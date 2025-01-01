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Найпопулярніші Нещодавно додані Глобальні платформи працевлаштування (GEP) - Найпопулярніші застосунки

Глобальні платформи працевлаштування (GEP) — ​​це програми програмного забезпечення як послуги (SaaS), які дозволяють компаніям наймати працівників за кордоном без необхідності легального представництва в інших країнах. Вони досягають цього, функціонуючи як юридична особа, наприклад офіційний роботодавець (EOR), професійна організація роботодавців (PEO) або офіційний агент (AOR). Таке налаштування дозволяє платформі служити де-факто роботодавцем, надаючи компаніям гнучкість найму працівників у всьому світі. Хоча GEP мають спільні характеристики з подібними категоріями послуг, як-от постачальники PEO та роботодавці послуг запису, вони відрізняються підходом, орієнтованим на програмне забезпечення, і широким використанням сучасних технологій. Незважаючи на те, що вони можуть пропонувати HR консультації, консалтинг або іншу підтримку, ці платформи в основному працюють як програмні рішення, надаючи користувачам гнучкість і контроль через центральну інформаційну панель.