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Програмне забезпечення для керування спортзалом
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Програмне забезпечення для керування спортзалом - Найпопулярніші застосунки

Системи керування тренажерними залами та клубами пропонують фітнес-бізнесу необхідні інструменти для контролю за розкладом, членством і приміщеннями. Ці системи дозволяють організаціям зберігати дані учасників, керувати фінансовими документами, планувати заняття та ефективно резервувати місця. Вони універсальні та можуть використовуватися різними фітнес-організаціями, зокрема спортивними клубами, парками, танцювальними студіями, центрами йоги, аеробікою та басейнами. Крім того, системи керування спортзалом і клубом можна інтегрувати з іншим програмним забезпеченням для покращення функціональності. Це може включати програмне забезпечення для виставлення рахунків для керування платежами та членськими внесками, інструменти трансакційної електронної пошти для сприяння спілкуванню між членами та персоналом та інструменти маркетингу в соціальних мережах для підвищення видимості бренду.

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Vagaro

Vagaro

vagaro.com

Vagaro - це додаток для пошуку салонів, спа та фітнес-професіоналів з можливістю онлайн-бронювання, відгуків та управлінських функцій.

WellnessLiving

WellnessLiving

wellnessliving.com

WellnessLiving - це програмне забезпечення для управління підприємствами у фітнес та оздоровчій індустрії, яке допомагає в бронюванні, платежах та взаємодії з клієнтами.

Mindbody Business

Mindbody Business

mindbodyonline.com

Додаток Mindbody Business спрощує управління підприємствами у сфері фітнесу та оздоровлення, пропонуючи інструменти для бронювання, взаємодії з клієнтами та аналітики.

Wodify

Wodify

wodify.com

Wodify - це програмне забезпечення для управління фітнес-центрами, яке допомагає керувати членами, класами та адміністративними завданнями.

Glofox

Glofox

glofox.com

Glofox - програмне забезпечення для управління тренажерами і студіями, яке дозволяє планувати заняття, управляти членством та автоматизувати платежі.

WeStrive

WeStrive

westrive.com

WeStrive - програма для персональних тренерів, що містить інструменти для управління клієнтами, відстеження прогресу, харчування та створення програм.

Zen Planner

Zen Planner

zenplanner.com

Zen Planner - це програмне забезпечення для управління фітнес-бізнесом, яке спрощує адміністрування, обробку платежів та комунікацію з членами.

PushPress

PushPress

pushpress.com

PushPress - це програмне забезпечення для управління тренажерними залами, що дозволяє автоматизувати обробку платежів, запис на заняття та управління членами.

Momence

Momence

momence.com

Momence допомагає автоматизувати процеси обслуговування клієнтів, включаючи бронювання, залучення нових клієнтів та підтримку поточних членів.

Gymflow

Gymflow

gymflow.io

Gymflow - додаток для управління тренажерними залами, що полегшує планування занять, комунікацію і відстеження прогресу користувачів.

Octiv

Octiv

octivfitness.com

Octiv - це хмарна платформа для управління спортзалами, що забезпечує управління членами, розкладом занять, обліком і звітністю.

PerfectGym

PerfectGym

perfectgym.com

PerfectGym – управлінське програмне забезпечення для фітнес-центрів, що дозволяє відстежувати прогрес, створювати плани тренувань та підтримувати мотивацію користувачів.

TeamUp

TeamUp

goteamup.com

TeamUp — програма для управління сервісами фітнес-студій та тренерів, яка дозволяє зручно контролювати офлайн, онлайн та за запитом послуги.

WodUp

WodUp

wodup.com

WodUp - фітнес-додаток для управління тренуваннями та відстеження прогресу, що дозволяє створювати персоналізовані плани тренувань.

GymMaster

GymMaster

gymmaster.com

GymMaster - це програмне забезпечення для управління тренажерними залами, що включає систему бронювання, контроль доступу і комунікацію з членами.

Gymdesk

Gymdesk

gymdesk.com

Gymdesk – програмне забезпечення для управління спортзалами, що спрощує управлінські завдання, включаючи членство, платежі та планування класів.

Fit Pro Tracker

Fit Pro Tracker

fitprotracker.io

Fit Pro Tracker – це програмне забезпечення для управління спортзалами, що дозволяє легко керувати членами, записами та комунікацією в одному місці.

AppToFit

AppToFit

apptofit.com

AppToFit автоматизує повторні зв'язки з клієнтами та нагадування про платежі, а також надає нагадування про закінчення членства та обмежує доступ для неавторизованих користувачів.

Amilia

Amilia

amilia.com

Amilia - це платформа для управління організаціями, що забезпечує онлайн-реєстрацію, обробку платежів та управління членством для покращення залучення громади.

Membroz

Membroz

membroz.com

Membroz – це програмне забезпечення для управління членством, яке включає управління клубами, спортзалами, асоціаціями, подіями та фінансами.

Omnify

Omnify

getomnify.com

Omnify - хмарне рішення для бронювання та планування, що пропонує управління клієнтами, платежами, веб-сайтами та мобільними додатками.

Raklet

Raklet

raklet.com

Raklet - платформа для управління спільнотами, що забезпечує управління членами, подіями, пожертвами і комунікацією без необхідності програмування.

ClubReady

ClubReady

clubready.club

ClubReady — програма для управління фітнес-студіями, що включає управління членством, виставлення рахунків, планування та аналітику.

FitSW

FitSW

fitsw.com

FitSW - додаток для трекінгу фітнесу, що допомагає тренерам планувати тренування, відстежувати прогрес клієнтів і управляти взаємовідносинами з ними.

Buzops

Buzops

buzops.com

Buzops - програма для управління тренажерними залами, що дозволяє організувати адміністрування членства, фінансові операції та управління персоналом.

Punchpass

Punchpass

punchpass.com

Punchpass - додаток для управління фітнес-студіями, який дозволяє планувати заняття, відстежувати відвідуваність та керувати членством клієнтів.

WodBoard

WodBoard

wodboard.com

WodBoard - це програма для управління фітнес-заняттями, яка допомагає організувати бронювання, списки очікування та графіки класів.

Simply Studio

Simply Studio

simplystud.io

Simply Studio — управлінське ПЗ для фітнес-студій, що спрощує розклад, керування членством та планування занять.

Rezeve

Rezeve

rezerv.co

Rezeve - це програмне забезпечення для управління бронюваннями послуг, що дозволяє створювати сайти та додатки без кодування для фітнес-студій та інших бізнесів.

Recess

Recess

recess.tv

Recess допомагає спортзалам і студіям заощаджувати в середньому $3000 на місяць за рахунок зменшення абонентських і обробних зборів.

Fitsoft

Fitsoft

fitsoft.com

Fitsoft - це рішення для управління абонементами в спортзалах, яке дозволяє користувачам легко організувати облік та управління без зайвих витрат.

FitBudd

FitBudd

fitbudd.com

FitBudd допомагає фітнес-тренерам створювати власні мобільні додатки, пропонуючи налаштовані тренування, плани харчування та можливості відстеження прогресу для клієнтів.

StudioBookings

StudioBookings

studiobookings.com

StudioBookings - це програмне забезпечення для управління фітнес-студіями, яке включає бронювання, управління членством, онлайн-реєстрацію та обробку платежів.

WodGuru

WodGuru

wod.guru

WodGuru - програма для управління тренажерними залами, яка автоматизує реєстрації, платежі та взаємодію з членами.

Upper Hand

Upper Hand

upperhand.com

Upper Hand - програмне забезпечення для управління спортивними закладами, яке допомагає керувати записами, командами, членством та плануванням.

Trainin

Trainin

trainin.com

Trainin — це програмне забезпечення для спортивних організацій, що автоматизує адміністрування, планування та комунікацію.

Okrabook

Okrabook

okrabook.com

Okrabook — онлайн-система для планування та бронювання в спортбізнесі, академіях, фітнес-центрах та студіях. Забезпечує управління розкладом, оплатами та CRM.

Hapana

Hapana

hapana.com

Hapana - програма для управління фітнес-бізнесом, що пропонує інструменти для росту та залучення клієнтів у клубах і студіях.

Clubworx

Clubworx

clubworx.com

Clubworx - це програма для управління фітнес-бізнесом, що спрощує процеси адміністрування, управління членами та обробку платежів.

Gym Insight

Gym Insight

gyminsight.com

Gym Insight — це програмне забезпечення для управління спортзалами, яке полегшує адміністрування членства, тренувань та звітності, забезпечуючи просте керування бізнесом.

EzeGym

EzeGym

ezegym.com

EzeGym - програмне забезпечення для управління тренажерними залами, що включає управління членами, планування занять, обробку платежів та звітність.

ShapeNet Software

ShapeNet Software

shapenetsoftware.com

ShapeNet - програмне забезпечення для управління клубами здоров'я, яке включає управління членством, розклад, мобільні додатки та послуги оплати.

Outcoach

Outcoach

outcoach.io

Outcoach – програмне забезпечення для управління класами, яке допомагає планувати заняття, відстежувати відвідуваність, створювати рахунки та централізувати комунікацію.

LegitFit

LegitFit

legitfit.com

LegitFit - програмне забезпечення для управління фітнесом, що спрощує адміністрування, управління членством, платежами та бронюваннями для фітнес-професіоналів.

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Програмне забезпечення для керування спортзалом - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog