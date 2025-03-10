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Глобальні платформи працевлаштування (GEP) — це програми програмного забезпечення як послуги (SaaS), які дозволяють компаніям наймати працівників за кордоном без необхідності легального представництва в інших країнах. Вони досягають цього, функціонуючи як юридична особа, наприклад офіційний роботодавець (EOR), професійна організація роботодавців (PEO) або офіційний агент (AOR). Таке налаштування дозволяє платформі служити де-факто роботодавцем, надаючи компаніям гнучкість найму працівників у всьому світі. Хоча GEP мають спільні характеристики з подібними категоріями послуг, як-от постачальники PEO та роботодавці послуг запису, вони відрізняються підходом, орієнтованим на програмне забезпечення, і широким використанням сучасних технологій. Незважаючи на те, що вони можуть пропонувати HR консультації, консалтинг або іншу підтримку, ці платформи в основному працюють як програмні рішення, надаючи користувачам гнучкість і контроль через центральну інформаційну панель.
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WorkMotion
workmotion.com
WorkMotion перетворює робочі місця, спрощуючи, ніж будь-коли, працевлаштування за кордоном незалежно від національних кордонів. Відомі своєю ефективністю в Німеччині, ми є одним із провідних європейських гравців, які подолають розрив між роботодавцями та глобальними талантами. Завдяки нашим рішенням ми дозволяємо компаніям розвивати свої команди в усьому світі без необхідності створювати місцеву структуру. Наша платформа автоматизує трудомісткі процеси адаптації, глобальний нарахування заробітної плати та дозволяє компаніям залучати талантів із понад 160 країн у швидкий, простий і сумісний спосіб. Якщо ви хочете дізнатися більше, замовте демонстрацію тут: https://workmotion.com/book-a-demo/
Worca
worca.io
Спеціалізуючись на економічно ефективних глобальних рішеннях з управління персоналом, Worca надає можливість стартапам із США на всіх етапах фінансування ефективно розширюватися. Наша платформа SaaS сприяє швидкому найму та адаптації найкращих спеціалістів, а також бездоганній інтеграції нарахування заробітної плати, відповідності законодавству, пільг та інших функцій з управління персоналом. Worca приносить користь технологічним підприємцям, даючи їм шанс боротися за таланти проти Big Tech. Наші автоматизовані кадрові процеси дозволяють нашим клієнтам залучати елітних інженерів та інших технічних спеціалістів, які забезпечать успішний запуск, розвиток і процвітання їхнього бізнесу.
Remofirst
remofirst.com
Remofirst наймає ваших штатних працівників і/або підрядників від вашого імені в понад 180 країнах. Немає необхідності витрачати місяці й десятки тисяч доларів на створення місцевої організації для роботи з вашими найкращими талантами. Оплачуйте, керуйте та залучайте штатних працівників і/або підрядників, використовуючи контракти, що відповідають місцевим вимогам, уникаючи ризиків неправильної класифікації, проходження аудитів відповідності та керування своєю міжнародною робочою силою в одному місці.
Velocity Global
velocityglobal.com
Velocity Global прискорює майбутнє роботи за кордоном. Його глобальна робоча платформа спрощує досвід роботодавця та талантів, щоб працювати з будь-ким, будь-де та будь-яким чином. Роботодавці та таланти взаємодіють лише одним клацанням миші за допомогою власної хмарної технології управління робочою силою, що підтримується персоналізованим досвідом і неперевершеним глобальним масштабом. Velocity Global є найбільшим відомим роботодавцем (також відомим як International PEO) у 185 країнах і в усіх 50 Сполучених Штатах, тому понад 1000 брендів покладаються на Velocity Global для створення глобальних команд без витрат або складності створення іноземних юридичних осіб або державної реєстрації. Компанія пропонує додаткові послуги, включно з незалежним підрядником для оцінки робочої сили та Agent of Record (AoR) для оптимізації платежів підрядникам. Відома аналітична компанія NelsonHall назвала Velocity Global «Лідером» у рейтингу «Глобальний роботодавець із рекордними послугами». У компанії, заснованій у 2014 році, працюють сотні співробітників на шести континентах.
Plane
plane.com
Plane (раніше Pilot) керує нарахуванням заробітної плати, пільгами та дотриманням законодавства для американських компаній, які наймають американських і міжнародних співробітників і підрядників. Легко наймайте, залучайте та оплачуйте співробітників і підрядників у США та в усьому світі на одній безпечній хмарній платформі. Використовуючи Plane, ви можете надсилати платежі підрядникам у понад 240 країнах за оптимальними курсами обміну. План вважає, що міжнародні підрядники повинні мати такий самий досвід роботи з оплатою праці, як і працівники США. Ми надсилаємо платежі безпосередньо на банківські рахунки підрядників, щоб вони могли знімати гроші зі своїх власних рахунків без клопоту чи комісії за зняття електронних гаманців. Хочете наймати працівників замість підрядників? За допомогою Plane ви можете легко найняти співробітників на повний робочий день у понад 100 країнах без необхідності створювати місцеві організації. Plane обробляє документи з працевлаштування, утримує податки тощо, щоб вам не довелося цього робити. На відміну від багатьох EOR, Plane вірить у просте ціноутворення без прихованих комісій. Ви сплачуєте фіксовану щомісячну плату. Не знаєте, чи найняти члена команди як співробітника чи підрядника? Plane підтримує обидва варіанти з першого дня, і наша команда експертів із задоволенням підкаже вам найкращий варіант для ваших потреб, без порядку денного.
Borderless AI
hireborderless.com
Borderless AI - це платформа для автоматизації зарплат, управління міжнародними працівниками та HR-процесів в понад 170 країнах.
Omnipresent
omnipresent.com
Omnipresent — це глобальне рішення для підвищення ефективності операцій, яке дає змогу зосередитися на розвитку бізнесу та команди світового рівня. Як ваш партнер, ми надаємо вам можливість наймати найкращих міжнародних спеціалістів без необхідності засновувати дорогу місцеву компанію. Як ваш зареєстрований роботодавець, ми полегшуємо дистанційне наймання в будь-якій точці світу. Ми виконуємо всі обов’язки щодо адміністрування працевлаштування та дотримання законодавства в 160 країнах, водночас забезпечуючи ваших співробітників інструментами та підтримкою, щоб вони відчували себе частиною вашої команди. Ми розуміємо, що ваш час цінний, і вам потрібен партнер, якому ви можете довіряти, щоб зробити все якомога простіше, щоб ви могли продовжувати вести свій бізнес. Працевлаштуйте будь-де. Будь всюдисущим.
Skuad
skuad.io
Skuad - це платформа для найму та виплати зарплат глобальним командам, яка дотримується міжнародних норм у 160+ країнах.
Trinet Expense
app.trinetexpense.com
TriNet (NYSE: TNET) — це професійна організація роботодавців (PEO), яка надає малим і середнім підприємствам (SMB) комплексні кадрові рішення, адаптовані до галузі. Щоб звільнити малий і середній бізнес від трудомістких HR-складнощів, TriNet пропонує доступ до досвіду людського капіталу, переваг, пом’якшення ризиків і відповідності вимогам, нарахування заробітної плати та технології реального часу. Від Мейн-стріт до Уолл-стріт TriNet дає змогу малому та середньому бізнесу зосередитися на найважливішому — розвитку свого бізнесу. TriNet – люди важливі. Для отримання додаткової інформації відвідайте TriNet.com або слідкуйте за нами в Twitter (@TriNet)
Deel
deel.com
Deel - це платформа для управління HR, що дозволяє компаніям наймати, оподатковувати та оплачувати працівників у багатьох країнах.
Oyster
oysterhr.com
Oyster - платформа для легального найму працівників у 180+ країнах без створення бізнесу, з автоматизацією управління зарплатою та дотриманням законів.
Rippling
rippling.com
Rippling - це платформа для управління HR, ІТ та фінансами, що інтегрує всі системи для ефективного керування співробітниками в усьому світі.
Remote
remote.com
Remote — платформа для управління та виплати зарплат працівникам і підрядникам по всьому світу, включаючи податки та нормативну відповідність.
Papaya
papayaglobal.com
Papaya - це платформа для глобального управління оплатою праці та платежами, що автоматизує процеси і забезпечує дотримання норм у понад 160 країнах.
Ontop
getontop.com
Ontop — це рішення для глобальної зарплати, що дозволяє управляти та оплачувати міжнародні команди в усьому світі всього за кілька кліків.
Multiplier
usemultiplier.com
Multiplier - це платформа для управління глобальним наймом і зарплатою, що спрощує процеси адаптації, виплат та дотримання законодавства в різних країнах.
Justworks
justworks.com
Justworks – це платформа для управління оплатою праці, пільгами, відстеженням часу та підтримкою відповідності для малих і середніх підприємств.
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