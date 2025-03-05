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Програмне забезпечення для доставки продуктів дозволяє продуктовим і продовольчим магазинам легко налагоджувати служби доставки, усуваючи необхідність найму спеціальних покупців або водіїв для кожного магазину. Це програмне забезпечення дозволяє продуктовим магазинам створювати присутність в Інтернеті або на мобільних пристроях, обслуговуючи клієнтів, яким потрібні послуги на вимогу. Менеджери продуктових або міні-магазинів можуть співпрацювати з цими платформами для створення зручних для клієнтів сторінок замовлення. Розроблене спеціально для замовлення та доставки продуктів або закусок, програмне забезпечення для доставки продуктів нагадує програмне забезпечення для доставки/виносу з ресторану або програмне забезпечення для організації харчування на вимогу. Ці платформи можуть легко інтегруватися з системами управління роздрібною торгівлею або програмним забезпеченням POS для оптимізації керування замовленнями. Крім того, вони часто включають платформи електронної комерції та програмне забезпечення платіжного шлюзу для безпроблемних транзакцій.
Запит на новий застосунок
Gopuff
gopuff.com
Gopuff доставляє все, що вам потрібно — доставку їжі, товарів першої необхідності, закусок і алкоголю на вибраних ринках.
Instacart
instacart.com
Instacart-це американська компанія, яка здійснює послугу з доставки та підбору продуктів у США та Канаді. Компанія пропонує свої послуги через веб -сайт та мобільний додаток. Сервіс дозволяє клієнтам замовляти продукти у, що займаються роздрібними торговцями, а покупки здійснюють особистий покупець.
Onfleet
onfleet.com
Onfleet дозволяє компаніям легко керувати та аналізувати свої операції з місцевої доставки. Наш продукт включає інтуїтивно зрозумілі програми для смартфонів для водіїв, потужну сучасну веб-панель для диспетчерів, а також автоматичні сповіщення та відстеження в реальному часі для одержувачів. Onfleet забезпечує мільйони доставок щотижня для тисяч підприємств, починаючи від продуктових магазинів, ресторанів і доставки квітів до аптек і компаній електронної комерції. Onfleet знаходиться в Сан-Франциско, Каліфорнія.
Shelf Engine
shelfengine.com
Shelf Engine автоматизує весь процес замовлення продуктів. Ми платимо постачальникам за все, що вони доставляють. Бакалійники платять лише за те, що продають.
Routific
routific.com
Routific може допомогти вам спланувати, оптимізувати та відправити маршрути за лічені хвилини. Красиво розроблений з урахуванням простоти використання, Routific бере на себе складний, заплутаний і головний біль процес планування маршруту доставки та робить його чудовим і навіть веселим. Routific довіряють сотні компаній доставки по всьому світу. Ми допомагаємо вам швидше та за розкладом доставляти замовлення, покращувати взаємодію з клієнтами та знижувати ціну за доставку.
Locate2u
locate2u.com
Locate2u — це програмна платформа, розроблена для будь-якого бізнесу доставки чи надання послуг. Наше рішення допомагає цим компаніям підвищити ефективність маршрутів, покращити досвід доставки для клієнтів і підвищити продуктивність, скорочуючи час, потрібний для планування маршрутів. Наше рішення надає компаніям усе необхідне для ведення бізнесу з доставки чи надання послуг. У тому числі: GPS-відстеження, обмін геоданими в реальному часі, керування бронюванням, оптимізація маршруту, програма для водія, сповіщення, підтвердження доставки, API, налаштування та багато іншого!
Good Eggs
goodeggs.com
Абсурдно свіжі продукти та набори їжі доставили того ж дня.
Local Express
localexpress.io
Наскрізна продуктова електронна комерційна платформа для продуктових магазинів, ресторанів, пекарень або будь-яких інших галузевих підприємств для виходу в Інтернет.
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