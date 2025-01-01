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Програмне забезпечення для доставки продуктів
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Програмне забезпечення для доставки продуктів - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для доставки продуктів дозволяє продуктовим і продовольчим магазинам легко налагоджувати служби доставки, усуваючи необхідність найму спеціальних покупців або водіїв для кожного магазину. Це програмне забезпечення дозволяє продуктовим магазинам створювати присутність в Інтернеті або на мобільних пристроях, обслуговуючи клієнтів, яким потрібні послуги на вимогу. Менеджери продуктових або міні-магазинів можуть співпрацювати з цими платформами для створення зручних для клієнтів сторінок замовлення. Розроблене спеціально для замовлення та доставки продуктів або закусок, програмне забезпечення для доставки продуктів нагадує програмне забезпечення для доставки/виносу з ресторану або програмне забезпечення для організації харчування на вимогу. Ці платформи можуть легко інтегруватися з системами управління роздрібною торгівлею або програмним забезпеченням POS для оптимізації керування замовленнями. Крім того, вони часто включають платформи електронної комерції та програмне забезпечення платіжного шлюзу для безпроблемних транзакцій.

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Instacart

Instacart

instacart.com

Instacart - це додаток для доставки продуктів, який дозволяє замовляти товари з місцевих магазинів через особистих покупців.

Gopuff

Gopuff

gopuff.com

Gopuff — додаток для доставки їжі, товарів і алкоголю, що працює цілодобово, забезпечує швидкі замовлення та зручні способи оплати.

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

Onfleet - платформа для управління місцевими доставками, що включає додатки для водіїв, інтерфейс для диспетчерів та можливості відстеження в реальному часі.

Routific

Routific

routific.com

Routific - це додаток для оптимізації маршрутів доставки, який автоматизує планування, враховує трафік і забезпечує інтеграцію з CRM-системами.

Local Express

Local Express

localexpress.io

Local Express - платформа для онлайн-торгівлі продуктами, що допомагає магазинам і закладам ефективно управляти своїми операціями.

Locate2u

Locate2u

locate2u.com

Locate2u - додаток для управління доставкою, який оптимізує маршрути, забезпечує відстеження в режимі реального часу та підтримує обробку доказів доставки.

Good Eggs

Good Eggs

goodeggs.com

Додаток Good Eggs пропонує доставку свіжих продуктів і наборів для приготування їжі від місцевих фермерів у той самий день.

Shelf Engine

Shelf Engine

shelfengine.com

Шельф-двигун автоматизує процес замовлення продуктів, забезпечуючи підприємствам точне управління запасами та оплату лише за продані товари.

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