Глобальні платформи працевлаштування (GEP) - Найпопулярніші застосунки - Таїланд

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Глобальні платформи працевлаштування (GEP) — це програми програмного забезпечення як послуги (SaaS), які дозволяють компаніям наймати працівників за кордоном без необхідності легального представництва в інших країнах. Вони досягають цього, функціонуючи як юридична особа, наприклад офіційний роботодавець (EOR), професійна організація роботодавців (PEO) або офіційний агент (AOR). Таке налаштування дозволяє платформі служити де-факто роботодавцем, надаючи компаніям гнучкість найму працівників у всьому світі. Хоча GEP мають спільні характеристики з подібними категоріями послуг, як-от постачальники PEO та роботодавці послуг запису, вони відрізняються підходом, орієнтованим на програмне забезпечення, і широким використанням сучасних технологій. Незважаючи на те, що вони можуть пропонувати HR консультації, консалтинг або іншу підтримку, ці платформи в основному працюють як програмні рішення, надаючи користувачам гнучкість і контроль через центральну інформаційну панель.
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Deel
deel.com
Deel-це все-в-одна платформа для глобальних команд. Це означає управління кадром для персоналу для будь-якої команди, де завгодно. Статево наймайте, на борту та оплату штатних працівників або незалежних підрядників за лічені хвилини. Вперше ви будете мати центральний погляд на всю свою робочу силу в одному місці. За допомогою DEEL компанії роблять можливим глобальний заробітна плата, використовуючи внутрішній офіс Deel та місцеві органи, що належать. Робітники, менеджери та лідери можуть оновлювати деталі виведення, візуалізувати структуру команди, контролювати загальні витрати на оплату праці та виконувати десятки інших завдань через сучасний інтерфейс самообслуговування DEEL. Сьогодні DEEL обслуговує понад 25 000 клієнтів від малих та середніх підприємств, які торгуються, допомагаючи понад 120 000 працівникам отримувати оплату з будь -якого місця. Створіть локалізовані юридичні договори, відстежувати вихідний час, надати бонуси, керувати власним справом тощо. Забронюйте демонстрацію для особистого посібника з платформи Deel та розблокуйте свою глобальну робочу силу сьогодні.
WorkMotion
workmotion.com
WorkMotion перетворює робочі місця, спрощуючи, ніж будь-коли, працевлаштування за кордоном незалежно від національних кордонів. Відомі своєю ефективністю в Німеччині, ми є одним із провідних європейських гравців, які подолають розрив між роботодавцями та глобальними талантами. Завдяки нашим рішенням ми дозволяємо компаніям розвивати свої команди в усьому світі без необхідності створювати місцеву структуру. Наша платформа автоматизує трудомісткі процеси адаптації, глобальний нарахування заробітної плати та дозволяє компаніям залучати талантів із понад 160 країн у швидкий, простий і сумісний спосіб. Якщо ви хочете дізнатися більше, замовте демонстрацію тут: https://workmotion.com/book-a-demo/
Worca
worca.io
Спеціалізуючись на економічно ефективних глобальних рішеннях з управління персоналом, Worca надає можливість стартапам із США на всіх етапах фінансування ефективно розширюватися. Наша платформа SaaS сприяє швидкому найму та адаптації найкращих спеціалістів, а також бездоганній інтеграції нарахування заробітної плати, відповідності законодавству, пільг та інших функцій з управління персоналом. Worca приносить користь технологічним підприємцям, даючи їм шанс боротися за таланти проти Big Tech. Наші автоматизовані кадрові процеси дозволяють нашим клієнтам залучати елітних інженерів та інших технічних спеціалістів, які забезпечать успішний запуск, розвиток і процвітання їхнього бізнесу.
Remofirst
remofirst.com
Remofirst наймає ваших штатних працівників і/або підрядників від вашого імені в понад 180 країнах. Немає необхідності витрачати місяці й десятки тисяч доларів на створення місцевої організації для роботи з вашими найкращими талантами. Оплачуйте, керуйте та залучайте штатних працівників і/або підрядників, використовуючи контракти, що відповідають місцевим вимогам, уникаючи ризиків неправильної класифікації, проходження аудитів відповідності та керування своєю міжнародною робочою силою в одному місці.
Velocity Global
velocityglobal.com
Velocity Global прискорює майбутнє роботи за кордоном. Його глобальна робоча платформа спрощує досвід роботодавця та талантів, щоб працювати з будь-ким, будь-де та будь-яким чином. Роботодавці та таланти взаємодіють лише одним клацанням миші за допомогою власної хмарної технології управління робочою силою, що підтримується персоналізованим досвідом і неперевершеним глобальним масштабом. Velocity Global є найбільшим відомим роботодавцем (також відомим як International PEO) у 185 країнах і в усіх 50 Сполучених Штатах, тому понад 1000 брендів покладаються на Velocity Global для створення глобальних команд без витрат або складності створення іноземних юридичних осіб або державної реєстрації. Компанія пропонує додаткові послуги, включно з незалежним підрядником для оцінки робочої сили та Agent of Record (AoR) для оптимізації платежів підрядникам. Відома аналітична компанія NelsonHall назвала Velocity Global «Лідером» у рейтингу «Глобальний роботодавець із рекордними послугами». У компанії, заснованій у 2014 році, працюють сотні співробітників на шести континентах.
Plane
plane.com
Plane (раніше Pilot) керує нарахуванням заробітної плати, пільгами та дотриманням законодавства для американських компаній, які наймають американських і міжнародних співробітників і підрядників. Легко наймайте, залучайте та оплачуйте співробітників і підрядників у США та в усьому світі на одній безпечній хмарній платформі. Використовуючи Plane, ви можете надсилати платежі підрядникам у понад 240 країнах за оптимальними курсами обміну. План вважає, що міжнародні підрядники повинні мати такий самий досвід роботи з оплатою праці, як і працівники США. Ми надсилаємо платежі безпосередньо на банківські рахунки підрядників, щоб вони могли знімати гроші зі своїх власних рахунків без клопоту чи комісії за зняття електронних гаманців. Хочете наймати працівників замість підрядників? За допомогою Plane ви можете легко найняти співробітників на повний робочий день у понад 100 країнах без необхідності створювати місцеві організації. Plane обробляє документи з працевлаштування, утримує податки тощо, щоб вам не довелося цього робити. На відміну від багатьох EOR, Plane вірить у просте ціноутворення без прихованих комісій. Ви сплачуєте фіксовану щомісячну плату. Не знаєте, чи найняти члена команди як співробітника чи підрядника? Plane підтримує обидва варіанти з першого дня, і наша команда експертів із задоволенням підкаже вам найкращий варіант для ваших потреб, без порядку денного.
Borderless AI
hireborderless.com
Borderless AI — це унікальне глобальне рішення для нарахування заробітної плати, яке використовує потужність генеративного штучного інтелекту для автоматизації та прискорення процесу адаптації, керування та оплати членів міжнародної команди. Чому унікальний? Ми поєднали інтуїтивно зрозумілу технологію з інтуїтивним обслуговуванням, щоб організації могли швидко та відповідно до вимог залучати та платити працівникам у всьому світі.
Omnipresent
omnipresent.com
Omnipresent — це глобальне рішення для підвищення ефективності операцій, яке дає змогу зосередитися на розвитку бізнесу та команди світового рівня. Як ваш партнер, ми надаємо вам можливість наймати найкращих міжнародних спеціалістів без необхідності засновувати дорогу місцеву компанію. Як ваш зареєстрований роботодавець, ми полегшуємо дистанційне наймання в будь-якій точці світу. Ми виконуємо всі обов’язки щодо адміністрування працевлаштування та дотримання законодавства в 160 країнах, водночас забезпечуючи ваших співробітників інструментами та підтримкою, щоб вони відчували себе частиною вашої команди. Ми розуміємо, що ваш час цінний, і вам потрібен партнер, якому ви можете довіряти, щоб зробити все якомога простіше, щоб ви могли продовжувати вести свій бізнес. Працевлаштуйте будь-де. Будь всюдисущим.
Skuad
skuad.io
Skuad — це швидкозростаюча глобальна платформа працевлаштування та нарахування заробітної плати, яка дозволяє таким компаніям, як ваша, наймати та платити винятковим талантам у будь-якій точці світу відповідно до вимог. Skuad створено для нового світу роботи, де великі підприємства та нові стартапи можуть отримати доступ до найкращих талантів у всьому світі, розвивати свій бізнес і створювати різноманітні розподілені команди. Немає авансових комісій, прихованих витрат або довгострокових блокувань. Прокат у 160+ країнах || Платіть у 100+ валютах || Отримайте цілодобову підтримку експертів
Trinet Expense
app.trinetexpense.com
TriNet (NYSE: TNET) — це професійна організація роботодавців (PEO), яка надає малим і середнім підприємствам (SMB) комплексні кадрові рішення, адаптовані до галузі. Щоб звільнити малий і середній бізнес від трудомістких HR-складнощів, TriNet пропонує доступ до досвіду людського капіталу, переваг, пом’якшення ризиків і відповідності вимогам, нарахування заробітної плати та технології реального часу. Від Мейн-стріт до Уолл-стріт TriNet дає змогу малому та середньому бізнесу зосередитися на найважливішому — розвитку свого бізнесу. TriNet – люди важливі. Для отримання додаткової інформації відвідайте TriNet.com або слідкуйте за нами в Twitter (@TriNet)
Oyster
oysterhr.com
Завдяки EOR від Oyster наймайте без створення юридичної особи та керуйте всіма функціями працевлаштування з єдиної автоматизованої платформи. Кращий, ніж традиційний досвідчений роботодавець, Oyster використовує глибоку інформацію про працевлаштування та команду юридичних і кадрових експертів, щоб забезпечити дотримання вимог у понад 180 країнах.
Rippling
rippling.com
Rippling дає підприємствам одне місце для управління HR, ІТ та фінансів - Globally. Він об'єднує всі системи робочої сили, які зазвичай розкидані по компанії, як, наприклад, заробітна плата, витрати, пільги та комп’ютери. Вперше ви можете керувати та автоматизувати кожну частину життєвого циклу працівників в одній системі. Наприклад, візьміть на борту. За допомогою Rippling ви можете найняти нового працівника в будь-якій точці світу та встановити свою заробітну плату, корпоративну карту, комп'ютер, пільги та навіть сторонні додатки, такі як Slack та Microsoft 365-все протягом 90 секунд.
Remote
remote.com
Remote — це ваше комплексне рішення для керування та оплати праці штатних працівників і контрактників у всьому світі. Наша платформа обробляє міжнародний нарахування заробітної плати, пільги, податки, опціони на акції та дотримання законодавства в багатьох країнах. Незалежно від того, де знаходиться ваша команда, Remote забезпечує найкращий досвід із надійними глобальними рішеннями щодо працевлаштування. Наш неперевершений захист інтелектуальної власності та першокласні заходи безпеки забезпечать вам спокій у глобальному масштабі. Крім того, Remote пропонує фіксовану модель ціноутворення без прихованих комісій, що допомагає вам ефективно керувати своїм бюджетом, зосереджуючись на розвитку бізнесу.
Papaya
papayaglobal.com
Papaya Global — це фінтех-компанія SaaS, що надає глобальні технології платежів і нарахування заробітної плати — єдиний фінтех, створений для глобальної робочої сили. Комплексне автоматизоване рішення Papaya забезпечує видимість, швидкість і гнучкість, необхідні фінансовим командам для повного управління витратами на робочу силу. Papaya служить мозком, який з’єднує точки глобальних платежів і нарахування заробітної плати, уніфікуючи процеси та потоки даних, одночасно інтегруючись із інструментами HCM та ERP для створення єдиного джерела правди. Він перетворює глобальні виплати заробітної плати – найбільші витрати та зобов’язання кожної компанії – на передбачуваний стратегічний актив.
Ontop
getontop.com
Глобальне рішення для нарахування заробітної плати 3-1. За допомогою Ontop ви можете почати створювати свою глобальну команду лише кількома клацаннями миші. Керуйте міжнародними командами та оплачуйте їх у будь-якій точці світу. Розширюйте свій бізнес у всьому світі та пропонуйте своїм міжнародним талантам вбудовані фінансові послуги. - Оптимізуйте керування заробітною платою, знаходячи все в одному місці. - Оплатіть всю свою робочу силу одним клацанням миші. Виберіть з-поміж різноманітних способів оплати, які відповідають вашим фінансовим потребам. - Створюйте контракти менш ніж за 5 хвилин. Налаштовуйте, фільтруйте та оновлюйте деталі вашої команди за лічені секунди.
Multiplier
usemultiplier.com
Хочете спростити працевлаштування талантів в іншій країні? Multiplier — це ваше рішення. Наша технологія дозволяє вам безперебійно працювати, платити своїм співробітникам, дотримуватися нормативних законів, надавати переваги за кордоном і залишатися на зв’язку з вашими глобальними командами.
Justworks
justworks.com
Justworks — це багатопродуктове рішення, яке пропонує глобальний нарахування заробітної плати, пільги, підтримку відповідності, відстеження робочого часу, HR-інструменти тощо з відзначеною нагородами підтримкою сертифікованих експертів HR. Ми впораємося з усіма дрібницями, щоб ви могли зосередитися на важливому: розбудові свого бізнесу та своєї команди.
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