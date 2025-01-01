Програмне забезпечення для керування спортзалом - Найпопулярніші застосунки

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop — вашого універсального інструменту для керування застосунками та обліковими записами. Перемикайтесь між кількома акаунтами, впорядковуйте застосунки за робочим процесом і отримуйте доступ до відібраного каталогу застосунків для Mac і Windows.
Системи керування тренажерними залами та клубами пропонують фітнес-бізнесу необхідні інструменти для контролю за розкладом, членством і приміщеннями. Ці системи дозволяють організаціям зберігати дані учасників, керувати фінансовими документами, планувати заняття та ефективно резервувати місця. Вони універсальні та можуть використовуватися різними фітнес-організаціями, зокрема спортивними клубами, парками, танцювальними студіями, центрами йоги, аеробікою та басейнами. Крім того, системи керування спортзалом і клубом можна інтегрувати з іншим програмним забезпеченням для покращення функціональності. Це може включати програмне забезпечення для виставлення рахунків для керування платежами та членськими внесками, інструменти трансакційної електронної пошти для сприяння спілкуванню між членами та персоналом та інструменти маркетингу в соціальних мережах для підвищення видимості бренду.
Запит на новий застосунок
Vagaro
vagaro.com
Vagaro - це додаток для пошуку салонів, спа та фітнес-професіоналів з можливістю онлайн-бронювання, відгуків та управлінських функцій.
WellnessLiving
wellnessliving.com
WellnessLiving - це програмне забезпечення для управління підприємствами у фітнес та оздоровчій індустрії, яке допомагає в бронюванні, платежах та взаємодії з клієнтами.
Mindbody Business
mindbodyonline.com
Додаток Mindbody Business спрощує управління підприємствами у сфері фітнесу та оздоровлення, пропонуючи інструменти для бронювання, взаємодії з клієнтами та аналітики.
Wodify
wodify.com
Wodify - це програмне забезпечення для управління фітнес-центрами, яке допомагає керувати членами, класами та адміністративними завданнями.
Glofox
glofox.com
Glofox - програмне забезпечення для управління тренажерами і студіями, яке дозволяє планувати заняття, управляти членством та автоматизувати платежі.
WeStrive
westrive.com
WeStrive - програма для персональних тренерів, що містить інструменти для управління клієнтами, відстеження прогресу, харчування та створення програм.
Zen Planner
zenplanner.com
Zen Planner - це програмне забезпечення для управління фітнес-бізнесом, яке спрощує адміністрування, обробку платежів та комунікацію з членами.
PushPress
pushpress.com
PushPress - це програмне забезпечення для управління тренажерними залами, що дозволяє автоматизувати обробку платежів, запис на заняття та управління членами.
Momence
momence.com
Momence допомагає автоматизувати процеси обслуговування клієнтів, включаючи бронювання, залучення нових клієнтів та підтримку поточних членів.
Gymflow
gymflow.io
Gymflow - додаток для управління тренажерними залами, що полегшує планування занять, комунікацію і відстеження прогресу користувачів.
Octiv
octivfitness.com
Octiv - це хмарна платформа для управління спортзалами, що забезпечує управління членами, розкладом занять, обліком і звітністю.
PerfectGym
perfectgym.com
PerfectGym – управлінське програмне забезпечення для фітнес-центрів, що дозволяє відстежувати прогрес, створювати плани тренувань та підтримувати мотивацію користувачів.
TeamUp
goteamup.com
TeamUp — програма для управління сервісами фітнес-студій та тренерів, яка дозволяє зручно контролювати офлайн, онлайн та за запитом послуги.
WodUp
wodup.com
WodUp - фітнес-додаток для управління тренуваннями та відстеження прогресу, що дозволяє створювати персоналізовані плани тренувань.
GymMaster
gymmaster.com
GymMaster - це програмне забезпечення для управління тренажерними залами, що включає систему бронювання, контроль доступу і комунікацію з членами.
Fit Pro Tracker
fitprotracker.io
Fit Pro Tracker – це програмне забезпечення для управління спортзалами, що дозволяє легко керувати членами, записами та комунікацією в одному місці.
AppToFit
apptofit.com
AppToFit автоматизує повторні зв'язки з клієнтами та нагадування про платежі, а також надає нагадування про закінчення членства та обмежує доступ для неавторизованих користувачів.
Amilia
amilia.com
Amilia - це платформа для управління організаціями, що забезпечує онлайн-реєстрацію, обробку платежів та управління членством для покращення залучення громади.
Membroz
membroz.com
Membroz – це програмне забезпечення для управління членством, яке включає управління клубами, спортзалами, асоціаціями, подіями та фінансами.
Omnify
getomnify.com
Omnify - хмарне рішення для бронювання та планування, що пропонує управління клієнтами, платежами, веб-сайтами та мобільними додатками.
Raklet
raklet.com
Raklet - платформа для управління спільнотами, що забезпечує управління членами, подіями, пожертвами і комунікацією без необхідності програмування.
ClubReady
clubready.club
ClubReady — програма для управління фітнес-студіями, що включає управління членством, виставлення рахунків, планування та аналітику.
FitSW
fitsw.com
FitSW - додаток для трекінгу фітнесу, що допомагає тренерам планувати тренування, відстежувати прогрес клієнтів і управляти взаємовідносинами з ними.
Gymdesk
gymdesk.com
Gymdesk – програмне забезпечення для управління спортзалами, що спрощує управлінські завдання, включаючи членство, платежі та планування класів.
Buzops
buzops.com
Buzops - програма для управління тренажерними залами, що дозволяє організувати адміністрування членства, фінансові операції та управління персоналом.
Punchpass
punchpass.com
Punchpass - додаток для управління фітнес-студіями, який дозволяє планувати заняття, відстежувати відвідуваність та керувати членством клієнтів.
WodBoard
wodboard.com
WodBoard - це програма для управління фітнес-заняттями, яка допомагає організувати бронювання, списки очікування та графіки класів.
Rezeve
rezerv.co
Rezeve - це програмне забезпечення для управління бронюваннями послуг, що дозволяє створювати сайти та додатки без кодування для фітнес-студій та інших бізнесів.
Recess
recess.tv
Recess допомагає спортзалам і студіям заощаджувати в середньому $3000 на місяць за рахунок зменшення абонентських і обробних зборів.
Fitsoft
fitsoft.com
Fitsoft - це рішення для управління абонементами в спортзалах, яке дозволяє користувачам легко організувати облік та управління без зайвих витрат.
FitBudd
fitbudd.com
FitBudd допомагає фітнес-тренерам створювати власні мобільні додатки, пропонуючи налаштовані тренування, плани харчування та можливості відстеження прогресу для клієнтів.
StudioBookings
studiobookings.com
StudioBookings - це програмне забезпечення для управління фітнес-студіями, яке включає бронювання, управління членством, онлайн-реєстрацію та обробку платежів.
WodGuru
wod.guru
WodGuru - програма для управління тренажерними залами, яка автоматизує реєстрації, платежі та взаємодію з членами.
Upper Hand
upperhand.com
Upper Hand - програмне забезпечення для управління спортивними закладами, яке допомагає керувати записами, командами, членством та плануванням.
Trainin
trainin.com
Trainin — це програмне забезпечення для спортивних організацій, що автоматизує адміністрування, планування та комунікацію.
Simply Studio
simplystud.io
Simply Studio — управлінське ПЗ для фітнес-студій, що спрощує розклад, керування членством та планування занять.
Okrabook
okrabook.com
Okrabook — онлайн-система для планування та бронювання в спортбізнесі, академіях, фітнес-центрах та студіях. Забезпечує управління розкладом, оплатами та CRM.
Hapana
hapana.com
Hapana - програма для управління фітнес-бізнесом, що пропонує інструменти для росту та залучення клієнтів у клубах і студіях.
Clubworx
clubworx.com
Clubworx - це програма для управління фітнес-бізнесом, що спрощує процеси адміністрування, управління членами та обробку платежів.
Gym Insight
gyminsight.com
Gym Insight — це програмне забезпечення для управління спортзалами, яке полегшує адміністрування членства, тренувань та звітності, забезпечуючи просте керування бізнесом.
EzeGym
ezegym.com
EzeGym - програмне забезпечення для управління тренажерними залами, що включає управління членами, планування занять, обробку платежів та звітність.
ShapeNet Software
shapenetsoftware.com
Outcoach
outcoach.io
Outcoach – програмне забезпечення для управління класами, яке допомагає планувати заняття, відстежувати відвідуваність, створювати рахунки та централізувати комунікацію.
LegitFit
legitfit.com
LegitFit - програмне забезпечення для управління фітнесом, що спрощує адміністрування, управління членством, платежами та бронюваннями для фітнес-професіоналів.
© 2025 WebCatalog, Inc.