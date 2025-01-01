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Програмне забезпечення для аналітики охорони здоров’я обробляє та аналізує величезні обсяги даних, зібраних організаціями охорони здоров’я, перетворюючи їх на практичні висновки, які підвищують ефективність роботи та результати для пацієнтів. Це програмне забезпечення, яке часто називають медичною бізнес-аналітикою, покращує збір, керування та обмін даними пацієнтів і клінічними даними. Постачальники медичних послуг покладаються на надійне сховище даних, який є ключовим компонентом аналітики охорони здоров’я, щоб підтримувати працездатність організації, відповідати нормам, що розвиваються, і оптимізувати як здоров’я населення, так і індивідуальний догляд за пацієнтами. Асортимент програмного забезпечення для аналітики охорони здоров’я включає все: від комплексних звітів із даними до прогнозної та рецептурної аналітики.
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QGenda
qgenda.com
QGenda - платформа для автоматизованого планування графіків у сфері охорони здоров'я, яка зменшує адміністративні затрати та покращує обслуговування пацієнтів.
Motivity
motivity.net
Мотивність - платформа для управління інтервенціями в прикладному аналізі поведінки (ABA), яка інтегрується в робочі процеси та підтримує клінічні методи.
PatientIQ
patientiq.io
PatientIQ - платформа для збору та аналізу даних про результати лікування пацієнтів, що покращує клінічну ефективність і співпрацю в медичній сфері.
Leap Rail
leaprail.com
Leap Rail — це програма для управління операційними, що використовує штучний інтелект для оптимізації хірургічних процесів у лікарнях.
Definitive Healthcare
definitivehc.com
Остаточна охорона здоров'я - платформа, що забезпечує аналітику та інформацію для роботи в галузі охорони здоров'я, допомагаючи в плануванні та розвитку продуктів.
CareJourney
carejourney.com
CareJourney — додаток для аналізу даних у сфері охорони здоров'я, що допомагає медичним працівникам координувати догляд та покращувати результати лікування.
Olio
olio.health
Olio - платформа для співпраці медичних закладів, що надає інформацію про стан пацієнтів для покращення координації надання медичних послуг.
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