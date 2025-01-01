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Програмне забезпечення для управління грантами
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Програмне забезпечення для управління грантами - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для керування грантами допомагає як грантодавцям, так і шукачам грантів орієнтуватися в грантовій пропозиції та процесі присудження з їх відповідних точок зору. Хоча ці інструменти використовуються в основному в некомерційному секторі грантовими фондами, вони також служать державним установам і науково-дослідним організаціям. Деяке програмне забезпечення спеціально розроблено для вирішення проблем державного фінансування, включаючи дотримання державних постанов, на відміну від програмного забезпечення, орієнтованого на приватне фінансування. Ці інструменти спрощують процес подання, пропонуючи такі функції, як створення форм, автоматизація завдань і підтримка перегляду. Донори можуть відстежувати свої бюджети винагород, контролювати прогрес грантоотримувачів і оцінювати успіх з часом, щоб визначити, чи потребують коригування пріоритети фінансування. З точки зору управління проектом, програмне забезпечення для управління грантами дозволяє користувачам контролювати важливі дії на різних етапах кожної заявки на грант, починаючи від етапів до присудження та закінчуючи присудженням.

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Bloomerang

Bloomerang

bloomerang.co

Bloomerang - це програма для управління донорами, яка допомагає некомерційним організаціям покращити взаємодію з донорами та підвищити ефективність збору коштів.

Submittable

Submittable

submittable.com

Submittable - це платформа для управління грантами, волонтерами та програмами корпоративного надання, яка спрощує подання, огляд та обробку заявок.

Blackbaud

Blackbaud

blackbaud.com

Blackbaud – це CRM-рішення для некомерційного сектора, яке допомагає організаціям збирати кошти, керувати подіями та грантами.

Instrumentl

Instrumentl

instrumentl.com

Instrumentl - платформа для некомерційних організацій, яка допомагає знаходити, досліджувати та відстежувати гранти в одному місці.

Good Grants

Good Grants

goodgrants.com

Good Grants - платформа для управління грантами, яка допомагає грантодавцям ефективно приймати, керувати та фінансувати заявки на гранти.

SmarterSelect

SmarterSelect

smarterselect.com

SmartersElect - онлайн-платформа для управління стипендіями, грантами та нагородами, що дозволяє створювати форми, переглядати подання та вибирати отримувачів.

Pebble

Pebble

pebbleimpact.com

Pebble - це додаток для управління грантами, що використовує ШІ для бюджету, звітності та аналітики, забезпечуючи автоматизацію та інтеграцію.

Vee Volunteers

Vee Volunteers

vee.com

Vee Volunteers - платформа для залучення волонтерів, яка з'єднує корпоративні команди з неприбутковими організаціями для спільних волонтерських заходів.

Giveffect

Giveffect

giveffect.com

Giveffect - програмна платформа для некомерційних організацій, що включає управління подіями, волонтерами, донорством та збором коштів.

MonkeyPod

MonkeyPod

monkeypod.io

MonkeyPod – платформа для некомерційних організацій, що об'єднує бухгалтерію, управління донорами, CRM, маркетинг, збори коштів та інше в одному місці.

Keela

Keela

keela.co

Keela — програмне забезпечення для управління донорами, що допомагає некомерційним організаціям оптимізувати процеси збору коштів та підтримувати зв'язки з донорами.

Evalato

Evalato

evalato.com

Evalato - це програмне забезпечення для управління нагородами, яке спрощує збір заявок та оцінювання, підтримуючи понад 40 мов та інтеграцію з 3000+ додатків.

Optimy

Optimy

optimy.com

Optimy — платформа для управлінь грантами. Спрощує процес надання грантів, автоматизує завдання та дозволяє ефективно відстежувати фінансування.

Untap

Untap

untapcompete.com

Untap — це платформа для управління інноваціями та виявленням талантів, що дозволяє організовувати конкурси, хакатони, нагороди та інші творчі активності.

Bright Funds

Bright Funds

hello.brightfunds.org

Bright Funds - платформа для корпоративної соціальної відповідальності, яка підтримує надання Donations, волонтерство та управління грантами.

Charityvest

Charityvest

charityvest.org

CharityVest - це платформа для управління благодійними внесками, що дозволяє людям вносити активи та стратегічно їх розподіляти.

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Програмне забезпечення для управління грантами - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog