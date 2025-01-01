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Програмне забезпечення для гостьових повідомлень
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Програмне забезпечення для гостьових повідомлень - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для обміну повідомленнями для гостей дозволяє операторам і персоналу готелю створювати персоналізований канал зв’язку з окремими гостями для сповіщень, інструкцій і послуг. Ці інструменти покращують враження від гостей і спрощують робочі процеси персоналу завдяки своєчасному обміну повідомленнями та відповідями. Адміністратори готелів і консьєржі використовують платформи обміну повідомленнями для гостей разом із традиційними телефонними системами, забезпечуючи надходження відповідної інформації до менеджерів готелю, прибирання та обслуговування номерів за потреби. При ефективному використанні ці інструменти можуть значно зменшити кількість телефонних дзвінків, забезпечити оперативне розглядання скарг або запитів гостей і загалом покращити обслуговування клієнтів. Як правило, гостьові платформи обміну повідомленнями доставляють повідомлення через SMS, хоча вони також можуть використовувати електронну пошту або мобільні програми. Деякі платформи інтегрують функції програмного забезпечення для відеоконференцій або чату, щоб полегшити більш інтерактивне спілкування між гостями та персоналом готелю. Ці рішення можуть бути частиною комплексних систем управління готелем або можуть бути інтегровані з існуючими системами для бездоганної роботи користувача. У деяких випадках продукти обміну повідомленнями для гостей зв’язуються з системами бронювання та оплати готелів, що дозволяє гостям змінювати свої бронювання, не відвідуючи стійку реєстрації. Крім того, ці платформи можуть містити функції проактивного сповіщення та інструменти керування зворотним зв’язком, щоб своєчасно надсилати оновлення та опитування щодо задоволеності гостей.

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Trumpia

Trumpia

trumpia.com

Trumpia - це платформа для багатоканального маркетингу, яка допомагає бізнесу надсилати персоналізовані повідомлення через SMS, електронну пошту та інші канали.

Akia

Akia

akia.com

Akia - платформа для готелів, що автоматизує спілкування з гостями через SMS та забезпечує персоналізовані послуги і маркетинг.

Whistle

Whistle

trywhistle.com

Whistle - це контактна платформа для готелів, що пропонує автоматизовані повідомлення, управління командами і завданнями, а також інтеграцію з системами управління.

Touch Stay

Touch Stay

touchstay.com

Touch Stay - цифрові гід-посібники, які замінюють паперові довідники для гостей. Легко налаштовуються і спрощують спілкування з гостями.

Canary Technologies

Canary Technologies

canarytechnologies.com

Canary Technologies пропонує рішення для управління готельними операціями, включаючи онлайн-реєстрацію та комунікацію з гостями.

RMS Cloud

RMS Cloud

rmscloud.com

RMS Cloud - це хмарна система управління для готелів, яка допомагає керувати бронюваннями, ефективністю операцій і фінансовими транзакціями в реальному часі.

Guest Guru

Guest Guru

guestguru.ai

Guest Guru - це додаток, який автоматизує обробку повідомлень гостей для короткострокових оренд, покращуючи комунікацію та ефективність.

GuestChat

GuestChat

guestchat.com

GuestChat - це додаток для взаємодії між готелями та гостями, який забезпечує автоматичний чат для відповідей на запитання 24/7 та допомогу у бронюванні.

HelloShift

HelloShift

helloshift.com

HelloShift – платформа для управління готельними операціями, що дозволяє безконтактне заселення, обмін повідомленнями та підвищує ефективність співпраці персоналу.

Glowing.io

Glowing.io

glowing.io

Glowing.io - це платформа для об'єднаного обміну повідомленнями, що дозволяє брендам спілкуватися з клієнтами за допомогою популярних мобільних додатків.

GuestTouch

GuestTouch

guesttouch.com

GuestTouch - це платформа для комунікації з гостями, що допомагає готелям покращувати досвід перебування, збирати відгуки та автоматизувати процеси комунікації.

Loopon

Loopon

loopon.com

Loopon — інструмент для аналізу відгуків гостей у готельній індустрії. Допомагає покращити обслуговування на основі зворотного зв’язку.

HiJiffy

HiJiffy

hijiffy.com

HiJiffy — платформа комунікацій для готелів, яка автоматизує обслуговування гостей, підвищує ефективність та спрощує процеси бронювання.

GuestLabs

GuestLabs

guestlabs.com

GuestLabs - це набір інструментів, що використовує штучний інтелект для покращення взаємодії з гостями у короткостроковій оренді та готелях.

Revinate

Revinate

revinate.com

Revinate - платформа для готелів, що покращує взаємодію з гостями через профілювання, управління відгуками та маркетингові кампанії.

Oaky

Oaky

oaky.com

Oaky - це автоматизована платформа для готелів, яка пропонує персоналізовані додаткові послуги, стимулюючи прибуток та покращуючи задоволеність гостей.

Howazit

Howazit

howazit.com

Howazit - автоматизована платформа для покращення комунікації з клієнтами, що дозволяє ефективно управляти взаємодіями та покращує задоволеність клієнтів.

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Програмне забезпечення для гостьових повідомлень - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog