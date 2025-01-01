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Глобальні платформи працевлаштування (GEP)
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Глобальні платформи працевлаштування (GEP) - Найпопулярніші застосунки

Глобальні платформи працевлаштування (GEP) — ​​це програми програмного забезпечення як послуги (SaaS), які дозволяють компаніям наймати працівників за кордоном без необхідності легального представництва в інших країнах. Вони досягають цього, функціонуючи як юридична особа, наприклад офіційний роботодавець (EOR), професійна організація роботодавців (PEO) або офіційний агент (AOR). Таке налаштування дозволяє платформі служити де-факто роботодавцем, надаючи компаніям гнучкість найму працівників у всьому світі. Хоча GEP мають спільні характеристики з подібними категоріями послуг, як-от постачальники PEO та роботодавці послуг запису, вони відрізняються підходом, орієнтованим на програмне забезпечення, і широким використанням сучасних технологій. Незважаючи на те, що вони можуть пропонувати HR консультації, консалтинг або іншу підтримку, ці платформи в основному працюють як програмні рішення, надаючи користувачам гнучкість і контроль через центральну інформаційну панель.

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Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling - це платформа для управління HR, ІТ та фінансами, що інтегрує всі системи для ефективного керування співробітниками в усьому світі.

Deel

Deel

deel.com

Deel - це платформа для управління HR, що дозволяє компаніям наймати, оподатковувати та оплачувати працівників у багатьох країнах.

Remote

Remote

remote.com

Remote — платформа для управління та виплати зарплат працівникам і підрядникам по всьому світу, включаючи податки та нормативну відповідність.

Justworks

Justworks

justworks.com

Justworks – це платформа для управління оплатою праці, пільгами, відстеженням часу та підтримкою відповідності для малих і середніх підприємств.

Papaya

Papaya

papayaglobal.com

Papaya - це платформа для глобального управління оплатою праці та платежами, що автоматизує процеси і забезпечує дотримання норм у понад 160 країнах.

Ontop

Ontop

getontop.com

Ontop — це рішення для глобальної зарплати, що дозволяє управляти та оплачувати міжнародні команди в усьому світі всього за кілька кліків.

Multiplier

Multiplier

usemultiplier.com

Multiplier - це платформа для управління глобальним наймом і зарплатою, що спрощує процеси адаптації, виплат та дотримання законодавства в різних країнах.

Borderless AI

Borderless AI

hireborderless.com

Borderless AI - це платформа для автоматизації зарплат, управління міжнародними працівниками та HR-процесів в понад 170 країнах.

Skuad

Skuad

skuad.io

Skuad - це платформа для найму та виплати зарплат глобальним командам, яка дотримується міжнародних норм у 160+ країнах.

Plane

Plane

plane.com

Plane управляє виплатами, пільгами та дотриманням правил для компаній США, спрощуючи найм, адаптацію та оплату працівників і підрядників у всьому світі.

Oyster

Oyster

oysterhr.com

Oyster - платформа для легального найму працівників у 180+ країнах без створення бізнесу, з автоматизацією управління зарплатою та дотриманням законів.

Trinet Expense

Trinet Expense

app.trinetexpense.com

Додаток TriNet Витрати спрощує управління витратами, відстеження витрат працівників та автоматизацію звітності для підприємств.

Remofirst

Remofirst

remofirst.com

Remofirst - платформа для управління працівниками та підрядниками у 180+ країнах, що забезпечує легкість найму, обробки заробітної плати та дотримання законодавства.

Omnipresent

Omnipresent

omnipresent.com

Omnipresent – це платформа для спрощення міжнародного найму та управління заробітною платою без створення місцевих компаній у 160 країнах.

Worca

Worca

worca.io

Worca - платформа для управління глобальними підрядниками, спрощує наймання, дотримання законодавства та автоматизацію виплат.

WorkMotion

WorkMotion

workmotion.com

WorkMotion - платформа для міжнародного найму та управління глобальними командами без необхідності створення місцевих структур.

Velocity Global

Velocity Global

velocityglobal.com

Velocity Global полегшує міжнародний найм, управління зарплатою та дотримання законодавства, спрощуючи роботу з працівниками та підрядниками у 185 країнах.

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