Програмне забезпечення для управління глобальною торгівлею - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для управління глобальною торгівлею (GTM) дозволяє компаніям ефективно контролювати свої міжнародні торгові операції. Це програмне забезпечення, яке в основному використовується імпортерами та експортерами, покращує співпрацю з торговими партнерами, автоматизує процеси відповідності та оптимізує глобальну торгівлю. Збільшуючи прибуток і полегшуючи транскордонні операції, програмне забезпечення GTM допомагає класифікувати продукти та керувати важливою торговою документацією. Це спрощує роботу з експортними ліцензіями, документами про відповідність, класифікаціями, витратами на посадку, акредитивами, міжнародними затримками на кордоні та правилами імпорту. Професіонали в цій галузі часто наголошують, що управління ризиками в ланцюжку постачання має вирішальне значення для уникнення штрафів і збоїв у роботі. Програмне забезпечення GTM надає рішення, які дають змогу покупцям підвищувати маржу за рахунок зниження зборів, мит і тарифів, одночасно забезпечуючи прозорість і відстежуваність у всьому ланцюжку постачання. Хоча спеціалісти із закупівель є основними користувачами програмного забезпечення GTM, воно також може принести користь експедиторам, виробникам та іншим торговим партнерам через онлайн-портали.
Запит на новий застосунок
Volza
volza.com
Volza - це додаток для аналізу даних експорту та імпорту з 78 країн, що дозволяє отримувати звіти та аналізуватити торгові дані самостійно.
Trademo
trademo.com
Trademo Intel надає доступ до даних про глобальну торгівлю, аналізуючи імпорт та експорт більше 2.3 мільярдів відвантажень для бізнесу та оптимізації ланцюгів постачань.
TradeWindow
tradewindow.io
TradeWindow - цифрова платформа для управління торгівлею з модулями для полегшення торгового процесу та аналізу ринку в реальному часі.
Zonos
zonos.com
Zonos спрощує міжнародну торгівлю, надаючи бізнесам інструменти для обчислення мит, податків та зборів, і підтримку багатомовності.
TradeData.Pro
tradedata.pro
TradeData.Pro - це платформа для доступу до імпортно-експортних даних, яка допомагає бізнесу аналізувати ринки та оптимізувати торговельні операції.
Export Genius
exportgenius.in
Export Genius — платформа для аналізу торгівлі, яка надає інформацію про імпорт та експорт, корисну для бізнесу та досліджень у різних галузях.
Market Inside
marketinsidedata.com
Ринок всередині - це онлайн-платформа, що надає доступ до імпортно-експортних даних понад 195 країн для аналізу та прийняття рішень.
Xindus
xindus.net
Xindus допомагає індійським малим і середнім підприємствам залучати міжнародну торгівлю, використовуючи технології і спільноти для виходу на глобальні ринки.
Coreties
coreties.com
Coreties допомагає аналізувати дані про торгівлю для визначення потенційних експортерів та імпортерів у логістиці та перевезеннях.
Porth
porth.app
Porth — платформа для управління постачанням на основі ШІ, що автоматизує інвентаризацію, оптимізує логістику та передбачає попит у реальному часі.
Freightgate
freightgate.net
Freightgate - це платформа для управління логістикою, яка допомагає компаніям організувати транспортування вантажів та підвищити видимість ланцюгів поставок.
ImportKey
importkey.com
ImportKey – це програмне забезпечення для аналізу даних торгівлі в США, яке допомагає зрозуміти діяльність компаній і їх ланцюги поставок.
FlavorCloud
flavorcloud.com
FlavorCloud - мережа перевізників для міжнародної доставки. Легка інтеграція в магазини, доступ до найкращих тарифів та варіантів доставки у 200+ країн.
Flytta
flytta.uk
Flytta - це цифровий продукт, що автоматизує процес митного оформлення імпорту та експорту, дозволяючи агентам швидко обробляти декларації.
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