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Програмне забезпечення для доставки продуктів - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для доставки продуктів дозволяє продуктовим і продовольчим магазинам легко налагоджувати служби доставки, усуваючи необхідність найму спеціальних покупців або водіїв для кожного магазину. Це програмне забезпечення дозволяє продуктовим магазинам створювати присутність в Інтернеті або на мобільних пристроях, обслуговуючи клієнтів, яким потрібні послуги на вимогу. Менеджери продуктових або міні-магазинів можуть співпрацювати з цими платформами для створення зручних для клієнтів сторінок замовлення. Розроблене спеціально для замовлення та доставки продуктів або закусок, програмне забезпечення для доставки продуктів нагадує програмне забезпечення для доставки/виносу з ресторану або програмне забезпечення для організації харчування на вимогу. Ці платформи можуть легко інтегруватися з системами управління роздрібною торгівлею або програмним забезпеченням POS для оптимізації керування замовленнями. Крім того, вони часто включають платформи електронної комерції та програмне забезпечення платіжного шлюзу для безпроблемних транзакцій.

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Instacart

Instacart

instacart.com

Instacart — це американська компанія, яка надає послуги доставки та самовивозу продуктів у Сполучених Штатах і Канаді. Компанія пропонує свої послуги через веб-сайт і мобільний додаток. Послуга дозволяє клієнтам замовляти продукти в роздрібних продавців-учасників, а покупки здійснює особистий покупе...

Gopuff

Gopuff

gopuff.com

Gopuff доставляє все, що вам потрібно — доставку їжі, товарів першої необхідності, закусок і алкоголю на вибраних ринках.

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

Onfleet полегшує керування доставкою на останній милі. Інтуїтивно зрозуміла маршрутизація, диспетчеризація, відстеження в реальному часі, аналітика тощо.

Routific

Routific

routific.com

Найпростіше програмне забезпечення для планування маршруту для доставки. Поєднуючи потужну оптимізацію маршрутів із п’ятизірковим досвідом доставки, Routific робить планування місцевих маршрутів доставки легким і прибутковим.

Local Express

Local Express

localexpress.io

Наскрізна продуктова електронна комерційна платформа для продуктових магазинів, ресторанів, пекарень або будь-яких інших галузевих підприємств для виходу в Інтернет.

Good Eggs

Good Eggs

goodeggs.com

Абсурдно свіжі продукти та набори їжі доставили того ж дня.

Locate2u

Locate2u

locate2u.com

Планування маршруту та оптимізація для доставки Ми полегшуємо доставку речей або відстежуємо ваші послуги. Використовуйте власний автопарк або передайте доставку іншим кур’єрам в одній програмі.

Shelf Engine

Shelf Engine

shelfengine.com

Shelf Engine автоматизує весь процес замовлення продуктів. Ми платимо постачальникам за все, що вони доставляють. Бакалійники платять лише за те, що продають.

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