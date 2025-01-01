Програмне забезпечення для доставки продуктів - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для доставки продуктів дозволяє продуктовим і продовольчим магазинам легко налагоджувати служби доставки, усуваючи необхідність найму спеціальних покупців або водіїв для кожного магазину. Це програмне забезпечення дозволяє продуктовим магазинам створювати присутність в Інтернеті або на мобільних пристроях, обслуговуючи клієнтів, яким потрібні послуги на вимогу. Менеджери продуктових або міні-магазинів можуть співпрацювати з цими платформами для створення зручних для клієнтів сторінок замовлення. Розроблене спеціально для замовлення та доставки продуктів або закусок, програмне забезпечення для доставки продуктів нагадує програмне забезпечення для доставки/виносу з ресторану або програмне забезпечення для організації харчування на вимогу. Ці платформи можуть легко інтегруватися з системами управління роздрібною торгівлею або програмним забезпеченням POS для оптимізації керування замовленнями. Крім того, вони часто включають платформи електронної комерції та програмне забезпечення платіжного шлюзу для безпроблемних транзакцій.
Запит на новий застосунок
Instacart
instacart.com
Instacart - це додаток для доставки продуктів, який дозволяє замовляти товари з місцевих магазинів через особистих покупців.
Gopuff
gopuff.com
Gopuff — додаток для доставки їжі, товарів і алкоголю, що працює цілодобово, забезпечує швидкі замовлення та зручні способи оплати.
Onfleet
onfleet.com
Onfleet - платформа для управління місцевими доставками, що включає додатки для водіїв, інтерфейс для диспетчерів та можливості відстеження в реальному часі.
Routific
routific.com
Routific - це додаток для оптимізації маршрутів доставки, який автоматизує планування, враховує трафік і забезпечує інтеграцію з CRM-системами.
Local Express
localexpress.io
Local Express - платформа для онлайн-торгівлі продуктами, що допомагає магазинам і закладам ефективно управляти своїми операціями.
Locate2u
locate2u.com
Locate2u - додаток для управління доставкою, який оптимізує маршрути, забезпечує відстеження в режимі реального часу та підтримує обробку доказів доставки.
Good Eggs
goodeggs.com
Додаток Good Eggs пропонує доставку свіжих продуктів і наборів для приготування їжі від місцевих фермерів у той самий день.
Shelf Engine
shelfengine.com
Шельф-двигун автоматизує процес замовлення продуктів, забезпечуючи підприємствам точне управління запасами та оплату лише за продані товари.
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