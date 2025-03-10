Програмне забезпечення для доставки продуктів - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

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Програмне забезпечення для доставки продуктів дозволяє продуктовим і продовольчим магазинам легко налагоджувати служби доставки, усуваючи необхідність найму спеціальних покупців або водіїв для кожного магазину. Це програмне забезпечення дозволяє продуктовим магазинам створювати присутність в Інтернеті або на мобільних пристроях, обслуговуючи клієнтів, яким потрібні послуги на вимогу. Менеджери продуктових або міні-магазинів можуть співпрацювати з цими платформами для створення зручних для клієнтів сторінок замовлення. Розроблене спеціально для замовлення та доставки продуктів або закусок, програмне забезпечення для доставки продуктів нагадує програмне забезпечення для доставки/виносу з ресторану або програмне забезпечення для організації харчування на вимогу. Ці платформи можуть легко інтегруватися з системами управління роздрібною торгівлею або програмним забезпеченням POS для оптимізації керування замовленнями. Крім того, вони часто включають платформи електронної комерції та програмне забезпечення платіжного шлюзу для безпроблемних транзакцій.
Запит на новий застосунок
Gopuff
gopuff.com
Gopuff — додаток для доставки їжі, товарів і алкоголю, що працює цілодобово, забезпечує швидкі замовлення та зручні способи оплати.
Instacart
instacart.com
Instacart - це додаток для доставки продуктів, який дозволяє замовляти товари з місцевих магазинів через особистих покупців.
Onfleet
onfleet.com
Onfleet - платформа для управління місцевими доставками, що включає додатки для водіїв, інтерфейс для диспетчерів та можливості відстеження в реальному часі.
Shelf Engine
shelfengine.com
Shelf Engine автоматизує весь процес замовлення продуктів. Ми платимо постачальникам за все, що вони доставляють. Бакалійники платять лише за те, що продають.
Routific
routific.com
Routific - це додаток для оптимізації маршрутів доставки, який автоматизує планування, враховує трафік і забезпечує інтеграцію з CRM-системами.
Locate2u
locate2u.com
Locate2U - це програмна платформа, розроблена для будь -якого бізнесу з доставки чи послуг. Наше рішення допомагає цим підприємствам підвищити ефективність їх маршруту, покращити досвід доставки свого клієнта та підвищити продуктивність, все при цьому скорочуючи час, необхідний для планування маршрутів. Наше рішення надає компаніям все, що потрібно для ведення бізнесу з доставки чи послуг. У тому числі: відстеження GPS, обмін місцем розташування в прямому ефірі, управління бронюванням, оптимізація маршрутів, додаток драйвера, сповіщення, підтвердження доставки, API, налаштування та багато іншого!
Good Eggs
goodeggs.com
Абсурдно свіжі продукти та набори їжі доставили того ж дня.
Local Express
localexpress.io
Наскрізна продуктова електронна комерційна платформа для продуктових магазинів, ресторанів, пекарень або будь-яких інших галузевих підприємств для виходу в Інтернет.
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