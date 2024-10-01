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Програмне забезпечення для рукописних нотаток - Найпопулярніші застосунки - Макао, ОАР Китаю
Програмне забезпечення для рукописних нотаток дозволяє підприємствам створювати персоналізовані листи для клієнтів та інших важливих контактів. Ці інструменти корисні для надсилання пошти, пов’язаної з оголошеннями компанії, представленням клієнтів, подяками та особливими подіями, і все це в масштабі. Вони забезпечують якісне канцелярське приладдя та імітують автентичний почерк. Деякі постачальники пропонують командам писати від руки кожну нотатку, тоді як інші цифрово копіюють стилі рукописного тексту для реалістичного вигляду. Це програмне забезпечення в основному використовується відділами продажів і маркетингу для регулярних комунікацій з клієнтами, але також може використовуватися відділом кадрів і офісними менеджерами для масових комунікацій. Використання цього програмного забезпечення може покращити відносини з клієнтами, підвищити рівень утримання та лояльності, а також підвищити швидкість відкриття фізичної пошти. Крім того, це економить час і ресурси, які зазвичай витрачаються на кампанії прямої розсилки, і зменшує ризик помилок. Багато рішень у цій категорії також пропонують послуги розсилки, усуваючи необхідність збирання та відправлення фізичної пошти.
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Handwrytten
handwrytten.com
Handwrytten дозволяє надсилати справжні листівки та нотатки з вашим повідомленням, написаним пером і чорнилом, і навіть додавати подарункову картку! Просто виберіть якісну картку, введіть своє повідомлення та за бажанням додайте подарункову картку. Потім наші роботизовані рукописні машини «напишуть»...
Postable
postable.com
Postable – це найпростіший спосіб отримати поштові адреси людей. Дуже корисно для весільних запрошень, оголошень про народження, святкових листівок або просто тому, що це приємно мати.
Punkpost
punkpost.com
Здивуйте своїх друзів красиво написаними від руки вітальними листівками. Надішліть свою першу стандартну картку безкоштовно!!! Художник підготує його на замовлення та надішле для вас. Ніяких фальшивих роботів. Тільки справжні люди, які люблять каліграфію і допоможуть вам надіслати любов! Чудово підх...
Handwrite
handwrite.io
Розвивайте свій бізнес за допомогою персональних, рукописних карток у великих масштабах. Швидко, легко та доступно з нашими власними роботами, які використовують справжні ручки. Спробуйте безкоштовно!
IgnitePOST
ignitepost.com
IgnitePOST — це рукописний поштовий сервіс, який дозволяє підприємствам розвивати глибші стосунки з клієнтами та потенційними клієнтами. Ми робимо це, поєднуючи програмне забезпечення та робототехніку, щоб надсилати справжні літери пером і чорнилом зі змінним почерком, який неможливо відрізнити від ...
LettrLabs
lettrlabs.com
LettrLabs — маркетингова компанія B2B, яка зосереджена на силі рукописного спілкування. Ми допомагаємо як комерційним, так і некомерційним підприємствам налагодити зв’язок зі своїми прихильниками та зробити тривалий вплив. До нашої продукції входять персоналізовані рукописні листівки, рукописні лист...