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Глобальні платформи працевлаштування (GEP) - Найпопулярніші застосунки - Бангладеш
Глобальні платформи працевлаштування (GEP) — це програми програмного забезпечення як послуги (SaaS), які дозволяють компаніям наймати працівників за кордоном без необхідності легального представництва в інших країнах. Вони досягають цього, функціонуючи як юридична особа, наприклад офіційний роботодавець (EOR), професійна організація роботодавців (PEO) або офіційний агент (AOR). Таке налаштування дозволяє платформі служити де-факто роботодавцем, надаючи компаніям гнучкість найму працівників у всьому світі. Хоча GEP мають спільні характеристики з подібними категоріями послуг, як-от постачальники PEO та роботодавці послуг запису, вони відрізняються підходом, орієнтованим на програмне забезпечення, і широким використанням сучасних технологій. Незважаючи на те, що вони можуть пропонувати HR консультації, консалтинг або іншу підтримку, ці платформи в основному працюють як програмні рішення, надаючи користувачам гнучкість і контроль через центральну інформаційну панель.
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Rippling
rippling.com
Rippling надає підприємствам єдине місце для управління персоналом, ІТ та фінансами — у всьому світі. Він об’єднує всі системи робочої сили, які зазвичай розкидані по компанії, як-от нарахування заробітної плати, витрати, пільги та комп’ютери. Вперше в історії ви можете керувати й автоматизувати кож...
Deel
letsdeel.com
Deel — це універсальна HR-платформа для глобальних команд. Це означає наскрізне управління персоналом для будь-якої команди в будь-якому місці. За лічені хвилини найміть штатних працівників або незалежних підрядників, приєднайте до них і оплачуйте їх. Уперше ви матимете центральний огляд усієї вашої...
Remote
remote.com
Remote — це ваше комплексне рішення для керування та оплати праці штатних працівників і контрактників у всьому світі. Наша платформа обробляє міжнародний нарахування заробітної плати, пільги, податки, опціони на акції та дотримання законодавства в багатьох країнах. Незалежно від того, де знаходиться...
Justworks
justworks.com
Justworks — це багатопродуктове рішення, яке пропонує глобальний нарахування заробітної плати, пільги, підтримку відповідності, відстеження робочого часу, HR-інструменти тощо з відзначеною нагородами підтримкою сертифікованих експертів HR. Ми впораємося з усіма дрібницями, щоб ви могли зосередитися ...
Ontop
getontop.com
Глобальне рішення для нарахування заробітної плати 3-1. За допомогою Ontop ви можете почати створювати свою глобальну команду лише кількома клацаннями миші. Керуйте міжнародними командами та оплачуйте їх у будь-якій точці світу. Розширюйте свій бізнес у всьому світі та пропонуйте своїм міжнародним т...
Papaya
papayaglobal.com
Papaya Global — це фінтех-компанія SaaS, що надає глобальні технології платежів і нарахування заробітної плати — єдиний фінтех, створений для глобальної робочої сили. Комплексне автоматизоване рішення Papaya забезпечує видимість, швидкість і гнучкість, необхідні фінансовим командам для повного управ...
Skuad
skuad.io
Skuad — це швидкозростаюча глобальна платформа працевлаштування та нарахування заробітної плати, яка дозволяє таким компаніям, як ваша, наймати та платити винятковим талантам у будь-якій точці світу відповідно до вимог. Skuad створено для нового світу роботи, де великі підприємства та нові стартапи ...
Multiplier
usemultiplier.com
Хочете спростити працевлаштування талантів в іншій країні? Multiplier — це ваше рішення. Наша технологія дозволяє вам безперебійно працювати, платити своїм співробітникам, дотримуватися нормативних законів, надавати переваги за кордоном і залишатися на зв’язку з вашими глобальними командами.
Trinet Expense
app.trinetexpense.com
TriNet (NYSE: TNET) — це професійна організація роботодавців (PEO), яка надає малим і середнім підприємствам (SMB) комплексні кадрові рішення, адаптовані до галузі. Щоб звільнити малий і середній бізнес від трудомістких HR-складнощів, TriNet пропонує доступ до досвіду людського капіталу, переваг, по...
Oyster
oysterhr.com
Завдяки EOR від Oyster наймайте без створення юридичної особи та керуйте всіма функціями працевлаштування з єдиної автоматизованої платформи. Кращий, ніж традиційний досвідчений роботодавець, Oyster використовує глибоку інформацію про працевлаштування та команду юридичних і кадрових експертів, щоб з...
Omnipresent
omnipresent.com
Omnipresent — це глобальне рішення для підвищення ефективності операцій, яке дає змогу зосередитися на розвитку бізнесу та команди світового рівня. Як ваш партнер, ми надаємо вам можливість наймати найкращих міжнародних спеціалістів без необхідності засновувати дорогу місцеву компанію. Як ваш зареєс...
WorkMotion
workmotion.com
WorkMotion перетворює робочі місця, спрощуючи, ніж будь-коли, працевлаштування за кордоном незалежно від національних кордонів. Відомі своєю ефективністю в Німеччині, ми є одним із провідних європейських гравців, які подолають розрив між роботодавцями та глобальними талантами. Завдяки нашим рішенням...
Worca
worca.io
Спеціалізуючись на економічно ефективних глобальних рішеннях з управління персоналом, Worca надає можливість стартапам із США на всіх етапах фінансування ефективно розширюватися. Наша платформа SaaS сприяє швидкому найму та адаптації найкращих спеціалістів, а також бездоганній інтеграції нарахування...
Remofirst
remofirst.com
Remofirst наймає ваших штатних працівників і/або підрядників від вашого імені в понад 180 країнах. Немає необхідності витрачати місяці й десятки тисяч доларів на створення місцевої організації для роботи з вашими найкращими талантами. Оплачуйте, керуйте та залучайте штатних працівників і/або підрядн...
Velocity Global
velocityglobal.com
Velocity Global прискорює майбутнє роботи за кордоном. Його глобальна робоча платформа спрощує досвід роботодавця та талантів, щоб працювати з будь-ким, будь-де та будь-яким чином. Роботодавці та таланти взаємодіють лише одним клацанням миші за допомогою власної хмарної технології управління робочою...
Plane
plane.com
Plane (раніше Pilot) керує нарахуванням заробітної плати, пільгами та дотриманням законодавства для американських компаній, які наймають американських і міжнародних співробітників і підрядників. Легко наймайте, залучайте та оплачуйте співробітників і підрядників у США та в усьому світі на одній безп...
Borderless AI
hireborderless.com
Borderless AI — це унікальне глобальне рішення для нарахування заробітної плати, яке використовує потужність генеративного штучного інтелекту для автоматизації та прискорення процесу адаптації, керування та оплати членів міжнародної команди. Чому унікальний? Ми поєднали інтуїтивно зрозумілу технолог...