними процесами та дотримання норм, що пропонує організацію даних, співпрацю та звітність.
Abyde
abyde.com
Abyde - додаток для медичних закладів, що допомагає впроваджувати та підтримувати програми відповідності стандартам HIPAA та OSHA.
MedTrainer
medtrainer.com
MedTrainer - це платформа для управління навчанням та відповідністю в охороні здоров'я, яка включає навчальні курси, управління документами та перевірку кваліфікації.
Compliancy Group
compliancy-group.com
Додаток Compliancy Group спрощує управління відповідністю в охороні здоров'я, зокрема відповідність HIPAA, управління ризиками та ведення документації.
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