Програмне забезпечення для управління грантами - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для керування грантами допомагає як грантодавцям, так і шукачам грантів орієнтуватися в грантовій пропозиції та процесі присудження з їх відповідних точок зору. Хоча ці інструменти використовуються в основному в некомерційному секторі грантовими фондами, вони також служать державним установам і науково-дослідним організаціям. Деяке програмне забезпечення спеціально розроблено для вирішення проблем державного фінансування, включаючи дотримання державних постанов, на відміну від програмного забезпечення, орієнтованого на приватне фінансування. Ці інструменти спрощують процес подання, пропонуючи такі функції, як створення форм, автоматизація завдань і підтримка перегляду. Донори можуть відстежувати свої бюджети винагород, контролювати прогрес грантоотримувачів і оцінювати успіх з часом, щоб визначити, чи потребують коригування пріоритети фінансування. З точки зору управління проектом, програмне забезпечення для управління грантами дозволяє користувачам контролювати важливі дії на різних етапах кожної заявки на грант, починаючи від етапів до присудження та закінчуючи присудженням.
Запит на новий застосунок
Bloomerang
bloomerang.co
Bloomerang - це програма для управління донорами, яка допомагає некомерційним організаціям покращити взаємодію з донорами та підвищити ефективність збору коштів.
Instrumentl
instrumentl.com
Instrumentl - платформа для некомерційних організацій, яка допомагає знаходити, досліджувати та відстежувати гранти в одному місці.
Submittable
submittable.com
Submittable - це платформа для управління грантами, волонтерами та програмами корпоративного надання, яка спрощує подання, огляд та обробку заявок.
Good Grants
goodgrants.com
Good Grants - платформа для управління грантами, яка допомагає грантодавцям ефективно приймати, керувати та фінансувати заявки на гранти.
SmarterSelect
smarterselect.com
SmartersElect - онлайн-платформа для управління стипендіями, грантами та нагородами, що дозволяє створювати форми, переглядати подання та вибирати отримувачів.
Blackbaud
blackbaud.com
Blackbaud – це CRM-рішення для некомерційного сектора, яке допомагає організаціям збирати кошти, керувати подіями та грантами.
Pebble
pebbleimpact.com
Pebble - це додаток для управління грантами, що використовує ШІ для бюджету, звітності та аналітики, забезпечуючи автоматизацію та інтеграцію.
Evalato
evalato.com
Evalato - це програмне забезпечення для управління нагородами, яке спрощує збір заявок та оцінювання, підтримуючи понад 40 мов та інтеграцію з 3000+ додатків.
Giveffect
giveffect.com
Giveffect - програмна платформа для некомерційних організацій, що включає управління подіями, волонтерами, донорством та збором коштів.
Vee Volunteers
vee.com
Vee Volunteers - платформа для залучення волонтерів, яка з'єднує корпоративні команди з неприбутковими організаціями для спільних волонтерських заходів.
MonkeyPod
monkeypod.io
MonkeyPod – платформа для некомерційних організацій, що об'єднує бухгалтерію, управління донорами, CRM, маркетинг, збори коштів та інше в одному місці.
Keela
keela.co
Keela — програмне забезпечення для управління донорами, що допомагає некомерційним організаціям оптимізувати процеси збору коштів та підтримувати зв'язки з донорами.
Untap
untapcompete.com
Untap — це платформа для управління інноваціями та виявленням талантів, що дозволяє організовувати конкурси, хакатони, нагороди та інші творчі активності.
Optimy
optimy.com
Optimy — платформа для управлінь грантами. Спрощує процес надання грантів, автоматизує завдання та дозволяє ефективно відстежувати фінансування.
Bright Funds
hello.brightfunds.org
Bright Funds - платформа для корпоративної соціальної відповідальності, яка підтримує надання Donations, волонтерство та управління грантами.
Charityvest
charityvest.org
CharityVest - це платформа для управління благодійними внесками, що дозволяє людям вносити активи та стратегічно їх розподіляти.
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