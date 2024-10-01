Програмне забезпечення для навчання запобіганню домаганням - Найпопулярніші застосунки - Джибуті Найпопулярніші Нещодавно додані

Програмне забезпечення для навчання попередженню агресивних дій дає змогу організаціям проводити навчання щодо відповідності вимогам і профілактичним вимогам для співробітників як у підмандатних, так і в непідконтрольних штатах. Проведення онлайн-навчань пропонує масштабований і економічно ефективний метод виконання вимог державного законодавства. Наразі такі штати, як Каліфорнія, Коннектикут, Делавер, Іллінойс, Мен і Нью-Йорк, зобов’язують компанії проводити навчання щодо запобігання домаганням і дискримінації. Навіть у штатах, де немає повноважень, навчання співробітників може завчасно знизити ризики та пом’якшити потенційні штрафні збитки в судових процесах щодо домагань. Більшість навчального програмного забезпечення для запобігання переслідуванням можна розгорнути на навчальних платформах, що надаються постачальниками, або інтегрувати в сторонні системи керування навчанням (LMS) за допомогою протоколу SCORM. Ця гнучкість дозволяє навчальним менеджерам і відділам кадрів легко інтегрувати рішення для запобігання переслідуванням із корпоративним програмним забезпеченням LMS для розгортання, відстеження, звітування та ведення записів про прогрес співробітників протягом кількох років, як це передбачено деякими штатами. Деякі постачальники також пропонують ці рішення разом із програмним забезпеченням для відповідності кадровим вимогам, щоб ще більше оптимізувати заходи щодо відповідності організації.