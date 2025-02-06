Програмне забезпечення для рукописних нотаток - Найпопулярніші застосунки - Шпіцберген та Ян-Маєн

IgnitePOST

ignitepost.com

IgnitePOST — це рукописний поштовий сервіс, який дозволяє підприємствам розвивати глибші стосунки з клієнтами та потенційними клієнтами. Ми робимо це, поєднуючи програмне забезпечення та робототехніку, щоб надсилати справжні літери пером і чорнилом зі змінним почерком, який неможливо відрізнити від людського почерку. Результатом є набагато ефективніший маркетинговий канал із справжньою звітністю щодо рентабельності інвестицій. Фактично, ви можете думати про IgnitePOST як про «Mailchimp для персоналізованих роботизованих рукописних нотаток». Завдяки більш автентичному спілкуванню наші клієнти бачать нечуваний рівень відповідей, який у 30 разів кращий, ніж електронна пошта, і в 10 разів кращий, ніж пряме листування. Крім того, IgnitePOST надає прості інструменти для створення, надсилання та відстеження кампаній. Ці інструменти можна включити у ваші існуючі системи маркетингу чи CRM завдяки різноманітним методам інтеграції, які ми пропонуємо, від Shopify і Klaviyo до white-labeling і Zapier. Відносини мають вирішальне значення для продажів і маркетингу, особливо в світі, насиченому цифровою рекламою та електронними листами. IgnitePOST допомагає вам створити значущі, автентичні зв’язки, які є ключем до збільшення продажів і щасливіших клієнтів. Ми пропонуємо нативну інтеграцію, щоб полегшити налаштування та надсилання рукописних карток! Деякі з доступних варіантів включають: - Інтеграція з будь-якою системою CRM, просто запустивши електронний лист: https://www.ignitepost.com/turn-emails-into-handwritten-cards - Інтеграція Shopify App Store: https://apps. shopify.com/ignitepost – програма Zapier: https://zapier.com/apps/ignitepost/integrations – API IgnitePOST: https://www.ignitepost.com/api-documentation