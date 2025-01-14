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Програмне забезпечення для рукописних нотаток - Найпопулярніші застосунки - Пуерто-Рико
Програмне забезпечення для рукописних нотаток дозволяє підприємствам створювати персоналізовані листи для клієнтів та інших важливих контактів. Ці інструменти корисні для надсилання пошти, пов’язаної з оголошеннями компанії, представленням клієнтів, подяками та особливими подіями, і все це в масштабі. Вони забезпечують якісне канцелярське приладдя та імітують автентичний почерк. Деякі постачальники пропонують командам писати від руки кожну нотатку, тоді як інші цифрово копіюють стилі рукописного тексту для реалістичного вигляду. Це програмне забезпечення в основному використовується відділами продажів і маркетингу для регулярних комунікацій з клієнтами, але також може використовуватися відділом кадрів і офісними менеджерами для масових комунікацій. Використання цього програмного забезпечення може покращити відносини з клієнтами, підвищити рівень утримання та лояльності, а також підвищити швидкість відкриття фізичної пошти. Крім того, це економить час і ресурси, які зазвичай витрачаються на кампанії прямої розсилки, і зменшує ризик помилок. Багато рішень у цій категорії також пропонують послуги розсилки, усуваючи необхідність збирання та відправлення фізичної пошти.
Запит на новий застосунок
Handwrytten
handwrytten.com
Handwrytten дозволяє надсилати справжні листівки та нотатки з вашим повідомленням, написаним пером і чорнилом, і навіть додавати подарункову картку! Просто виберіть якісну картку, введіть своє повідомлення та за бажанням додайте подарункову картку. Потім наші роботизовані рукописні машини «напишуть» ваше повідомлення реалістичним почерком на листівці, адресують конверт, вставлять додаткову подарункову картку та відправлять її поштою зі справжньою маркою.
Postable
postable.com
Postable – це найпростіший спосіб отримати поштові адреси людей. Дуже корисно для весільних запрошень, оголошень про народження, святкових листівок або просто тому, що це приємно мати.
Punkpost
punkpost.com
Здивуйте своїх друзів красиво написаними від руки вітальними листівками. Надішліть свою першу стандартну картку безкоштовно!!! Художник підготує його на замовлення та надішле для вас. Ніяких фальшивих роботів. Тільки справжні люди, які люблять каліграфію і допоможуть вам надіслати любов! Чудово підходить для днів народжень, любовних листівок, листівок подяки, просто так, Валентина, Дня матері тощо!
LettrLabs
lettrlabs.com
LettrLabs — маркетингова компанія B2B, яка зосереджена на силі рукописного спілкування. Ми допомагаємо як комерційним, так і некомерційним підприємствам налагодити зв’язок зі своїми прихильниками та зробити тривалий вплив. До нашої продукції входять персоналізовані рукописні листівки, рукописні листівки, рукописні вкладиші для продуктів і рукописні конверти. Крім того, ми надаємо послуги даних для визначення кваліфікованих потенційних клієнтів для вашої організації.
IgnitePOST
ignitepost.com
IgnitePOST — це рукописний поштовий сервіс, який дозволяє підприємствам розвивати глибші стосунки з клієнтами та потенційними клієнтами. Ми робимо це, поєднуючи програмне забезпечення та робототехніку, щоб надсилати справжні літери пером і чорнилом зі змінним почерком, який неможливо відрізнити від людського почерку. Результатом є набагато ефективніший маркетинговий канал із справжньою звітністю щодо рентабельності інвестицій. Фактично, ви можете думати про IgnitePOST як про «Mailchimp для персоналізованих роботизованих рукописних нотаток». Завдяки більш автентичному спілкуванню наші клієнти бачать нечуваний рівень відповідей, який у 30 разів кращий, ніж електронна пошта, і в 10 разів кращий, ніж пряме листування. Крім того, IgnitePOST надає прості інструменти для створення, надсилання та відстеження кампаній. Ці інструменти можна включити у ваші існуючі системи маркетингу чи CRM завдяки різноманітним методам інтеграції, які ми пропонуємо, від Shopify і Klaviyo до white-labeling і Zapier. Відносини мають вирішальне значення для продажів і маркетингу, особливо в світі, насиченому цифровою рекламою та електронними листами. IgnitePOST допомагає вам створити значущі, автентичні зв’язки, які є ключем до збільшення продажів і щасливіших клієнтів. Ми пропонуємо нативну інтеграцію, щоб полегшити налаштування та надсилання рукописних карток! Деякі з доступних варіантів включають: - Інтеграція з будь-якою системою CRM, просто запустивши електронний лист: https://www.ignitepost.com/turn-emails-into-handwritten-cards - Інтеграція Shopify App Store: https://apps. shopify.com/ignitepost – програма Zapier: https://zapier.com/apps/ignitepost/integrations – API IgnitePOST: https://www.ignitepost.com/api-documentation
Handwrite
handwrite.io
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